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Hindi Newsबॉलीवुडरेड कार्पेट से लेकर होटल रूम तक... आलिया भट्ट ने दिखाई कान्स 2026 की अनदेखी झलक, शेयर की Goodbye पोस्ट

रेड कार्पेट से लेकर होटल रूम तक... आलिया भट्ट ने दिखाई कान्स 2026 की अनदेखी झलक, शेयर की Goodbye पोस्ट

Alia Bhatt Cannes 2026: कान्स 2026 से लौटते वक्त आलिया भट्ट ने ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि उनकी असली जर्नी भी दिख रही है. कहीं वे परी जैसी नजर आईं तो कहीं बेहद थकी हुई. रेड कार्पेट लुक्स के साथ सामने आए कई अनदेखे BTS मोमेंट्स अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 15, 2026, 09:52 AM IST
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Alia Bhatt Says Goodbye To Cannes 2026
Alia Bhatt Says Goodbye To Cannes 2026

Alia Bhatt Says Goodbye To Cannes 2026: फ्रेंच रिवेरा में बिताए गए खास दिनों के दौरान आलिया भट्ट ने अपने स्टाइलिश और एलिगेंट फैशन सेंस से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. कान्स 2026 में उनका हर लुक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ. कभी वे स्टील ब्लू गाउन में किसी रॉयल फेयरी टेल की राजकुमारी जैसी नजर आईं तो कभी रेड ऑफ शोल्डर ड्रेस में उनका बेहद रॉयल अंदाज देखने को मिला. वहीं, कोरल शेड के कस्टम आउटफिट में उन्होंने इंडियन टच भी खूबसूरती से दिखाया. 

आलिया के सभी लुक्स क्लासी, ग्रेसफुल और बेहद आकर्षक लगे, जिन्हें फैंस ने भी खूब पसंद किया. इस बार आलिया ने कान्स में अपने सिंपल और स्टाइलिश अंदाज से लोगों का दिल जीत लिया. इस बार आलिया ने हैवी जूलरी या ओवर द टॉप मेकअप की जगह सॉफ्ट ब्यूटी लुक और स्टाइल चुना. यही वजह रही कि उनका हर आउटफिट काफी नेचुरल और ग्रेसफुल लगा. फैशन एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि आलिया ने इस बार अपने स्टाइल से दिखा दिया कि सिंपलिसिटी में भी कितना दम और रंग हो सकते हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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आलिया ने शेयर किया Cannes 2026 Goodbye पोस्ट

उनका पूरा लुक काफी मॉडर्न और इंटरनेशनल फील दे रहा था. कान्स में रेड कार्पेट पर चमकने के बाद आलिया ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ खास तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों में सिर्फ ग्लैमरस फोटोशूट ही नहीं बल्कि कई बिहाइंड द सीन मोमेंट्स (BTS Moment) भी देखने को मिले. कहीं वे शांत बैठकर आराम करती नजर आईं तो कहीं ट्रैवल के दौरान थकी हुई दिखीं. इन तस्वीरों ने लोगों को ये एहसास भी दिलाया कि लगातार इवेंट्स, कैमरों की फ्लैश और फॉर्मल डिनर के बीच सितारे भी थक जाते हैं. 

आखिरकार थिएटर्स तक पहुंच ही गई वो 2 घंटे 30 मिनट की फिल्म... जिसकी आखिरी वक्त पर टल गई थी रिलीज, अब सिनेमाघरों के बाहर लगी लंबी लाइन

फैंस जमकर कर रहे आलिया की तारीफ 

फैंस को आलिया का ये रियल और ऑनेस्ट अंदाज काफी पसंद आया. अपनी पोस्ट के कैप्शन में आलिया ने मजाकिया अंदाज में फैन्स से ‘स्पैम’ के लिए माफी भी मांगी. उन्होंने बताया कि वे इस पूरे एक्सपीरियंस को लेकर काफी एक्साइटेड थीं और इसलिए इतनी सारी तस्वीरें शेयर कर रही थीं. आलिया की यही बात लोगों को उनसे जोड़ती है, क्योंकि वे बड़ी स्टार होने के बावजूद काफी सिंपल और रिलेटेबल लगती हैं. सोशल मीडिया पर भी लोग उनकी इस पोस्ट पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं और तारीफें कर रहे हैं.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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आलिया भट्ट की आने वाली मोस्ट अवेटेड फिल्में 

कई फैंस ने लिखा कि आलिया ने इस बार कान्स में भारत का नाम और भी खास तरीके से रोशन किया. आलिया बॉलीवुड की टॉप में गिनी जाती हैं. लेकिन कान्स 2026 में उनकी मौजूदगी ने ये दिखा दिया कि अब उनकी पहचान सिर्फ भारत तक नहीं, बल्कि ग्लोबल ब्रांड्स, हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स और बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स के जरिए भी अपनी पहचान बना रही हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो आलिया आने वाले दिनों में कई बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाली हैं. उनकी फिल्मों ‘अल्फा’ और ‘लव एंड वॉर’ भी शामिल है

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About the Author
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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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