1294 करोड़ी ड्रेस, 6 लाख का बैग... Cannes 2026 में उर्वशी रौतेला की धमाकेदार एंट्री... लुक्स में आलिया-तारा को भी किया फेल, विदेशी फैंस ने मांगा ऑटोग्राफ

Urvashi Rautela in Cannes 2026: कान्स फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड सितारों का जलवा लगातार देखने को मिल रहा है. पहले दिन आलिया भट्ट और तारा सुतारिया के बाद अब उर्वशी रौतेला भी रेड कार्पेट पर नजर आईं. उर्वशी हमेशा की तरह इस बार भी अपने अलग और ड्रामेटिक फैशन स्टाइल को लेकर चर्चा में रहीं. उन्होंने ब्राइडल कलेक्शन जैसा खास गाउन पहनकर एंट्री ली, जिसने तुरंत सभी का ध्यान खींच लिया. उनका पूरा लुक ग्लैमरस और शाही अंदाज में नजर आया, जिस पर सोशल मीडिया पर खूब बातें हो रही हैं.

कुछ लोग उनके स्टाइल को पसंद कर रहे हैं, तो कुछ उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं. उर्वशी ने कान्स के रेड कार्पेट पर वियतनाम के फेमस ब्रांड JoliPoli का आउटफिट पहनकर एंट्री ली. ये ड्रेस उनके ब्राइडल कलेक्शन का हिस्सा थी, जो शीयर और बॉडी फिटिंग डिजाइन में तैयार की गई है. लैवेंडर टोन वाले इस गाउन में शिमर और क्रिस्टल डिटेलिंग दी गई थी, जिससे ये काफी साइनी लग रही थी. उनका लुक देखते ही लोगों की नजरें उन पर टिक गईं. कुछ लोगों को ये स्टाइल बेहद शानदार लगा, तो वहीं कुछ ने इसे ज्यादा ड्रामेटिक बताया.

गाउन की खास डिजाइन

उर्वशी के गाउन का ऊपरी हिस्सा सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था और इसकी कीमत 155.87 मिलियन डॉलर (1294 करोड़) बताई जा रही है. इसमें हजारों की गिनती में सिल्वर क्रिस्टल, बीड्स और स्टोन वर्क किया गया था, जिससे ये बेहद रिच और ग्लैमरस लुक दे रहा था. कॉर्सेट स्टाइल डिजाइन की वजह से ये आउटफिट बॉडी-फिटेड नजर आ रहा था और उनकी फिगर को अच्छे से हाइलाइट कर रहा था. नेकलाइन को खास प्लंजिंग स्टाइल में डिजाइन किया गया था, जो इसे और भी बोल्ड और स्टाइलिश बना रहा था. पूरे हिस्से पर अलग-अलग पैटर्न में सेक्विन और स्टोन का काम किया गया था.

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स्कर्ट और केप का स्टाइल

उर्वशी की कर्वी बॉडी पर हर एंगल से ये गाउन शाइनी और बेहद डिटेल्ड दिखाई दे रहा था. वहीं, गाउन के नीचे वाले हिस्से यानी स्कर्ट को नेट में रखा गया था, ताकि लुक बैलेंस में रहे. इसमें फ्लोरल फ्लेयर और फ्लोर लेंथ डिजाइन दिया गया था, जिससे ड्रेस को ग्रेसफुल मूवमेंट मिल सके. वहीं इसके साथ लगी शीयर केप स्लीव्स इस लुक की सबसे बड़ी हाइलाइट रहीं. ये विंग्स जैसा इफेक्ट दे रही थीं और चलते समय काफी ड्रामेटिक लग रही थीं. शोल्डर पर फ्लोरल डिटेलिंग और लटकते बीड्स ने इसे और खास बना दिया.

एक्सेसरीज और बैग का ग्लैमर

उनका ये पूरा लुक ग्लैमर और स्टाइल का जबरदस्त मेल लग रहा था. उर्वशी ने अपने लुक को सिल्वर टोन जूलरी के साथ पूरा किया. उन्होंने बड़ा सा मांग टीका स्टाइल हेडपीस पहना, जिसमें बर्ड मोटिफ और शाइनी टसल्स लगे थे. इसके साथ ओवरसाइज इयररिंग्स ने उनके लुक को और भी ग्लैमरस बना दिया. वहीं, उन्होंने मशहूर ब्रांड Judith Leiber का क्रिस्टल बैग कैरी किया, जो बच्चों के झूले जैसा डिजाइन वाला था. ये बैग करीब 6 लाख रुपये कीमत का बताया जा रहा है और लुक में लग्जरी टच जोड़ रहा था.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

उर्वशी की तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों के अलग-अलग रिएक्शन देखने को मिले. कुछ लोगों ने उनके स्टाइल और कॉन्फिडेंस की तारीफ की तो कुछ ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा कि वे पहली महिला हैं जिसने मांग टीका लगाकर कान्स में एंट्री ली. वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा है कि वे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन उनकी ड्रेस वियतनाम की है. कई लोगों ने मजाक में भी कमेंट किए जबकि फैंस ने उन्हें सपोर्ट करते हुए ग्लैमरस बताया और जमकर सपोर्ट किया और तारीफ भी की.