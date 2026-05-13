Cannes 2026: सिनेमा के सबसे बड़े मंच से गायब हॉलीवुड, आखिर क्यों नोलन-स्पीलबर्ग ने बनाई दूरी?

Cannes Film Festival 2026: दुनिया के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल्स में शामिल कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 की शुरुआत 12 मई से हो चुकी है. फ्रांस के खूबसूरत शहर कांस में हर साल होने वाला ये फेस्टिवल सिर्फ फिल्मों का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के सिनेमा का जश्न माना जाता है. यहां अलग-अलग देशों के फिल्ममेकर्स, कलाकार और सिनेमा से जुड़े लोग एक साथ नजर आते हैं. इस बार भी रेड कार्पेट से लेकर फिल्म स्क्रीनिंग तक हर तरफ काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. लेकिन इस बार एक चीज सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींच रही है और वो है हॉलीवुड की कम मौजूदगी.

पिछले कई सालों में कांस फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड का दबदबा साफ दिखाई देता था. क्रिस्टोफर नोलन, स्टीवन स्पीलबर्ग और बड़े अमेरिकी स्टूडियोज की फिल्में यहां चर्चा का बड़ा हिस्सा बनती थीं. लेकिन इस बार माहौल थोड़ा बदला हुआ नजर आया. कई बड़े हॉलीवुड डायरेक्टर्स और स्टूडियोज ने अपनी फिल्मों को कांस (Cannes Film Festival 2026) से दूर रखा है. यही वजह है कि इस बार यूरोपियन और एशियन सिनेमा को ज्यादा जगह मिलती दिख रही है. फिल्म इंडस्ट्री में अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि आखिर हॉलीवुड कांस फिल्म फेस्टिवल से दूरी क्यों बना रहा है?

कांस में क्यों कम हुईं हॉलीवुड फिल्मों की एंट्री?

फेस्टिवल डायरेक्टर थिएरी फ्रीमौक्स ने भी माना है कि इस बार कांस फिल्म फेस्टिवल में बड़े हॉलीवुड स्टूडियो की फिल्में पहले के मुकाबले काफी कम देखने को मिली हैं. उनका कहना है कि अब हर स्टूडियो अपनी अलग रिलीज रणनीति पर काम कर रहा है. पहले कांस में फिल्म दिखाना बड़ी अचीवमेंट माना जाता था, लेकिन अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और नई मार्केटिंग तकनीकों ने चीजें बदल दी हैं. कई स्टूडियो अब अपनी फिल्मों को सीधे थिएटर्स या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज करना ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं. इसी वजह से इस बार कांस में हॉलीवुड फिल्मों की मौजूदगी काफी कम नजर आ रही है.

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क्या कांस में प्रीमियर से बॉक्स ऑफिस पर पड़ता है असर?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ बड़ी फिल्मों को कांस में प्रीमियर के बाद मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी. इनमें ‘इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी’, ‘एलिमेंटल’ और ‘फ्यूरियोसा: ए मैड मैक्स सागा’ जैसी फिल्में शामिल हैं. माना जाता है कि शुरुआती रिव्यूज का असर इन फिल्मों की कमाई पर भी पड़ा. हालांकि थिएरी फ्रीमौक्स इस सोच से पूरी तरह सहमत नहीं हैं. उन्होंने ‘टॉप गन: मेवरिक’ और ‘एल्विस’ जैसी फिल्मों का उदाहरण देते हुए कहा कि कांस कई फिल्मों के लिए बड़ी सफलता का मंच भी साबित हुआ है. ‘टॉप गन: मेवरिक’ ने दुनियाभर में शानदार कमाई की थी.

हॉलीवुड की मौजूदगी अब भी बनी हुई है

इस बार कांस फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड पहले जैसा नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसकी मौजूदगी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई है. ‘यूनिवर्सल पिक्चर्स’ ने ‘फास्ट एंड फ्यूरियस’ फ्रेंचाइजी के 25 साल पूरे होने पर खास मिडनाइट स्क्रीनिंग रखने का फैसला किया है, जिससे फैंस काफी उत्साहित हैं. वहीं एक्टर विन डीजल ने इस फ्रेंचाइजी से जुड़ी चार नई टीवी सीरीज का भी ऐलान कर दिया है. कांस फिल्म फेस्टिवल के डायरेक्टर थिएरी फ्रीमॉक्स ने इस पूरे प्लान को शानदार आइडिया बताया है. इससे साफ है कि हॉलीवुड अब भी कांस के साथ अपना मजबूत रिश्ता बनाए रखना चाहता है.

इस बार कांस में दिखेगा बॉलीवुड का अलग रंग

इस बार कांस फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड का अलग ही जलवा देखने को मिला. जहां हॉलीवुड के कई बड़े नाम इस बार थोड़ा पीछे नजर आए, वहीं भारतीय सितारों को लेकर काफी चर्चा हो रही है. हर साल की तरह ऐश्वर्या राय बच्चन रेड कार्पेट पर अपनी खास मौजूदगी दर्ज कराएंगी. उनके अलावा आलिया भट्ट, तारा सुतारिया, अदिति राव हैदरी, मौनी राय और पूजा बत्रा के भी शामिल होने की खबरें हैं. फिल्ममेकर करण जौहर के कांस पहुंचने की चर्चा भी तेज है. वहीं, साउथ सिनेमा की ‘लोका’ फेम कल्याणी प्रियदर्शन के रेड कार्पेट पर वॉक को लेकर भी फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.

कब हुई थी कांस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत?

कांस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत साल 1946 में हुई थी और आज इसे दुनिया के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों में गिना जाता है. यहां मिलने वाला ‘पाम डी’ओर’ अवॉर्ड हर फिल्ममेकर का सपना माना जाता है. इस साल भी दुनियाभर की 22 फिल्में इस बड़े सम्मान के लिए आमने-सामने हैं. प्रतियोगिता में स्पेन के मशहूर निर्देशक पेड्रो अल्मोडोवर, जापान के हिरोकाज़ु कोरे-एडा और रोमानिया के क्रिस्टियन मुंगिउ जैसे बड़े नाम शामिल हैं. अब सभी की नजरें 23 मई पर टिकी हैं, जब विजेता फिल्मों के नाम का ऐलान किया जाएगा. दुनियाभर के सिनेमा प्रेमी इस खास पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

बदलते सिनेमा की नई तस्वीर दिखा गया कांस 2026

इस बार का कांस फिल्म फेस्टिवल सिर्फ ग्लैमर और रेड कार्पेट तक सीमित नहीं रहा. इस फेस्टिवल ने साफ दिखा दिया कि दुनिया का सिनेमा अब तेजी से बदल रहा है. हॉलीवुड जहां नई रिलीज रणनीतियों और बिजनेस मॉडल में उलझा नजर आया, वहीं एशियाई और यूरोपीय फिल्मों ने अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई. भारतीय सिनेमा और बॉलीवुड की बढ़ती भागीदारी भी इस बदलाव का बड़ा संकेत मानी जा रही है. कई फिल्मों और कलाकारों को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली. आने वाले समय में कांस का मंच और ज्यादा इंटरनेशनल, नया और विविधता से भरा दिखाई दे सकता है.