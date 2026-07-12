/हॉलीवुड स्टार्स पर चढ़ा ‘मुंबईया’ रंग! क्रिस्टोफर नोलन और स्पाइडर-मैन ने पहली बार चखा चाय का स्वाद; खाते दिखे बन-मस्का

मशहूर हॉलीवुड डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की नई और धमाकेदार फिल्म ‘द ओडिसी’ बहुत जल्द सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. इस बड़ी फिल्म को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. सबसे खास बात ये है कि इस बार क्रिस्टोफर नोलन अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए खुद भारत आए हुए हैं. इतना ही नहीं, उनकी इस फिल्म का ग्रैंड प्रीमियर भी भारत में ही रखा गया है, जिसने भारतीय फैंस को बेहद खुश कर दिया है.
ये पहली बार है जब हॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन भारत में अपनी किसी फिल्म का प्रमोशन या प्रीमियर करने पहुंचे हैं. भारत आने के बाद उन्होंने केवल अपनी फिल्म का प्रमोशन ही नहीं किया, बल्कि यहां के रंग-ढंग में भी रंगे नजर आए. नोलन ने भारतीय ऑडियंस के बीच फिल्म का माहौल बनाने के साथ-साथ यहां के लाजवाब देसी स्वाद का मजा भी लिया. उनका ये अंदाज सोशल मीडिया पर लोगों को बहुत पसंद आ रहा है.
Quick tea stop before The Odyssey Mumbai Premiere
A Big night awaits, but chai comes first!#OdysseyMumbaiPremiere pic.twitter.com/bzNSjIcQG6
— Universal Pictures India (@UniversalIND) July 11, 2026
फिल्म ‘द ओडिसी’ (The Odyssey) की पूरी टीम मुंबई की सड़कों पर चाय के ब्रेक के लिए निकली. क्रिस्टोफर नोलन अपनी फिल्म के सुपरस्टार्स के साथ एक देसी रेस्तरां में गए. वहां उन्होंने मुंबई की मशहूर चाय के साथ बन-मस्का का आनंद लिया. इस खास पल की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में क्रिस्टोफर नोलन के साथ फिल्म के लीड कैरेक्टर टॉम हॉलैंड और मैट डेमन भी बड़े चाव से देसी नाश्ता करते दिख रहे हैं.
यूनिवर्सल पिक्चर्स इंडिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इन हॉलीवुड सितारों की खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘मुंबई में ‘द ओडिसी’ के प्रीमियर से पहले यह एक छोटा सा चाय ब्रेक है. एक बहुत बड़ी रात आने वाली है, लेकिन हमारे लिए चाय सबसे पहले जरूरी है’. सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों के आते ही फैंस उन पर खूब प्यार बरसा रहे हैं और हॉलीवुड स्टार्स का ये देसी अंदाज पसंद कर रहे हैं और ढेरों कमेंट्स कर रहे हैं.
Experience Christopher Nolan’s The Odyssey in theaters July 17. Get tickets now. pic.twitter.com/GBSS52zZWl
— Universal Pictures India (@UniversalIND) July 11, 2026
इस फिल्म के जरिए डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन करीब तीन साल के लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर अपनी वापसी करने जा रहे हैं. इस फिल्म में मैट डेमन और टॉम हॉलैंड के अलावा जेंडाया, ऐन हैथवे, ट्रैविस स्कोट, रॉबर्ट पैटिंसन, एलियट पेज और मिया गोथ जैसे कई दिग्गज कलाकार लीड रोल्स में नजर आने वाले हैं. इन सभी बड़े सितारों से सजी ये फिल्म आने वाली 17 जुलाई को दुनियाभर के सिनेमाघरों में एक साथ रिलीज होने वाली है.
इस फिल्म को लेकर पूरी दुनिया के साथ-साथ भारत में भी एडवांस बुकिंग और चर्चा का माहौल गर्म है. क्रिस्टोफर नोलन की फिल्मों की कहानी हमेशा से ही बिल्कुल अलग और दिमाग हिला देने वाली होती है, इसलिए फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अब देखना ये होगा कि मुंबई की चाय का स्वाद लेने के बाद नोलन की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या नया कमाल दिखा पाती है. फैंस बेसब्री से फिल्म की रिलीज का वेट कर रहे हैं.