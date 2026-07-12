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हॉलीवुड स्टार्स पर चढ़ा ‘मुंबईया’ रंग! क्रिस्टोफर नोलन और स्पाइडर-मैन ने पहली बार चखा चाय का स्वाद; खाते दिखे बन-मस्का

Christopher Nolan Tom Holland Mumbai Visit: मशहूर डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन अपनी नई फिल्म ‘द ओडिसी’ के प्रमोशन के लिए भारत आए हैं. फिल्म के प्रीमियर से ठीक पहले उन्होंने टॉम हॉलैंड और मैट डेमन के साथ मुंबई में देसी चाय और बन-मस्का का लुत्फ उठाया. सोशल मीडिया पर उनकी यह तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 12, 2026, 09:33 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 09:33 AM IST
हॉलीवुड स्टार्स पर चढ़ा ‘मुंबईया’ रंग! क्रिस्टोफर नोलन और स्पाइडर-मैन ने पहली बार चखा चाय का स्वाद; खाते दिखे बन-मस्का
Image Credit: Christopher Nolan Tom Holland Mumbai VisitSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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