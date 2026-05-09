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Hindi Newsबॉलीवुड20 करोड़ का बजट, 4 साल बाद वापसी... फिर भी ऑडियंस को खींच नहीं पाई नीत कपूर की फिल्म, जितना हर दिन करते होंगे खर्च, बस उतनी हुई कमाई

20 करोड़ का बजट, 4 साल बाद वापसी... फिर भी ऑडियंस को खींच नहीं पाई नीत कपूर की फिल्म, जितना हर दिन करते होंगे खर्च, बस उतनी हुई कमाई

Daadi Ki Shaadi Day 1 Collection: 4 साल बाद नीतू सिंह ने ‘दादी की शादी’ से बड़े पर्दे पर वापसी की, लेकिन फिल्म की शुरुआत उम्मीदों पर खरी उतरी नजर नहीं आ रही. रिद्धिमा कपूर का डेब्यू और कपिल शर्मा की मौजूदगी भी ऑडियंस को थिएटर तक खींच नहीं पाई. 20 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म के शुरुआती बॉक्स ऑफिस आंकड़ों ने सभी को हैरानम कर दिया. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 09, 2026, 11:03 AM IST
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Daadi Ki Shaadi Day 1 Collection
Daadi Ki Shaadi Day 1 Collection

Daadi Ki Shaadi Day 1 Collection: 4 साल बाद नीतू सिंह ने फिल्म ‘दादी की शादी’ से बड़े पर्दे पर वापसी की है. इस फिल्म में उनके साथ कॉमेडियन कपिल शर्मा और उनकी बेटी रिद्धिमा कपूर भी नजर आई हैं, जिन्होंने इसी फिल्म से एक्टिंग डेब्यू किया है. बड़े पर्दे पर दस्तक देने से पहले फिल्म को लेकर लोगों के बीच काफी चर्चा थी, लेकिन रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर इसका परफॉर्मेंस काफी कमजोर रहा. बड़े कलाकारों के होने के बावजूद फिल्म ऑडियंस को थिएटर तक खींचने में कामयाब नहीं दिखी. 

पहले दिन की कमाई उम्मीद से काफी कम रही और 1 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं छू पाई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘दादी की शादी’ ने पहले दिन बस 60 लाख की नेट कमाई की, जबकि ग्रॉस कलेक्शन लगभग 72 लाख रुपये रहा. फिल्म को देशभर में 1789 शोज मिले थे, लेकिन इसके बावजूद थिएटरों में ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिली. हिंदी ऑक्यूपेंसी करीब 12.99 प्रतिशत रही. सुबह के शोज में ऑडियंस की संख्या काफी कम थी. लेकिन बढ़ते दिन के साथ थोड़ा सुधार दिखा. हालांकि, रात तक पकड़ फिर कमजोर हो गई. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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वीकेंड पर टिकी फिल्म की कमाई 

ओपनिंग डे के आंकड़े देखकर मेकर्स को बड़ा झटका लगा. दिल्ली-एनसीआर में फिल्म के सबसे ज्यादा 307 शोज लगाए गए थे, लेकिन वहां भी ऑक्यूपेंसी सिर्फ 8.5 प्रतिशत रही. मुंबई में 92 शोज मिले और वहां रिस्पॉन्स थोड़ा बेहतर रहा, जहां करीब 12.5 प्रतिशत सीटें भरीं. इस फिल्म को एक फैमिली कॉमेडी के तौर पर पेश किया गया था, लेकिन सोशल मीडिया पर भी इसका ज्यादा क्रेज देखने को नहीं मिला. कई जगह थिएटर लगभग खाली नजर आए. अब फिल्म की कमाई पूरी तरह वीकेंड पर टिकी हुई है, क्या होगा? 

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कपिल की पिछली फिल्मों से कम रही कमाई 

अगर कपिल शर्मा की पिछली फिल्मों से तुलना करें तो ‘दादी की शादी’ काफी पीछे नजर आ रही है. उनकी पिछली फिल्म ‘किस किसको प्यार करूं 2’ ने पहले दिन करीब 1.85 करोड़ रुपये कमाए थे. वही,  फिल्म ‘फिरंगी’ को भले ही ज्यादा पसंद नहीं किया गया था, लेकिन उसने भी ओपनिंग डे पर 2.10 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. सिर्फ ‘ज्विगाटो’ की कमाई इससे कम रही थी, जिसने पहले दिन लगभग 43 लाख रुपये कमाए थे. ऐसे में कपिल शर्मा की यह नई फिल्म उनकी कमजोर ओपनिंग फिल्मों में शामिल हो गई है.

नीतू सिंह ये वापसी नहीं रही खास 

नीतू सिंह के लिए भी ये वापसी खास नहीं रही. उनकी पिछली फिल्म ‘जुग जुग जियो’ ने रिलीज के पहले दिन करीब 9.28 करोड़ रुपये कमाए थे. उस फिल्म को फैमिली ऑडियंस से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन ‘दादी की शादी’ फिलहाल वैसा माहौल बनाती नहीं दिख रही. हालांकि फिल्म में मां-बेटी की जोड़ी को देखने के लिए कुछ लोग जरूर थिएटर पहुंचे, लेकिन इसका फायदा बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा नजर नहीं आया. अब मेकर्स को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में फिल्म की कमाई में थोड़ा उछाल देखने को मिल सकता है.

कई फिल्मों से टकरा रही ये फिल्म 

फिल्म के सामने इस समय दूसरी फिल्मों से भी कड़ी टक्कर है. ‘राजा शिवाजी’, ‘भूत बंगला’ और ‘धुरंधर: द रिवेंज’ जैसी फिल्में पहले से सिनेमाघरों में चल रही हैं और दर्शकों को अपनी तरफ खींच रही हैं. ऐसे में ‘दादी की शादी’ के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं दिख रहा. अगर वीकेंड में फिल्म की कमाई नहीं बढ़ी तो इसका बॉक्स ऑफिस सफर मुश्किल हो सकता है. अब सभी की नजर इस बात पर है कि क्या फिल्म आने वाले दिनों में कोई बड़ा बदलाव दिखा पाएगी या नहीं. क्या ये अपना 20 करोड़ का बजट निकाल पाएगी या नहीं. 

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About the Author
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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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