Uttar Da Puttar Review: अंधविश्वास और साइंस के बीच फंसे प्रोफेसर,फुल ऑन एंटरटेनर में लगा कॉमेडी का परफेक्ट तड़का

कलाकार: अन्नू कपूर, रुखसार रहमान,बृजेंद्र काला,पवन मल्होत्रा,जीवेशु अहलूवालिया,सुमित गुलाटी,राजेंद्र सेठी, नितिन अरोड़ा,वीनस सिंह,इश्तियाक खान
निर्देशक:रविंदर सिवाच
अवधि: 1 घंटा 43 मिनट
रेटिंग: 3
Uttar Da Puttar Review: अपने बेबाक बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले अभिनेता अन्नू कपूर इस बार अपनी नई हिंदी फिल्म 'उत्तर दा पुत्तर' के जरिए दर्शकों को हंसाने के साथ-साथ सोचने पर भी मजबूर करते हैं.यह एक ऐसी फैमिली एंटरटेनर है, जिसमें कॉमेडी, ड्रामा और इमोशन का बेहतरीन संतुलन देखने को मिलता है.फिल्म एक ऐसे फिजिक्स प्रोफेसर की कहानी है,जो विज्ञान पढ़ाता है लेकिन अपनी जिंदगी के हर फैसले वास्तु शास्त्र और टोटकों के हिसाब से लेता है. ये फिल्म थिएटर में रिलीज हो चुकी है चलिए आपको बताते है कि कैसी है ये मूवी.
फिल्म की शुरुआत बेहद दिलचस्प अंदाज में होती है. प्रोफेसर साई राम टुटेजा (अन्नू कपूर) खुद को काले कपड़े में लपेटकर अपने कोचिंग सेंटर पहुंचते हैं. अंदर जाकर जैसे ही वह कपड़ा हटाते हैं,पता चलता है कि उन्होंने भीतर भी काले कपड़े ही पहन रखे हैं. वास्तु और शुभ-अशुभ में अटूट विश्वास रखने वाले प्रोफेसर की यह ड्रामेटिक एंट्री फिल्म का मूड तय कर देती है. साई राम टुटेजा अपने लिए एक परफेक्ट वास्तु वाला घर ढूंढ़ते हैं. नया घर मिलने पर वह अपने ससुर और साले को पूरे विश्वास से समझाते हैं कि सही वास्तु ही जीवन की हर समस्या का समाधान है. लेकिन तभी छत का पुराना पंखा गिर पड़ता है और दोनों घायल हो जाते हैं. इस सीन को देखकर आपकी हंसी छूट जाएगी.
इस घटना के बाद उनकी पत्नी गिन्नी (रुखसार रहमान) नाराज होकर घर छोड़ देती हैं. पत्नी को वापस लाने और अपनी जिंदगी फिर से संवारने के लिए प्रोफेसर अपने दोस्त मन्नू (बृजेंद्र काला) के साथ परफेक्ट वास्तु की तलाश में निकल पड़ते हैं. कहानी में आगे नेक चड्ढा (पवन मल्होत्रा), उनके सहायक चोपड़ा (नितिन अरोड़ा), वास्तुकार वर्मा (इश्तियाक खान) और एस.बी. सिद्धू (जीवेशु अहलूवालिया) जैसे कई अतरंगी किरदार जुड़ते हैं. इनके आने से कहानी में लगातार मजेदार मोड़ और हास्यास्पद परिस्थितियां पैदा होती हैं,जो दर्शकों का मनोरंजन बनाए रखती हैं.
निर्देशक रविंदर सिवाच की यह पहली फिल्म है. लेकिन उनका निर्देशन किसी अनुभवी फिल्मकार की तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ है.फिल्म बिना समय गंवाए सीधे अपने मूल कथानक पर आती है और पहले ही दृश्य से दर्शकों को अपने साथ जोड़ लेती है.लेखक संदीप कपूर की कहानी में दिल्ली के चिर-परिचित किरदार, रोज़मर्रा की जिंदगी से निकली घटनाएं और दिलचस्प घुमाव हैं. यही वजह है कि कहानी मनोरंजक होने के साथ-साथ बेहद रिलेटेबल भी लगती है.
अन्नू कपूर फिल्म की धुरी हैं. प्रोफेसर साई राम टुटेजा के किरदार में उन्होंने शानदार अभिनय किया है. उनकी कॉमिक टाइमिंग कमाल की है, वहीं भावनात्मक दृश्यों में भी वह उतने ही इंप्रेसिव नजर आए. रुखसार रहमान ने गिन्नी के किरदार को बेहद सहजता और सादगी से निभाया है. पवन मल्होत्रा हर फिल्म की तरह इस बार भी अपने अभिनय से चौंकाते हैं.
'उत्तर दा पुत्तर' सिर्फ हंसाने वाली फिल्म नहीं है, बल्कि यह मनोरंजन के बीच एक दिलचस्प सवाल का जवाब भी देती है- आखिर जिंदगी में कर्म बड़ा होता है या किस्मत? ऐसे में अगर आप साफ-सुथरी फैमिली एंटरटेनर देखना चाहते हैं, जिसमें हंसी भी हो, दिल को छू लेने वाले पल भी हो और अंत में एक सकारात्मक संदेश भी मिले, तो 'उत्तर दा पुत्तर' आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है.