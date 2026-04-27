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Hindi Newsबॉलीवुड9 दिन में ही अक्षय कुमार ने लगा डाली सेंचुरी! 113 करोड़ की कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, विदेशों में भी बज रहा फिल्म का डंका!

9 दिन में ही अक्षय कुमार ने लगा डाली सेंचुरी! 113 करोड़ की कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, विदेशों में भी बज रहा फिल्म का डंका!

Bhooth Bangla Box Office: साल की पहली हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) इस समय सिनेमाघरों में लोगों जबरदस्त एंटरटेन कर रही है. वहीं फिल्म ने रिलीज के 9वें दिन ही बॉक्स ऑफिस पर कब्जा बनाते हुए एक बड़ा आंकड़ा पार कर लिया है.   

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Apr 27, 2026, 09:18 AM IST
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9 दिन में ही अक्षय कुमार ने लगा डाली सेंचुरी! 113 करोड़ की कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, विदेशों में भी बज रहा फिल्म का डंका!

साल 2026 की शुरुआत बॉलीवुड के लिए एक शानदार नोट पर हुई है, जहां स्पाई एक्शन फिल्म ‘धुरंधर 2’ ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर राज किया है. वहीं हॉरर-कॉमेडी जॉनर की फिल्म ‘भूत बंगला’ (Bhooth Bangla) ने दर्शकों के बीच जबरदस्त पकड़ बना ली है. ये फिल्म न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी दर्शकों का ध्यान खींचने में सफल साबित हो रही है. अक्षय कुमार की फिल्म ने रिलीज के कुछ ही दिनों में बॉक्स ऑफिस पर ऐसा प्रदर्शन किया है, जिसकी उम्मीद खुद मेकर्स ने भी शायद इतनी जल्दी नहीं की थी. 

फिल्म में एक बार फिर सुपरस्टार अक्षय कुमार और मशहूर निर्देशक प्रियदर्शन की जोड़ी साथ नजर आई है. ये जोड़ी पहले भी कई हिट कॉमेडी फिल्मों के लिए जानी जाती रही है और इस बार भी दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरती दिख रही है. फिल्म की कहानी, कॉमेडी और हॉरर का शानदार मेल है, जो दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में सफल हो रहा है. 

बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड
Sacnilk के मुताबिक, 'भूत बंगला' रविवार को बॉक्स ऑफिस पर करीब 12 करोड़ रुपए की कमाई की है, जो शनिवार की कमाई 10 करोड़ रुपए से ज्यादा थी. अक्षय कुमार की इस फिल्म ने पहले हफ्ते के खत्म होते ही 84 करोड़ की कमाई कर ली थी. लेकिन अब इंडिया में इसका आंकड़ा लगभग 113.40 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जबकि, ग्रॉस कलेक्शन, 134.98 है. वहीं वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो, फिल्म ने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर 130 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है. 

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एक्टर असरानी को दी श्रद्धांजलि
प्रियदर्शन की फिल्म ‘भूत बांग्ला’ को बालाजी मोशन पिक्चर्स और केप ऑफ गुड फिल्म्स के साथ मिलकर बनाया गया है. फिल्म में परेश रावल, तब्बू, राजपाल यादव, जिशु सेनगुप्ता और वामीका गब्बी जैसे मंझे हुए कलाकार शामिल हैं. ये ‘भूल भुलैया’ के बाद अक्षय और प्रियदर्शन की हॉरर-कॉमेडी में कमबैक फिल्म है. इसके साथ ही, फिल्म में पुरानी यादों को भी खास अंदाज में जोड़ा गया है. इस फिल्म की कहानी में दिवंगत एक्टर असरानी को श्रद्धांजलि दी जाती है, जिन्होंने अपने लंबे करियर में हिंदी सिनेमा को कई यादगार किरदार दिए थे.

फिल्म की लगातार बढ़ती कमाई इस बात का साइन दे रही है कि आने वाले दिनों में इसका कलेक्शन और भी बढ़ सकता है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यही रफ्तार बनी रही तो फिल्म जल्द ही 200 करोड़ क्लब में भी शामिल हो सकती है. 

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