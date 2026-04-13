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Hindi NewsबॉलीवुडBhooth Bangla: अक्षय कुमार की ‘भूत बंगला’ पर सेंसर बोर्ड ने चलाई कैंची, मिला UA सर्टिफिकेट, जानें कितनी लंबी होगी हॉरर-कॉमेडी फिल्म

Bhooth Bangla: अक्षय कुमार की ‘भूत बंगला’ पर सेंसर बोर्ड ने चलाई कैंची, मिला UA सर्टिफिकेट, जानें कितनी लंबी होगी हॉरर-कॉमेडी फिल्म

Bhooth Bangla CBFC Update: अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म भूत बंगला का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. फिल्म को सेंसर बोर्ड (CBFC) ने हरी झंडी दे दी है. हालांकि, फिल्म की रिलीज से पहले बोर्ड ने कुछ निर्देश जारी किए हैं.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 13, 2026, 07:30 PM IST
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कितनी लंबी है अक्षय कुमार की भूत बंगल?
कितनी लंबी है अक्षय कुमार की भूत बंगल?

Akshay Kumar Bhoot Bangla Update: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला इन दिनों काफी सुर्खियों में बनी हुई है. फिल्म की रिलीज डेट की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. ऐसे में फिल्म को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं. फिल्म के ट्रेलर को काफी पसंद किया गया है और फैंस एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर अक्षय और प्रियदर्शन की जोड़ी का कमाल देखने के लिए बेताब हैं. भूत बंगला को लेकर यह अपडेट सामने आया है कि इसकी टाइमिंग का खुलासा कर दिया गया है और इसे सर्टिफिकेट भी मिल गया है.

फिल्म को मिला सर्टिफिकेट

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने भूत बंगला को UA 16+ का सर्टिफिकेट दिया है. फिल्म की लंबाई को लेकर फैंस कंफ्यूजन में थे, लेकिन अब पता चल गया है कि हॉरर-कॉमेडी फिल्म कितनी लंबी होगी. इस फिल्म की फाइनल लेंथ 2 घंटे 54 मिनट तय की गई है. आमतौर पर हॉरर-कॉमेडी फिल्में इतनी लंबी नहीं होती हैं. ऐसे में इस फिल्म की समय सीमा काफी अच्छी-खासी है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सेंसर बोर्ड ने किए ये बदलाव

इस फिल्म को भले ही यूए सर्टिफिकेट मिला हो, लेकिन इसके बाद भी फिल्म के लिए सीबीएफसी बोर्ड ने कुछ सख्त निर्देश जारी किए हैं. फिल्म में सेंट्रल बोर्ड की तरफ से कुछ बड़े बदलाव करने के लिए कहा गया है. यह एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है, इसलिए इसका कुछ-न-कुछ ऐतिहासिक बैकड्रॉप होना जरूरी है. ऐसे में बोर्ड ने फिल्म में अंधविश्वास और धार्मिक मान्यताओं से जुड़े दृश्यों के दौरान डिस्क्लेमर जोड़ना अनिवार्य किया है. इसके अलावा, फिल्म में महिलाओं के सम्मान का ध्यान रखते हुए उनके प्रति इस्तेमाल किए गए अपमानजनक संदर्भों को बदलने के निर्देश दिए गए हैं. सेंट्रल बोर्ड ने फिल्म में भाषा की गरिमा का ध्यान रखते हुए अश्लील शब्दों पर बीप लगाने और सबटाइटल्स से भी कई आपत्तिजनक शब्दों को हटाने के निर्देश दिए हैं.

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इस दिन रिलीज हो रही फिल्म

बता दें कि अक्षय कुमार की भूत बंगला 17 अप्रैल 2026 को रिलीज की जाएगी. फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं. अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी ने करीब दो दशक पहले भूल भुलैया जैसी हॉरर-कॉमेडी फिल्म बनाई थी, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था. अब दोनों एक बार फिर फैंस को सिल्वर स्क्रीन पर डराने के लिए तैयार हैं.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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