Advertisement
trendingNow13141557
Hindi Newsबॉलीवुडक्या आगे बढ़ेगी अक्षय कुमार की ‘भूत बंगला’ की फ्रेंचाइजी? या एक बार में ही खत्म हो जाएगी पूरी कहानी, प्रियदर्शन बोले- ‘शायद ये काम...’

क्या आगे बढ़ेगी अक्षय कुमार की ‘भूत बंगला’ की फ्रेंचाइजी? या एक बार में ही खत्म हो जाएगी पूरी कहानी, प्रियदर्शन बोले- ‘शायद ये काम...’

Bhooth Bangla: अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी ‘भूत बंगला’ का टीजर रिलीज होते ही लोगों के बीच छा गई. इसी बीच फिल्म के डायरेक्टर प्रियदर्शन ने इसकी फ्रेंचाइजी को लेकर बात की और बताया कि उनका आगे का क्या प्लान है. ये मल्टीस्टारर फिल्म 10 अप्रैल, 2026 को रिलीज होगी. चलिए बताते हैं फ्रेंचाइजी को लेकर क्या है अपडेट.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Mar 15, 2026, 01:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Priyadarshan on Bhooth Bangla Sequel
Priyadarshan on Bhooth Bangla Sequel

Priyadarshan on Bhooth Bangla Sequel: अक्षय कुमार अपनी अगली हॉरर-कॉमेडी फिल्म ‘भूत बंगला’ के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. हाल ही में फिल्म का टीजर रिलीज हुआ, जिसे दर्शकों का खूब प्यार मिला. फिल्म के टीजर में एक डरावने बंगले की झलक दिखाई गई है, जिसमें मजेदार और हल्की-फुल्की डरावनी सिचुएशंस दिखाई दे रही हैं. छोटे-छोटे कॉमिक सीन और म्यूजिक टीजर में अच्छे से दिखा है, जिससे फिल्म में मजेदार और मिस्टीरियस माहौल बनता नजर आता है. फिल्म को लेकर लोगों की एक्साइटमेंट भी चरम पर है. 

इस फिल्म का डायरेक्शन प्रियदर्शन ने किया है. वे अक्षय कुमार के साथ 14 साल बाद काम कर रहे हैं, जिसको लेकर एक्साइटमेंट ज्यादा है. हाल ही में प्रियदर्शन ने इस फिल्म की फ्रेंचाइजी को लेकर भी बात की. उन्होंने बताया कि क्या इसकी कहानी को आगे बढ़ाएंगे या एक बार में कहानी खत्म कर देंगे? उन्होंने बताया कि इस फिल्म की फ्रेंचाइजी लाने का उनका कोई प्लान नहीं है. उन्होंने कहा कि शायद ये काम एकता कपूर आगे बढ़ा सकती हैं. इस बात से साफ है कि प्रियदर्शन इस फिल्म को अभी सिर्फ सिंगल प्रोजेक्ट की तरह ही देखने वाले हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Akshay Kumar (@akshaykumar)

Add Zee News as a Preferred Source

नहीं बनाना चाहते इस फिल्म की फ्रेंचाइजी

हॉरर-कॉमेडी की दुनिया में फ्रेंचाइजी की मांग बढ़ी है, लेकिन प्रियदर्शन इस समय सिर्फ फिल्म की कहानी और दर्शकों के मजे पर फोकस कर रहे हैं. ‘भूत बंगला’ बालाजी मोशन पिक्चर्स के तहत प्रस्तुत की जा रही है. फिल्म में डर और कॉमेडी का शानदार मेल देखने को मिलेगा. टीजर में बंगले में मिस्टीरियस घटनाओं के बीच कलाकारों के मजेदार पल दिखाए गए हैं. फिल्म के कॉमिक सीन्स और बैकग्राउंड म्यूजिक ने दर्शकों को उत्साहित कर दिया है. हालांकि, टीजर में ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया गया है, जिससे फैंस फिल्म देखने को बेताब हैं.

21 साल पहले आई फिल्म, पहला पार्ट था सेमी-हिट, दूसरा एवरेज और तीसरा सबसे बड़ा डिजास्टर, क्या चौथा दिखा पाएगा कमाल?

‘भूत बंगला में कॉमेडी और हॉरर का जबरदस्त मेल

वहीं, अगर फिल्म की स्टारकास्ट की बात करें तो अक्षय कुमार के अलावा तब्बू, वामिका गब्बी, परेश रावल, राजपाल यादव और दिवंगत अभिनेता असरानी जैसे कलाकार नजर आएंगे. इस एनसेंबल कास्ट की वजह से फिल्म की प्रत्याशा और बढ़ गई है. दर्शक उत्सुक हैं कि प्रियदर्शन और अक्षय कुमार का ये नया संगम कैसे पुराने कॉमिक हिट्स की याद दिलाएगा. इसलिए भी ये फिल्म फैंस के लिए बेहद खास है और हाई-एंटिसिपेशन वाली मानी जा रही है, जो 10 अप्रैल 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Akshay Kumar (@akshaykumar)

बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्में देंगी चुनौती

इतना ही नहीं, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को कड़ी टक्कर मिलने वाली है. बताया जा रहा है कि इस फिल्म की टक्कर अदिवि सेश और मृणाल ठाकुर की फिल्म ‘डकैत: अ लव स्टोरी’ से होगी. ये फिल्म हिंदी के साथ-साथ तेलुगु में भी रिलीज होगी. साथ ही ऐसा भी माना जा रहा है कि ‘भूत बंगला’ की सबसे बड़ी चुनौती ‘धुरंधर 2’ भी हो सकती है. ‘धुरंधर 2’ कुछ हफ्ते पहले रिलीज होगी और स्क्रीन पर अच्छी पकड़ बना सकती है. बावजूद इसके प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी, फिल्म की कॉमिक और हॉरर एंटरटेनमेंट इसे हिट बना सकते हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Bhooth BanglaAkshay KumarPriyadarshan

Trending news

बंगाल-असम चुनाव से पहले BSF जवानों की बढ़ी टेंशन! DG के ‘लाठी’ वाले आदेश पर उठे सवाल
West Bengal Election 2026
बंगाल-असम चुनाव से पहले BSF जवानों की बढ़ी टेंशन! DG के ‘लाठी’ वाले आदेश पर उठे सवाल
सरकार पर करेंगे हमले लेकिन दीदी का नहीं लेंगे नाम! बंगाल चुनाव में BJP की नई रणनीति
West Bengal assembly election
सरकार पर करेंगे हमले लेकिन दीदी का नहीं लेंगे नाम! बंगाल चुनाव में BJP की नई रणनीति
छुट्टी के दिन क्यों चुनाव की तारीखों का ऐलान? EC की 'खास टाइमिंग' के पीछे है मकसद
election date 2026
छुट्टी के दिन क्यों चुनाव की तारीखों का ऐलान? EC की 'खास टाइमिंग' के पीछे है मकसद
पंजाब: इलाज के लिए पैसे नहीं थे, AAP सरकार की योजना ने बचाई मजदूर की जान! मिले 90000
Bhagwant Mann
पंजाब: इलाज के लिए पैसे नहीं थे, AAP सरकार की योजना ने बचाई मजदूर की जान! मिले 90000
हमलों के दौरान खामेनेई अंत तक बंकर में क्यों नहीं गए? ईरानी राजदूत ने बताई कहानी
iran
हमलों के दौरान खामेनेई अंत तक बंकर में क्यों नहीं गए? ईरानी राजदूत ने बताई कहानी
असम 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए AAP की पहली लिस्ट आई, 14 उम्मीदवारों के नाम जारी
Assam
असम 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए AAP की पहली लिस्ट आई, 14 उम्मीदवारों के नाम जारी
LoC पर सेना का एक्शन, उरी में मारा गया पाक आतंकी, कर रहा था घुसपैठ की कोशिश
URI Encounter
LoC पर सेना का एक्शन, उरी में मारा गया पाक आतंकी, कर रहा था घुसपैठ की कोशिश
Jammu-Kashmir:फारूक अब्दुला पर जानलेवा हमले की जांच तेज, DIG की निगरानी में SIT गठित
Farooq Abdullah
Jammu-Kashmir:फारूक अब्दुला पर जानलेवा हमले की जांच तेज, DIG की निगरानी में SIT गठित
बंगाल-असम समेत 5 राज्यों में चुनावी रण का ऐलान आज? EC बताएगा कब बजेगी वोट की घंटी
West Bengal Election 2026
बंगाल-असम समेत 5 राज्यों में चुनावी रण का ऐलान आज? EC बताएगा कब बजेगी वोट की घंटी
गैस सिलेंडर की कमी या अफवाह, ZEE NEWS ने प्लांट पर जाकर क्या देखा? जानिए सच्चाई
lpg gas
गैस सिलेंडर की कमी या अफवाह, ZEE NEWS ने प्लांट पर जाकर क्या देखा? जानिए सच्चाई