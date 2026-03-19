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Hindi Newsबॉलीवुडनहीं थम रहा सरके चुनर तेरी गाने पर विवाद, नोरा फतेही और संजय दत्त सहित 3 और लोगों को महिला आयोग का समन

नहीं थम रहा 'सरके चुनर तेरी' गाने पर विवाद, नोरा फतेही और संजय दत्त सहित 3 और लोगों को महिला आयोग का समन

Sarke chunar teri controversy: KD The Devil फिल्म के गाने ने ऐसी आग लगाई कि मामला कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया है. देशभर में बवाल के बीच इस गाने को लेकर अब महिला आयोग ने सख्त कदम उठाया है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 19, 2026, 02:47 PM IST
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नोरा फतेही और संजय दत्त
नोरा फतेही और संजय दत्त

Sarke Chunar Teri: नोरा फतेही और संजय दत्त का 3 मिनट 54 सेकंड का गाना लोगों की गले की हड्डी बन गया है. इस गाने के बोल और डांस लोगों के हलक में ऐसे अटक गए हैं कि मामला बढ़ता ही जा रहा है. लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक इस विवादित गाने 'सरके चुनर तेरी' को लेकर अब महिला आयोग भी आ गया है. महिला आयोग ने इस गाने पर संज्ञान लेते हुए बड़ा कदम उठाया है. महिला आयोग ने नोरा और संजय सहित गीतकार रकीब आलम और निर्माता वेंकट के नारायण और निर्देशक को समन जारी किया है.

ये महिलाओं की गरिमा के खिलाफ

इस मामले में महिला आयोग का कहना है गाने पर लगे आरोपों को गंभीरता से लेते हुए गाने की अश्लील, आपत्तिजनक और यौन संकतों से लिप्त पाया है. उनका कहना है कि इस तरह के गाने ना केवल समाज में गलत संदेश देते हैं बल्कि महिलाओं की गरिमा के खिलाफ भी हैं. 

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आयोग के सामने सितारों की पेशी

महिला आयोग ने प्रारंभिक जांच में पाया कि इस गाने के कुछ हिस्से भारतीय न्याय संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और पॉक्सो के अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं. ऐसे में जिन लोगों को महिला आयोग ने समन जारी किया है उन्हें 24 मार्च को दोपहर 12:30 बजे आयोग के सामने उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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'सेक्सुअल चीजों को तो खुलेआम...' नोरा के 'सरके चुनर तेरी' अश्लील गाने को लेकर डायरेक्टर प्रेम की वाइफ ने दी सफाई, बोलीं- पति को गाली देने का अधिकार नहीं

पेश नहीं होने पर होगी कार्रवाई
इसके साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग ने ये क्लियर किया है कि सभी को अपने साथ संबंधित दस्तावेज लाना होगा. इस मामले में आयोग  सुनवाई करेगा और तय करेगा कि क्या सही में कानून का उल्लंघन इस गाने में हुआ है. आयोग ने कहा कि मनोरंजन के नाम पर किसी भी प्रकार की अश्लीलता या आपत्तिजनक चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही समन जिन लोगों को जारी किया है उनसे कहा गया है कि अगर वो उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी. आपको बता दें, जिस गाने पर ये पूरा बवाल हो रहा है वो कन्नड़ फिल्म 'केडी द डेविल'का है.

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About the Author
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Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

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