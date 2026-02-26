‘द केरला स्टोरी 2’ को CBFC ने दिया ‘U/A’ सर्टिफिकेट, जिसकी वजह से टली रिलीज, क्या होता है U, U/A, A And S सर्टिफिकेट का मतलब?

The Kerala Story 2 Release Postponed: केरल हाई कोर्ट ने फिल्म ‘द केरला स्टोरी 2’ के मेकर्स को बड़ा आदेश दिया है. अदालत ने साफ कहा है कि जब तक सर्टिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक फिल्म के राइट्स जारी न किए जाएं. सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा, ‘कल फिल्म के राइट्स रिलीज मत कीजिए. पहले सुनवाई पूरी होने दीजिए और कोर्ट को याचिका पर फैसला लेने दीजिए’. कोर्ट ने साफ किया कि जल्दबाजी ठीक नहीं होगी.

सुनवाई के दौरान अदालत ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC से भी सवाल किए. बेंच ने हैरानी जताते हुए कहा, ‘आपने फिल्म को ‘A’ सर्टिफिकेट भी नहीं दिया. आपने इसे U/A दे दिया’. कोर्ट का इशारा इस बात की तरफ था कि फिल्म के कंटेंट को देखते हुए शायद स्ट्रिक्ट कैटेगरी पर विचार होना चाहिए था. अब इस मुद्दे पर भी डिटेल में बहस हो रही है. दरअसल, भारत में किसी भी फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज करने से पहले CBFC से सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है.

CBFC की ओर से मिलते हैं 4 सर्टिफिकेट

बोर्ड फिल्मों को अलग-अलग कैटेगरी में बांटता है ताकि दर्शकों की उम्र के हिसाब से उन्हें देखा जा सके. पहले सिनेमैटोग्राफ एक्ट में सिर्फ तीन कैटेगरी थीं – U, U/A और A. लेकिन 2023 में कानून में बदलाव के बाद कुछ नई उम्र आधारित कैटेगरी भी जोड़ी गई हैं. नए बदलाव के तहत U/A कैटेगरी को और डिटेस दी गई है. अब इसे 7+, 13+ और 16+ उम्र ग्रुप में बांटा गया है. इसका मतलब है कि कुछ फिल्में ऐसी हो सकती हैं जिन्हें छोटे बच्चों के लिए माता-पिता की निगरानी में देखने की सलाह दी जाए.

क्या होता है U, U/A, A सर्टिफिकेट का मतलब?

इससे पहले U/A एक ही कैटेगरी थी, लेकिन अब उम्र के हिसाब से ज्यादा ज्यादा क्लैरिटी दी गई है. अगर सर्टिफिकेट की बात करें तो ‘U’ का मतलब है कि फिल्म हर उम्र के दर्शक बिना किसी रोक-टोक के देख सकते हैं. ‘U/A’ का मतलब है कि फिल्म तो सभी देख सकते हैं, लेकिन 7, 13 या 16 साल से कम उम्र के बच्चों को माता-पिता या अभिभावक की सलाह जरूरी होगी. वहीं ‘A’ सर्टिफिकेट सिर्फ बड़े दर्शकों (यंगस्टर्स) के लिए होता है. इसके अलावा एक ‘S’ सर्टिफिकेट भी होता है.

‘S’ सर्टिफिकेट का क्या होता है मतलब?

ये ‘S’ सर्टिफिकेट किसी खास पेशे या वर्ग के लोगों के लिए सीमित होता है. जिन फिल्मों को ‘A’ या ‘S’ सर्टिफिकेट मिलता है, उन्हें टीवी या दूसरे माध्यमों पर दिखाने के लिए अलग सर्टिफिकेट लेना पड़ता है. जरूरत पड़ने पर बोर्ड फिल्म में कट या बदलाव का निर्देश भी दे सकता है, ताकि उसे अलग प्लेटफॉर्म पर टेलीकास्ट किया जा सके. अब देखना ये है कि ‘द केरला स्टोरी 2’ आने वाले दिनों में क्या फैसला आने वाला है और ये फिल्म कब सिनेमाघरों में रिलीज होगी.