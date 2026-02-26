Advertisement
trendingNow13123192
Hindi Newsबॉलीवुड‘द केरला स्टोरी 2’ को CBFC ने दिया ‘UA’ सर्टिफिकेट, जिसकी वजह से टली रिलीज, क्या होता है U, UA, A And S सर्टिफिकेट का मतलब?

‘द केरला स्टोरी 2’ को CBFC ने दिया ‘U/A’ सर्टिफिकेट, जिसकी वजह से टली रिलीज, क्या होता है U, U/A, A And S सर्टिफिकेट का मतलब?

The Kerala Story 2: केरल हाई कोर्ट ने एक फिल्म ‘द केरला स्टोरी 2’ की रिलीज पर फिलहाल रोक लगा दी है और मेकर्स को राइट्स जारी न करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने CBFC से भी सवाल किया कि फिल्म को ‘A’ की जगह ‘U/A’ सर्टिफिकेट क्यों दिया गया? अब सर्टिफिकेशन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. चलिए आपको बताते हैं इस सर्टिफिकेट क क्या मतलब होता है? 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 26, 2026, 01:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

The Kerala Story 2 Release Postponed
The Kerala Story 2 Release Postponed

The Kerala Story 2 Release Postponed: केरल हाई कोर्ट ने फिल्म ‘द केरला स्टोरी 2’ के मेकर्स को बड़ा आदेश दिया है. अदालत ने साफ कहा है कि जब तक सर्टिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक फिल्म के राइट्स जारी न किए जाएं. सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा, ‘कल फिल्म के राइट्स रिलीज मत कीजिए. पहले सुनवाई पूरी होने दीजिए और कोर्ट को याचिका पर फैसला लेने दीजिए’. कोर्ट ने साफ किया कि जल्दबाजी ठीक नहीं होगी.

सुनवाई के दौरान अदालत ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC से भी सवाल किए. बेंच ने हैरानी जताते हुए कहा, ‘आपने फिल्म को ‘A’ सर्टिफिकेट भी नहीं दिया. आपने इसे U/A दे दिया’. कोर्ट का इशारा इस बात की तरफ था कि फिल्म के कंटेंट को देखते हुए शायद स्ट्रिक्ट कैटेगरी पर विचार होना चाहिए था. अब इस मुद्दे पर भी डिटेल में बहस हो रही है. दरअसल, भारत में किसी भी फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज करने से पहले CBFC से सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ulka Ganessh (@ulkagupta)

Add Zee News as a Preferred Source

CBFC की ओर से मिलते हैं 4 सर्टिफिकेट 

बोर्ड फिल्मों को अलग-अलग कैटेगरी में बांटता है ताकि दर्शकों की उम्र के हिसाब से उन्हें देखा जा सके. पहले सिनेमैटोग्राफ एक्ट में सिर्फ तीन कैटेगरी थीं – U, U/A और A. लेकिन 2023 में कानून में बदलाव के बाद कुछ नई उम्र आधारित कैटेगरी भी जोड़ी गई हैं. नए बदलाव के तहत U/A कैटेगरी को और डिटेस दी गई है. अब इसे 7+, 13+ और 16+ उम्र ग्रुप में बांटा गया है. इसका मतलब है कि कुछ फिल्में ऐसी हो सकती हैं जिन्हें छोटे बच्चों के लिए माता-पिता की निगरानी में देखने की सलाह दी जाए. 

1 घंटा 32 मिनट की वो हॉरर फिल्म, जिसको देखकर नहीं लगेगा डर... लेकिन क्लाइमैक्स तक स्क्रीन से नहीं हटेंगी नजरें, 12 साल बाद OTT पर दी दस्तक

क्या होता है U, U/A, A सर्टिफिकेट का मतलब?

इससे पहले U/A एक ही कैटेगरी थी, लेकिन अब उम्र के हिसाब से ज्यादा ज्यादा क्लैरिटी दी गई है. अगर सर्टिफिकेट की बात करें तो ‘U’ का मतलब है कि फिल्म हर उम्र के दर्शक बिना किसी रोक-टोक के देख सकते हैं. ‘U/A’ का मतलब है कि फिल्म तो सभी देख सकते हैं, लेकिन 7, 13 या 16 साल से कम उम्र के बच्चों को माता-पिता या अभिभावक की सलाह जरूरी होगी. वहीं ‘A’ सर्टिफिकेट सिर्फ बड़े दर्शकों (यंगस्टर्स) के लिए होता है. इसके अलावा एक ‘S’ सर्टिफिकेट भी होता है. 

fallback

‘S’ सर्टिफिकेट का क्या होता है मतलब? 

ये ‘S’ सर्टिफिकेट किसी खास पेशे या वर्ग के लोगों के लिए सीमित होता है. जिन फिल्मों को ‘A’ या ‘S’ सर्टिफिकेट मिलता है, उन्हें टीवी या दूसरे माध्यमों पर दिखाने के लिए अलग सर्टिफिकेट लेना पड़ता है. जरूरत पड़ने पर बोर्ड फिल्म में कट या बदलाव का निर्देश भी दे सकता है, ताकि उसे अलग प्लेटफॉर्म पर टेलीकास्ट किया जा सके. अब देखना ये है कि ‘द केरला स्टोरी 2’ आने वाले दिनों में क्या फैसला आने वाला है और ये फिल्म कब सिनेमाघरों में रिलीज होगी.   

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

The Kerala Story 2

Trending news

CM भगवंत मान ने दिया किसानों को ‘पानी का ऐतिहासिक तोहफा’, चार जिलों की बदलेगी तकदीर
punjaab
CM भगवंत मान ने दिया किसानों को ‘पानी का ऐतिहासिक तोहफा’, चार जिलों की बदलेगी तकदीर
10,20,50 हजार नहीं 2 लाख सैलरी; भारत के किस राज्य में मालामाल हो रहे हैं स्वीपर?
Telangana NEWS
10,20,50 हजार नहीं 2 लाख सैलरी; भारत के किस राज्य में मालामाल हो रहे हैं स्वीपर?
इतिहास को किया गया नजरअंदाज...NCERT की किताबों पर सख्त SC, कारण बताओ नोटिस जारी
NCERT Book Controversy
इतिहास को किया गया नजरअंदाज...NCERT की किताबों पर सख्त SC, कारण बताओ नोटिस जारी
सर 1 मिनट, मेरी FIR...कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए क्यों भिड़ी दिल्ली और शिमला पुलिस
Himachal Pradesh News
सर 1 मिनट, मेरी FIR...कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए क्यों भिड़ी दिल्ली और शिमला पुलिस
Instagram पर छाए PM मोदी! 100 मिलियन फॉलोअर्स पार कर दुनिया के बने नंबर-1 नेता
Instagram
Instagram पर छाए PM मोदी! 100 मिलियन फॉलोअर्स पार कर दुनिया के बने नंबर-1 नेता
जंग की आहट के बीच इजरायल पहुंचे मोदी, नेतन्याहू से मुलाकात और UN में ईरान का समर्थन
DNA
जंग की आहट के बीच इजरायल पहुंचे मोदी, नेतन्याहू से मुलाकात और UN में ईरान का समर्थन
सदन में MLA पत्नी ने CM पति से पूछे सवाल, इस राज्य के सदन में दिखा अनोखा नजारा
Meghalaya Assembly Viral Video
सदन में MLA पत्नी ने CM पति से पूछे सवाल, इस राज्य के सदन में दिखा अनोखा नजारा
कैसे फेल हुआ ISRO का NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट? ये छोटी से चूक बना कारण
ISRO
कैसे फेल हुआ ISRO का NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट? ये छोटी से चूक बना कारण
‘राजनीतिक साजिश’ या भ्रष्टाचार? JK के डिप्टी-सीएम के भाई पर कसा ACB का शिकंजा
jammu kashmir news
‘राजनीतिक साजिश’ या भ्रष्टाचार? JK के डिप्टी-सीएम के भाई पर कसा ACB का शिकंजा
पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर भड़के ओवैसी; नेतन्याहू पर जड़ा 'नरसंहार' का आरोप
Asaduddin Owaisi
पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर भड़के ओवैसी; नेतन्याहू पर जड़ा 'नरसंहार' का आरोप