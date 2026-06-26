The India Story Teaser Out: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एक बड़ी खबर आई है. देश में तेजी से बढ़ती केमिकल वाली खेती और हेल्थ पर उसके बुरे असर को दिखाती फिल्म ‘द इंडिया स्टोरी: स्लो पॉइजन इन प्रोग्रेस’ का दमदार टीजर रिलीज हो गया है. इस फिल्म में काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े लीड रोल में नजर आने वाले हैं. ये कहानी एक ऐसे छुपे हुए खतरे को पर्दे पर लाती है, जो आज के समय में हर दिन करोड़ों लोगों की सेहत को चुपके से नुकसान पहुंचा रहा है. ये फिल्म समाज को एक बड़ा और जरूरी मैसेज देने का काम करेगी.
जी स्टूडियोज और एमआईजी प्रोडक्शन एंड स्टूडियोज के साथ मिलकर एक नई शानदार फिल्म 24 जुलाई 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जिसको लेकर दोनों कलाकारों के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड भी नजर आ रहे हैं. इस फिल्म का डायरेक्शन चेतन डीके ने किया है. वहीं, इसकी पूरी कहानी लिखने और इसे तैयार करने की जिम्मेदारी सागर बी. शिंदे ने निभाई है. ऑडियंस की पसंद को देखते हुए मेकर्स ने इसे सिर्फ हिंदी भाषा के साथ-साथ तेलुगु और तमिल भाषाओं में भी रिलीज करने का फैसला किया है.
जारी हुए टीजर में काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े के संघर्ष को बेहद इमोशनली पेश किया गया है. दोनों स्टार्स मिलकर इस खतरनाक और जहरीली खेती के पीछे छिपे कड़वे सच को दुनिया के सामने लाने की जंग लड़ रहे हैं. वे लोगों को न्याय दिलाने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं. इस टीजर को देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि कैसे धीमे जहर की तरह केमिकल हमारे रोज के खाने में घुलते जा रहे हैं. ये गंभीर समस्या हमारी आज की यंग जनरेशन और मासूम बच्चों की सेहत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है.
ये फिल्म समाज की एक ऐसी गंभीर परेशानी को सामने लाती है, जिसे हम हर दिन देखकर भी अनदेखा कर देते हैं. फिल्म के डायरेक्टर चेतन डीके के मुताबिक, ‘द इंडिया स्टोरी’ महज एक फिल्म नहीं है, बल्कि समाज में एक जरूरी बहस शुरू करने का एक कोशिश है. इस कहानी के जरिए हम लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि खेती में कीटनाशकों के अंधाधुंध इस्तेमाल से देश में स्वास्थ्य का कितना बड़ा संकट खड़ा हो गया है. फिल्म का टीजर तो बस एक छोटी सी झलक है, असली मकसद लोगों को इस खतरे के लिए जागरूक करना है.
श्रेयस तलपड़े के मुताबिक, इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसकी कहानी है, जो आज के दौर में हर परिवार से मेल खाती है. उन्होंने बताया कि फिल्म में वे एक साधारण से पिता का रोल निभा रहे हैं, जो अपने बच्चे की खातिर पूरे सिस्टम से अकेले ही भिड़ जाता है. वहीं, एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने अपना एक्सपीरियंस साझा करते हुए कहा कि एक मां होने के नाते वे इस कहानी से बहुत गहराई से जुड़ पाई हैं. उनके मुताबिक, ये फिल्म हर माता-पिता के दिल में छुपे डर और उनकी चिंताओं को सिनेमा के पर्दे पर बेहद खूबसूरती से उजागर करती है.
इस फिल्म को बनाने में स्वाति विनायक सैंदाने, अनीता जाधव, विनायक सैंदाने, कल्पेश शाह, देवयानी खोराटे और प्रेम जोशी ने बतौर सह-निर्माता काम किया. वहीं, पर्दे पर कहानी को खूबसूरती से उतारने का जिम्मा निशांत भागवत ने संभाला है, जिन्होंने फिल्म में शानदार सिनेमैटोग्राफी की है. इसके साथ ही मंगेश धाकड़े का दिया हुआ बेहतरीन संगीत फिल्म की जान है, जो ऑडियंस को बांधकर रखता है. देखा जाए तो ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बल्कि ये एक बड़ा मैसेज देने का भी काम करेगी, जो अगले महीने जुलाई में रिलीज होने वाली है.