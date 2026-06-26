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थाली में धीमे-धीमे परोसा जा रहा कीटनाशक जहर? काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े की The India Story का दमदार टीजर OUT

The India Story Teaser Out: क्या आप जानते हैं कि आपकी थाली में परोसा जाने वाला खाना धीरे-धीरे आपको बीमार कर रहा है? कीटनाशक खेती के इसी खौफनाक सच से पर्दा उठाने आ रही काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े की फिल्म ‘द इंडिया स्टोरी’, जो आपको अंदर तक झकझोर देगी. इसकी दमदार टीजर जारी हो चुका है.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 26, 2026, 12:48 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 12:59 PM IST
थाली में धीमे-धीमे परोसा जा रहा कीटनाशक जहर? काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े की The India Story का दमदार टीजर OUT
Image Credit: The India Story Teaser OutSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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