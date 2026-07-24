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The India Story Review: जहरीले पेस्टिसाइड्स पर बड़ा सवाल उठाती फिल्म, श्रेयस-काजल का बेहतरीन काम

The India Story Film Review: एक्टर श्रेयस तलपड़े और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल स्टारर 'द इंडिया स्टोरी' सिर्फ एक कोर्टरूम ड्रामा नहीं, बल्कि पेस्टिसाइड्स और रासायनिक खादों से जुड़ी गंभीर सच्चाई को उजागर करने वाली फिल्म है. दमदार अभिनय, मजबूत कहानी और सामाजिक संदेश के दम पर यह फिल्म एक अलग अनुभव देती है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 24, 2026, 11:22 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 11:22 PM IST
The India Story Review: जहरीले पेस्टिसाइड्स पर बड़ा सवाल उठाती फिल्म, श्रेयस-काजल का बेहतरीन काम

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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