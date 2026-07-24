The India Story Review: जहरीले पेस्टिसाइड्स पर बड़ा सवाल उठाती फिल्म, श्रेयस-काजल का बेहतरीन काम

मूवी रिव्यू: द इंडिया स्टोरी
कलाकार: श्रेयस तलपड़े, काजल अग्रवाल, मुरली शर्मा, मनीष वाधवा, त्रिशा सारदा, अतुल तिवारी, कमलेश सावंत, शाम मशालकर
निर्देशक:चेतन डीके
अवधि: 2 घंटे 10 मिनट
रेटिंग: 3
The India Story Film Review: पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्मों की संख्या बढ़ी है, लेकिन कम ही फिल्में ऐसी होती हैं जो मनोरंजन के साथ दर्शकों को किसी गंभीर विषय पर सोचने के लिए मजबूर करें. 'द इंडिया स्टोरी' ऐसी ही एक फिल्म है. यह केवल एक कोर्टरूम ड्रामा नहीं, बल्कि उस सच्चाई की पड़ताल है जो हर रोज हमारी थाली में परोसी जा रही है. पेस्टिसाइड्स और रासायनिक खादों के बढ़ते इस्तेमाल से पैदा हो रही हेल्थ प्रॉब्लम को फिल्म एक भावनात्मक कहानी के माध्यम से सामने लाती है. चलिए आपको बताते हैं यह मूवी कैसी है.
कहानी योगेश पाटिल (श्रेयस तलपड़े) से शुरू होती है, जिसकी 7 साल की बेटी कैंसर की वजह से दुनिया छोड़ चुकी है. मेडिकल रिपोर्ट यह इशारा करती है कि जहरीले पेस्टिसाइड्स से प्रभावित खाद्य पदार्थ उसकी बीमारी की बड़ी वजह बने. अपनी बेटी को खोने के बाद योगेश चुप नहीं बैठता, बल्कि इस पूरे सिस्टम के खिलाफ कानूनी लड़ाई छेड़ देता है.
उसकी ओर से केस लड़ती हैं वकील अर्चना (काजल अग्रवाल), जो अदालत में सरकार, पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनियों और प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर सवाल उठाती हैं. जैसे-जैसे सुनवाई आगे बढ़ती है, कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं. फिल्म केवल एक मुकदमे की कहानी नहीं कहती, बल्कि यह दिखाती है कि खेतों में इस्तेमाल होने वाले जहरीले रसायन आखिर कैसे आम लोगों के जीवन पर असर डालते हैं.
पहला भाग तेजी से आगे बढ़ता है और दर्शकों को कहानी से जोड़कर रखता है. कोर्टरूम में होने वाली बहसें प्रभावशाली हैं. इंटरवल से पहले का खुलासा कहानी को भावनात्मक मोड़ देता है. दूसरे भाग में रफ्तार थोड़ी धीमी होती है, लेकिन फिल्म का उद्देश्य स्पष्ट बना रहता है. अंत तक दर्शक यही जानना चाहता है कि क्या योगेश को इंसाफ मिलेगा और क्या इस पूरे तंत्र की जवाबदेही तय होगी.
श्रेयस तलपड़े ने एक दुखी लेकिन संघर्षरत पिता के किरदार को पूरी ईमानदारी से निभाया है. उनकी आंखों में दर्द और न्याय पाने का संकल्प दोनों साफ दिखाई देते हैं. कई भावनात्मक दृश्यों में उनका अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरता है. काजल अग्रवाल वकील अर्चना के रूप में इंप्रेसिव हैं.
चेतन डीके ने एक ऐसे विषय को चुना है, जिस पर मुख्यधारा के सिनेमा में शायद ही कभी चर्चा होती है. फिल्म में यह साफ महसूस होता है कि विषय पर गंभीर अध्ययन और रिसर्च की गई है. निर्देशक ने तथ्यों को बोझिल बनाने के बजाय उन्हें एक भावनात्मक कहानी के साथ जोड़ा है, जिससे संदेश दर्शकों तक आसानी से पहुंचता है.