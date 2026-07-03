/Baby Do Die Do Review: सुपारी किलर के रोल में दमदार लगी हुमा कुरैशी, धांसू है भारत की पहली ‘देसी हॉट वुमन’ की कहानी

मूवी रिव्यू: बेबी डू डाई डू
कलाकार: हुमा कुरैशी, सिकंदर खेर, चंकी पांडे, सीमा पाहवा, विद्या मालवड़े, हिमांशु मलिक, रूपेश बाने, अरुण कुशवाह, मरुधर शेखावत, रचित सिंह
निर्देशक: नचिकेत सामंत
निर्माता: साकिब सलीम
अवधि: 2 घंटे 05 मिनट
रेटिंग: 3.5
इस शुक्रवार सिनेमाघरों में हुमा कुरैशी की मूवी 'बेबी डू डाई डू' रिलीज हुई है यह फिल्म एक ऐसी महिला सुपारी किलर की कहानी है,जो बोल और सुन नहीं सकती, लेकिन अपने साहस,सूझबूझ और एक्शन से हर मुश्किल का सामना करती है. यह सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं,बल्कि डार्क कॉमेडी,मिस्ट्री और हाई-ऑक्टेन एक्शन का ऐसा कॉम्बिनेशन है,जो दर्शकों को शुरुआत से अंत तक बांधे रखता है.आइए बताते हैं कैसी है ये फिल्म.
इस फिल्म की कहानी शुरू होती है एक बच्ची की आवाज से. वो बताती है कि उस रात उसकी जुड़वा बहन का खून हो जाता है उसके पिता शराबी है. वह अपनी गूंगी बहन का खून देखकर डर जाती है दो जुड़वा लड़कियों से जिनमें से एक का नाम बेबी है..वो बचपन से ही गूंगी और बहरी है. दोनों अपने घर के नजदीक एक खाली पड़े 5 स्टार होटल में घूमने जाती हैं. वहां पर उन्होंने एक मर्डर होते हुए देख लिया.हत्यारे ने बेबी की बहन को गला घोंट के मार दिया. तभी से बेबी बदले की आग में जलने लगती है. फिर वो पीएम जैन से संपर्क में आती है. जो उसको सुपारी किलिंग की काली दुनिया में धकेल देता है.
बेबी अपने काम में माहिर है और बहुत ही सफाई से मर्डर करती है,खास बात यह है कि मर्डर के लिए वह छाते का इस्तेमाल करती है जो देखने में दिलचस्प लगता है. दूसरी खासियत यह है कि बेबी बोल और सुन नहीं सकती,लेकिन उसकी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है. बेबी एक के बाद एक मर्डर की सुपारी लेती जाती है हत्याओं का सिलसिला चल पड़ता है,लेकिन उसका असली मकसद उसकी बहन के हत्यारे को ढूंढना है.क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी या नहीं इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी यह फिल्म.
बात करें लीड रोल निभाने वाली हुमा कुरैशी (बेबी) की जिन्होंने बिना संवादों के अपने हाव-भाव,बॉडी लैंग्वेज और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के दम पर बेबी के किरदार को बेहद सशक्त और प्रभावशाली बना है. एक प्रोफेशनल कान्ट्रैक्ट किलर के साथ बदले की आग में जलती एक बहन और अपने पति के प्यार को संभालने वाली बेबी को 3 अलग रूपों में दर्शाने का सफल प्रयास किया है.
सिकंदर खेर अपने किरदार में पूरी तरह जमे नजर आते हैं और फिल्म के ड्रामा को वास्तविक बनाते हैं, उनकी स्क्रीन प्रजेन्स काफी अच्छी है,एक शातिर बिल्डर जफर के किरदार में दर्शकों के दिल में जगह बनाने में सफल रहे हैं. चंकी पांडे ने फिल्म में बेबी के पप्पा पीएम जैन का किरदार निभाया है और इस रूप में दर्शकों को वह एकदम अलग अंदाज से प्रभावित करते हैं,जबकि महिला पुलिस के किरदार में सीमा पाहवा हमेशा की तरह सहज और असरदार अभिनय करती हैं और इस फिल्म में भी उन्होंने वही सहजता दिखाई है. विद्या मालवडे और हिमांशु मलिक अपने-अपने किरदारों के साथ न्याय करते हैं.
निर्देशक नचिकेत सामंत ने एक अलग और साहसिक विषय को मनोरंजक अंदाज में पर्दे पर उतारा है. एक्शन सीक्वेंस स्टाइलिश हैं और बैकग्राउंड स्कोर सस्पेंस को और अधिक प्रभावशाली बनाता है. एडिटिंग भी चुस्त है,जिसकी वजह से 2 घंटे 5 मिनट की फिल्म कहीं भी बोझिल महसूस नहीं होती.ऐसे में इस फिल्म को आप थिएटर में जाकर जरूर देख सकते हैं.