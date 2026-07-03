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Baby Do Die Do Review: सुपारी किलर के रोल में दमदार लगी हुमा कुरैशी, धांसू है भारत की पहली ‘देसी हॉट वुमन’ की कहानी

Huma Qureshi Film Baby Do Die Do Review​: वैसे तो कई पॉपुलर सितारों की असल जिंदगी की कहानी को बड़े पर्दे पर उतारा गया है. ऐसे में हुमा कुरैशी भी भारत की पहली हिटवुमेन की कहानी लेकर आई हैं. ये फिल्म रिलीज हो गई है. देखने से पहले इसका रिव्यू जरूर पढ़ लें.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 03, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 02:33 PM IST
Baby Do Die Do Review: सुपारी किलर के रोल में दमदार लगी हुमा कुरैशी, धांसू है भारत की पहली ‘देसी हॉट वुमन’ की कहानी
Image Credit: Huma Qureshi Baby Do Die Do ReviewSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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