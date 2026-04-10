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Hindi Newsबॉलीवुड‘धुरंधर 2’ और अब ‘भूत बंगला’... बॉलीवुड में भी शुरू हो गया है पेड प्रीव्यू का खेल! हॉलीवुड की परंपरा अपनाकर बनाएंगे ब्लॉकबस्टर?

‘धुरंधर 2’ और अब ‘भूत बंगला’... बॉलीवुड में भी शुरू हो गया है पेड प्रीव्यू का खेल! हॉलीवुड की परंपरा अपनाकर बनाएंगे ब्लॉकबस्टर?

Bollywood Paid Previews Explainer: अक्षय कुमार की फिल्म ‘भूत बंगला’ 17 अप्रैल को रिलीज होने वाली है, जिसको लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं, लेकिन रिलीज से एक दिन पहले फिल्म का पेड प्रिव्यू रखा गया है. बिल्कुल वैसे ही जैसे रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर 2’ का पेड प्रिव्यू रख गया था रिलीज से एक दिन पहले. ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या बॉलीवुड अब हॉलीवुड की परंपरा को आगे बढ़ने का काम कर रहा है या बात कुछ और है? 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 10, 2026, 06:33 AM IST
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Bhoot Bangla Paid Previews Explainer
Bhoot Bangla Paid Previews Explainer

Bhoot Bangla Paid Previews Explainer: अक्षय कुमार एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाकेदार वापसी करने वाले हैं. उनकी नई फिल्म ‘भूत बंगला’ को लेकर दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. पहले ये फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद इसकी रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया. अब ये फिल्म 17 अप्रैल को दुनिया भर के सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. हालांकि, मेकर्स ने इसकी रिलीज से एक दिन पहले इसके पेड प्रिव्यू शोज रखे हैं, जैसे रणवीर सिंह की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘धुरंधर 2’ के रखे गए थे, जिसमें फिल्म ने 44 करोड़ नेट की कमाई की थी. 

ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि फिल्म की सक्सेस के लिए अब बॉलीवुड, हॉलीवुड की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है. दरअसल, फिल्म ‘भूत बंगला’ की रिलीज डेट कई बार आगे बढ़ाई जा चुकी है, जिससे फैंस थोड़ा कन्फ्यूज भी हुए. लेकिन अब खबर है कि रिलीज डेट करीब आ चुकी है और मेकर्स ने प्रमोशन के लिए नया तरीका अपनाया है. बताया जा रहा है कि ‘धुरंधर: द रिवेंज’ की सक्सेस के बाद फिल्म इंडस्ट्री में नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी देखने को मिल रही है. इसी वजह से ‘भूत बंगला’ के मेकर्स भी उसी रास्ते पर चलते नजर आ रहे हैं और फिल्म को अलग तरह से दर्शकों तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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रिलीज से एक दिन पहले रखा जाएगा पेड प्रिव्यू

साथ ही अक्षय कुमार की पिछली फिल्मों का रिजल्ट देखते हुए अब इस प्रोजेक्ट से उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं. मेकर्स भी फिल्म को खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और प्रमोशन जोर-शोर से चल रहा है. अब मेकर्स ने फिल्म के पेड प्रिव्यू शो का एलान कर दिया है. ये प्रिव्यू 16 अप्रैल, 2026 की रात 9 बजे से शुरू होंगे. यानी दर्शक फिल्म को ऑफिशियल रिलीज से पहले ही थिएटर में देख पाएंगे. ये तरीका पहले भी कई बड़ी फिल्मों में अपनाया जा चुका है ताकि शुरुआती रिएक्शन सामने आ सकें. पेड प्रिव्यू से फिल्म को लेकर हाइप और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद होती है और लोगों का नजरिया पता चल जाता है.

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क्यों रखा जा रहा फिल्मों का पेड प्रिव्यू? 

मेकर्स इस बात को लेकर काफी एक्साइटेड हैं कि पहले शो में लोगों को फिल्म कैसी लगती है और वे क्या प्रतिक्रिया देते हैं? फिल्म की प्रोड्यूसर एकता कपूर ने इस फैसले पर अपनी खुशी जाहिर की है. उनका कहना है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स और थिएटर मालिकों के साथ लंबी बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया है. एकता कपूर के मुताबिक, फिल्म को थोड़ा आगे बढ़ाने से सभी को बेहतर मौका मिलेगा और थिएटर में दर्शकों की भीड़ बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि ये फैसला पूरी फिल्म इंडस्ट्री के हित को ध्यान में रखकर लिया गया है ताकि हर फिल्म को सही जगह और सही समय मिल सके.

हॉलीवुड की परंपरा को आगे बढ़ा रहा बॉलीवुड

एकता कपूर ने आगे कहा कि इस कदम से फिल्म को सही मार्केटिंग और बेहतर ऑडियंस अटेंशन मिलेगा. उनका मानना है कि जब दो बड़ी फिल्में साथ टकराती हैं तो असर दोनों पर पड़ता है, इसलिए समय का संतुलन जरूरी है. उन्होंने ये भी कहा कि उनका मकसद हमेशा दर्शकों को अच्छा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देना है. थिएटर में लोग बिना किसी दबाव के फिल्म का पूरा मजा ले सकें, यही उनकी कोशिश रहती है. ‘भूत बंगला’ को लेकर उन्हें काफी उम्मीदें हैं और टीम पूरी तरह तैयार है. फिल्मों में पेड प्रिव्यू का कॉन्सेप्ट पहले हॉलीवुड में काफी इस्तेमाल किया गया है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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कई हॉलीवुड फिल्मों के रखे गए पेड प्रिव्यू

वहां ये तरीका फिल्म रिलीज से पहले दर्शकों की राय जानने और शुरुआती कमाई बढ़ाने के लिए अपनाया जाता है. ये किसी अलग रिलीज मॉडल की तरह नहीं होता, बल्कि प्रमोशन का हिस्सा माना जाता है. बड़े बजट की फिल्मों में ये तरीका आम हो चुका है और इससे फिल्म को शुरुआती हाइप मिलती है. कई बार ऐसे शो से लाखों डॉलर की कमाई भी हो जाती है और फिल्म की चर्चा बढ़ जाती है. पिछले कई सालों में हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों में पेड प्रिव्यू देखने को मिले हैं. खासकर सुपरहीरो और फ्रेंचाइजी फिल्मों में यह बहुत आम है. ‘स्टार वार्स’, ‘एवेंजर्स’, ‘बैटमैन’, ‘हैरी पॉटर’, ‘अवतार’ और मार्वल फिल्मों में इस तरह के शो रखे गए हैं. 

पेड प्रीव्यू के फायदे और नुकसान? 

पेड प्रीव्यू से फिल्मों को कई तरह के फायदे मिलते हैं. सबसे बड़ा फायदा ये है कि फिल्म रिलीज से पहले ही कमाई शुरू कर देती है, जिससे ओपनिंग कलेक्शन मजबूत होता है. इससे फिल्म को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ता है और माउथ पब्लिसिटी भी जल्दी बनने लगती है, जिसके आधार पर आगे की रणनीति बनाई जाती है. साथ ही एडवांस बुकिंग को भी अच्छा सपोर्ट मिलता है. इससे मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का शुरुआती जोखिम थोड़ा कम हो जाता है. लेकिन अगर फिल्म अच्छी नहीं निकली तो नुकसान भी जल्दी दिखाई देता है. निगेटिव रिव्यू तेजी से फैलते हैं और रिलीज पर असर पड़ता है. महंगे टिकट से कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं.

पेड प्रीव्यू से पता चलेगी फिल्म की असली जगह  

बता दें, ‘भूत बंगला’ अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी का एक खास रीयूनियन है. दोनों पहले भी कई हिट फिल्में दे चुके हैं और अब एक बार फिर साथ आ रहे हैं. फिल्म में वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू, राजपाल यादव, जीशू सेनगुप्ता और मिथिला पालकर जैसे कलाकार नजर आएंगे. ये फिल्म बालाजी मोशन पिक्चर्स और केप ऑफ गुड फिल्म्स के बैनर तले बन रही है. अब 16 अप्रैल से पेड प्रिव्यू शुरू होते ही फिल्म को लेकर असली दर्शकों की राय सामने आने लगेगी. इसके बाद ये फिल्म 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी जाएगी. अब देखना ये है कि ये फिल्म दर्शकों को कैसी लगती है और क्या लोगों का कैसे रिएक्शन आता है. 

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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