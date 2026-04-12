‘धुरंधर 2’ की ताबड़तोड़ कमाई के बीच रणवीर शौरी ने उठाया बड़ा सवाल, बोले- ‘छोटी फिल्मों के लिए बंद हो रहे हैं सारे रास्ते...’

Ranvir Shorey on Dhurandhar 2 Success: कई दिनों से राजत कपूर के डायरेक्शन में बनी अपनी नई क्राइम-थ्रिलर फिल्म ‘एवरीबडी लव्स सोहराब हांडा’ को लेकर सुर्खियों में छाए रणवीर शौरी ने हाल ही में इंडी फिल्मों की हालत पर खुलकर बात की है. रणवीर लंबे समय उन फिल्मों का हिस्सा रहे हैं जो बड़ी नहीं होतीं, लेकिन अपनी कहानी और किरदारों की वजह से अलग पहचान बनाती हैं. इस बार भी वे उसी तरह की फिल्म लेकर सुर्खियों में बने हुए बैं, फिल्म में एक मर्डर मिस्ट्री दिखाई गई है, जो एक पार्टी के दौरान घटती है.

अपने एक हालिया इंटरव्यू में रणवीर शौरी ने इंडस्ट्री के बदलते माहौल पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि छोटे बजट और कंटेंट वाली फिल्मों के लिए ये समय आसान नहीं है. उनका मानना है कि पहले थिएटर में बड़ी फिल्मों का दबदबा था, जिससे छोटी फिल्मों को जगह मिलना मुश्किल होता था. फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म आए तो लगा कि अब ऐसे सिनेमा को नई पहचान मिलेगी. लेकिन अब वहां भी हालात बदलते नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘ये समय हमारी जैसी फिल्मों के लिए बहुत अच्छा नहीं है. पहले थिएटर में बड़े स्टार्स की फिल्मों की वजह से दिक्कत थी’.

‘छोटी फिल्मों के लिए बंद हो रहे हैं सारे रास्ते...’

उन्होंने कहा, ‘फिर ओटीटी आया तो थोड़ी राहत मिली. लेकिन अब यहां भी वही सिस्टम देखने को मिल रहा है, जहां गेटकीपिंग बढ़ रही है’. उनका कहना है कि अब ओटीटी पर भी हर तरह के कंटेंट को मौका नहीं मिल रहा और चीजें पहले जैसी खुली नहीं रहीं. उन्होंने आगे ये भी समझाया कि छोटी और बड़ी फिल्मों के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी सोच और बनाने के तरीके में होता है. रणवीर के मुताबिक, ‘हमारी फिल्में दिखावे या बड़े बजट पर नहीं टिकी होतीं. ये किरदारों और कहानी पर चलती हैं. इसमें स्केल और जेस्चर नहीं होती, लेकिन सिनेमाई क्वालिटी जरूर होती है’.

4 मिनट 31 सेकंड का वो सुपरहिट गाना... जिसे 20 मिनट में दोबारा करना पड़ा था रिकॉर्ड, आज बन चुका है हर किसी का फेवरेट

‘धुरंधर 2’ की सक्सेस के बीच उठाया सवाल

उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी फिल्मों की सफलता से छोटी फिल्मों को सीधा फायदा मिलना जरूरी नहीं है. ये बात उन्होंने खासतौर पर हाल में आई बड़ी फिल्म ‘धुरंधर’ और ‘धुरंधर 2’ के रेफरेंस में कही. इस फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है और इसमें रणवीर सिंह हमजा के लीड रोल में नजर आ रहे हैं. फिल्म ने दुनियाभर में जबरदस्त कमाई की है. इसके पहले पार्ट ने करीब 1300 करोड़ रुपए कमाए थे, जबकि दूसरा पार्ट 1600 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है. फिल्म में अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त जैसे बड़े कलाकार भी नजर आए.

रणवीर शौरी की नई क्राइम-थ्रिलर फिल्म

इन सबके बीच रणवीर शौरी अपनी तरह की फिल्मों पर ही फोकस कर रहे हैं. ‘एवरीबडी लव्स सोहराब हांडा’ की कहानी एक पार्टी से शुरू होती है, जहां एक ऐसा मेहमान मारा जाता है जिसे कोई पसंद नहीं करता था. इसके बाद कहानी में सस्पेंस और जांच का सिलसिला शुरू होता है. फिल्म इस समय जी5 पर स्ट्रीम हो रही है. रणवीर का मानना है कि आगे चलकर इंटरनेट ही छोटे सिनेमा के लिए नए रास्ते खोलेगा और ऐसे कंटेंट को सही जगह मिलेगी. अब देखना ये है कि रणवीर शौरी की इस फिल्म को दर्शकों का कितना प्यार मिलता है.