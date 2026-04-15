फिल्म से हटे वो सीन्स… जो बदल सकते थे पूरी कहानी! ‘धुरंधर’ के डिलीटेड सीन से बढ़ा क्रेज, क्या ‘भूत बंगला’ का BTS करेगा ब्लॉकबस्टर धमाका?

Bollywood Movies Behind The Scenes: फिल्मों की दुनिया में अक्सर ऐसा होता है कि शूट किए गए कई सीन दर्शकों तक कभी पहुंच ही नहीं पाते. इन्हें ‘डिलीटेड सीन’ कहा जाता है. ये सीन कभी सेंसर बोर्ड की वजह से हटाए जाते हैं, कभी फिल्म लंबी हो जाने के चलते, तो कभी कहानी को असरदार रखने के लिए इन्हें काट दिया जाता है. लेकिन कई बार यही हटाए गए सीन बाद में लोगों के बीच खूब वायरल होते हैं. हाल ही में ‘धुरंधर’ फिल्म को लेकर भी ऐसी ही बातें सामने आईं, जिसने दर्शकों की दिलचस्पी और बढ़ा दी.

लोग सोचने लगे कि अगर ये सीन फिल्म में होते, तो कहानी का असर कितना अलग हो सकता था. ‘धुरंधर’ के मामले में कहा गया कि कुछ अहम और काफी मजबूत सीन फिल्म से हटा दिए गए. ये सीन किरदारों की सोच और उनके इरादों को और बेहतर तरीके से दिखा सकते थे. जब ये खबर बाहर आई, तो लोगों की अलग-अलग राय सामने आई. कुछ दर्शकों को लगा कि इन सीन के रहने से फिल्म और दमदार बन सकती थी. वहीं, कुछ का मानना था कि फिल्म पहले से ही काफी भारी-भकम थी और काफी लंबी थी.

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क्या होते हैं BTS वीडियो?

ऐसे में वो सीन जोड़ने से कहानी और उलझ सकती थी. इस तरह ये डिलीटेड सीन अब सिर्फ एक फिक्शन बनकर रह गए, जो लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं. इसी बीच अक्षय कुमार की आने वाली हॉरर-कॉमेडी फिल्म ‘भूत बंगला’ का एक BTS वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. BTS यानी ‘बिहाइंड द सीन’, जिसमें शूटिंग के दौरान के होने हंसी-मजाक के पल दिखाए जाते हैं. इस वीडियो में अक्षय कुमार का अलग ही अंदाज देखने को मिला. कहीं वह एक्शन करते नजर आए, तो कहीं मस्ती करते दिखे.

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BTS वीडियो और डिलीटेड सीन का असर

सेट का माहौल भी काफी मजेदार लग रहा था. इस वीडियो के सामने आते ही लोगों में फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और बढ़ गई. कई लोगों का कहना है कि अगर पर्दे के पीछे इतना मजा है, तो फिल्म भी जरूर एंटरटेनिंग होगी. BTS वीडियो और डिलीटेड सीन का असर इसलिए खास होता है, क्योंकि ये दर्शकों को फिल्म के और करीब ले आते हैं. जब लोग ऐसे वीडियो या सीन देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि वे फिल्म के अंदर झांक रहे हैं. उन्हें कहानी के पीछे की मेहनत और असली माहौल देखने को मिलता है. ‘भूत बंगला’ के BTS ने भी यही काम किया.

‘तमाशा’ के साथ भी हुआ था कुछ ऐसा

इसमें साफ नजर आया कि फिल्म सिर्फ डराने के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि इसमें कॉमेडी और मजा दोनों भरपूर देखने को मिलेंगे. यही वजह है कि अब लोग इसे एक फैमिली एंटरटेनर के तौर पर देख रहे हैं. अगर किसी पुरानी फिल्म की बात करें तो इम्तियाज अली की ‘तमाशा’ भी डिलीटेड सीन की वजह से काफी चर्चा में रही थी. कहा जाता है कि अगर उसके कुछ सीन नहीं हटाए जाते, तो रणबीर कपूर के किरदार की इमोशनल कहानी और साफ तरीके से सामने आती. कई दर्शकों को बाद में लगा कि फिल्म कुछ कहना चाहती थी, लेकिन पूरी तरह कह नहीं पाई.

डिलीटेड सीन और BTS बन चुके हैं फ्री प्रमोशन

इससे ये बात समझ आती है कि डिलीटेड सीन कभी-कभी कहानी का अहम हिस्सा होते हैं. उन्हें हटाने से फिल्म का असर थोड़ा कम भी हो सकता है. आज के समय में डिलीटेड सीन और BTS फिल्मों के लिए एक तरह का फ्री प्रमोशन भी बन गए हैं. सोशल मीडिया पर वायरल एक छोटा सा वीडियो या क्लिप भी फिल्म को दोबारा चर्चा में ला सकता है. ‘धुरंधर’ के डिलीटेड सीन ने रिलीज के बाद भी फिल्म को लोगों के बीच जिंदा रखा. वहीं ‘भूत बंगला’ के BTS वीडियो ने रिलीज से पहले ही फिल्म को लेकर अच्छा खासा माहौल बना दिया.

क्या इससे हिट या ब्लॉकबस्टर हो सकती है फिल्म?

इससे साफ ये है कि अब लोग सिर्फ फिल्म नहीं, बल्कि उसकी पूरी मेकिंग जर्नी में दिलचस्पी रखते हैं. अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ BTS या डिलीटेड सीन के दम पर कोई फिल्म हिट हो सकती है? इसका जवाब साफ नहीं है. ये चीजें फिल्म के लिए अच्छा माहौल जरूर बनाती हैं और लोगों की दिलचस्पी बढ़ाती हैं. लेकिन आखिर में फिल्म की सक्सेस उसकी कहानी, डायरेक्शन और एक्टिंग पर ही निर्भर करती है. ‘भूत बंगला’ को लेकर अभी जो पॉजिटिव माहौल बन रहा है, वो एक अच्छी शुरुआत है. लेकिन फिल्म को लंबे समय तक टिके रहने के लिए कंटेंट मजबूत होना जरूरी है.

कैसे हिट या ब्लॉकबस्टर होती है कोई फिल्म?

कुल मिलाकर देखा जाए तो ‘धुरंधर’ के डिलीटेड सीन और ‘भूत बंगला’ के BTS वीडियो ने ये दिखा दिया है कि आज का दर्शक सिर्फ पर्दे पर दिखने वाली कहानी से संतुष्ट नहीं है. वे उसके पीछे की हर छोटी-बड़ी बात जानना चाहता है. ये चीजें फिल्म को और दिलचस्प बनाती हैं और दर्शकों को उससे जोड़ती हैं. आने वाले समय में हो सकता है कि फिल्ममेकर भी इन चीजों को ज्यादा अहमियत दें. क्योंकि अब फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक पूरा एक्सपीरियंस बन चुकी है. अब देखना आने वाले दिनों में इसका ‘भूत बंगला’ को कितना फायदा होता है?