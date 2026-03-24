रणवीर सिंह की 'कांतारा' मिमिक्री विवाद में नया मोड़, हाईकोर्ट अप्रैल में करेगा अगली सुनवाई, जानें क्या कहा कोर्ट ने

Ranveer Singh Kantara Mimicry Row: बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' धमाकेदार कमाई कर रही है. अपने किरदार के लिए रणवीर सिंह को खूब तारीफें मिल रही हैं. वहीं, दूसरी तरफ, उनकी फिल्म 'कांतारा' की मिमिक्री से जुड़े मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. शिकायतकर्ता के वकील की ओर से कुछ आपत्तियां जताई गईं. वकील का कहना है कि रणवीर सिंह ने इस मामले में दिल से माफी नहीं मांगी है. मामले की अगली सुनवाई अब अप्रैल में होगी. आइए आपको बताते हैं कि मंगलवार को हुई सुनवाई में क्या हुआ.

कोर्ट में बिना शर्त के मांगेंगे माफी!

रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह 10 अप्रैल को कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगेंगे. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान, उनके वकील ने प्रस्ताव दिया कि एक्टर खुद जाकर माफी मांगने के लिए मैसूर के चामुंडी मंदिर भी जाने को तैयार हैं. दरअसल, ऐसा तब हुआ, जब शिकायतकर्ता के वकील प्रशांत मेथल ने माफी पर सवाल उठाते हुए इसे असंवेदनशील और महज एक औपचारिकता बताया. शिकायतकर्ता ने दलील दी कि रणवीर सिंह ने सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर माफी पोस्ट की थी. जुबानी तौर पर माफी नहीं मांगी. इससे ऐसा लगता है कि यह कदम सच्ची पछतावे से ज्यादा एक औपचारिक जैसा था.

इंस्टाग्राम पर मांगी थी रणवीर सिंह ने माफी

जिस एक्टर ने 'धुरंधर 2' में भारतीय जासूस हमजा अली मजारी/जसकिरत सिंह रंगी का अपना रोल फिर से निभाया था, उसने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए 'कांतारा' के 'दैवा' सीन की नकल करने के लिए पहले ही माफी मांग ली थी. रणवीर सिंह ने 30 नवंबर को गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) के समापन समारोह के मंच पर 'कांतारा' के 'दैवा' सीन की नकल की थी, जिसमें फिल्म के डायरेक्टर और लीड स्टार ऋषभ शेट्टी नजर आए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

कन्नड़ समुदाय ने किया था काफी विरोध

इस एक्टर को कन्नड़ समुदाय से काफी विरोध का सामना करना पड़ा, जब एक पीरियड ड्रामा फिल्म के मशहूर सीन की नकल करते हुए उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. आखिरकार, रणवीर सिंह ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इस ट्रोलिंग पर अपनी बात रखी और अपनी गलती के लिए माफी मांगी. उन्होंने लिखा था, 'मेरा मकसद फिल्म में ऋषभ की जबरदस्त परफॉर्मेंस को सबके सामने लाना था. एक एक्टर होने के नाते, मैं जानता हूं कि उस खास सीन को ठीक वैसे ही करने में कितनी मेहनत लगती है, जैसा उन्होंने किया था और इसके लिए मेरे मन में उनके लिए बहुत ज्यादा इज्जत है.'