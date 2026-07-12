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क्या है के.सी. बोकाड़िया की फिल्म ‘तीसरी बेगम’ की असली कहानी? जिसने OTT पर आने से पहले खींचा लोगों का ध्यान

Teesri Begum Movie OTT Streaming: मशहूर फिल्म मेकर के.सी. बोकाड़िया की नई फिल्म ‘तीसरी बेगम’ मई में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब ये फिल्म ओटीटी पर दस्तक देने वाली है. ये फिल्म एक सच्ची घटना से इंस्पायर बताई जाती है, जो काफी झकझोर देने वाली है. चलिए बताते हैं आखिर इस फिल्म की असली कहानी क्या है?

Written ByVandana Saini
Published: Jul 12, 2026, 06:40 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 06:52 AM IST
क्या है के.सी. बोकाड़िया की फिल्म ‘तीसरी बेगम’ की असली कहानी? जिसने OTT पर आने से पहले खींचा लोगों का ध्यान
Image Credit: Teesri Begum Movie OTT StreamingSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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