/क्या है के.सी. बोकाड़िया की फिल्म ‘तीसरी बेगम’ की असली कहानी? जिसने OTT पर आने से पहले खींचा लोगों का ध्यान

दिग्गज फिल्म निर्माता के.सी. बोकाड़िया की फिल्म ‘तीसरी बेगम’ इन दिनों काफी सुर्खियों में बनी हुई है. ये फिल्म मई के महीने में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होने वाली है. इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी कहानी सच्ची घटना से इंस्पायर है, जो झकझोर कर रख देती है. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे आज भी हमारे समाज में महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है. फिल्म में बहुविवाह और धोखे जैसे गंभीर मुद्दों को बहुत ही इमोशनल अंदाज में लोगों के सामने पेश किया गया है.
इस फिल्म की पूरी कहानी एक ऐसे इंसान के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने स्वार्थ और लालच के चक्कर में कई औरतों की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर देता है. रिश्तों के पीछे छिपा झूठ और धोखा कैसे किसी हंसते-खेलते परिवार को खत्म कर सकता है, यही इस फिल्म का असली मुद्दा है. जब इस धोखेबाज इंसान का सच सबके सामने आता है, तो सिर्फ एक घर नहीं बल्कि कई लोगों की दुनिया उजड़ जाती है. फिल्म हमें सिखाती है कि भरोसा ही किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत जड़ होता है. हालांकि, फिल्म को सिनेमाघरों में ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था.
‘तीसरी बेगम’ का सबसे मजबूत हिस्सा इसका सोशल मैसेज है. ये फिल्म सिर्फ एक कहानी दिखाकर खत्म नहीं हो जाती, बल्कि लोगों को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है. आज के दौर में भी कई महिलाएं ऐसे हालातों से जूझ रही हैं. हमारे देश में कानून होने के बावजूद, जानकारी की कमी या फिर समाज के डर से महिलाएं चुप रह जाती हैं और न्याय से दूर हो जाती हैं. फिल्म इन सभी जरूरी बातों को बहुत ही सीधे और असरदार तरीके से हमारे सामने रखती है, लेकिन हमारे देश में सामाजिक मुद्दों पर बनी फिल्मों को कम ही पसंद किया जाता है.
फिल्म में बहुविवाह (एक आदमी जो कई शादियां करता है) के मुद्दे को सिर्फ कानूनी या सामाजिक बहस के तौर पर नहीं दिखाया गया है, बल्कि इसके इंसानी दर्द को उभारा गया है. जब किसी रिश्ते में कोई एक साथी धोखा देता है, तो उसका बुरा असर सिर्फ पति-पत्नी तक नहीं रहता. इसका खामियाजा बच्चों और पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है. ‘तीसरी बेगम’ इसी बिखराव और दर्द को परदे पर आने का काम करती है. कहानी इतनी झकझोर देने वाली है कि लोग किरदारों के इस मानसिक तनाव और संघर्ष को खुद से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं.
‘तेरी मेहरबानियां’, ‘प्यार झुकता नहीं’, ‘आज का अर्जुन’, ‘फूल बने अंगारे’ और ‘नसीब अपना अपना’ जैसी कई और शानदार फिल्मों के मास्टरमाइंड के.सी. बोकाड़िया हमेशा से ऐसी फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं जो समाज को कोई न कोई सीख देती हैं. उनकी फिल्म ‘तीसरी बेगम’ भी इसी सिलसिले को आगे बढ़ाती है. इस फिल्म का मकसद सिर्फ लोगों का टाइमपास कराना नहीं है, बल्कि उन बंद कमरों की समस्याओं को सामने लाना है जिन पर अक्सर लोग खुलकर बात करने से कतराते हैं. ये फिल्म खत्म होने के बाद भी लोगों के दिमाग में कई सवाल छोड़ जाती है.
सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद अब ये फिल्म जल्द ही ओटीटी पर दस्तक देने वाली है. जानकारी के मुताबिक, फिल्म 18 जुलाई 2026 से WAVES OTT पर स्ट्रीम होगी. फिल्म की कहानी के बारे में बताते हुए बोकाडिया ने कहा, ‘ये एक सच्ची घटना से इंस्पायर है’. उन्होंने बताया, ‘एक इवेंट के दौरान एक शख्स ने बड़े गर्व के साथ मुझे अपनी पहली, दूसरी और तीसरी पत्नी से मिलवाया. तीनों अलग-अलग कम्युनिटी की थीं. तीसरी पत्नी के चेहरे पर जो झिझक और दर्द मैंने देखा, उसने मुझे भीतर तक झकझोर दिया. उसी क्षण मैंने इस विषय पर फिल्म बनाने का निर्णय लिया और तीसरी बेगम की शुरुआत हुई’.
फिल्म निर्माता के. सी. बोकाडिया का मानना है कि ‘तीसरी बेगम’ सिर्फ एक मूवी नहीं, बल्कि समाज का सच दिखाने वाला आईना है. ये फिल्म महिलाओं के हालात और उनके हकों पर सोचने को मजबूर करती है. उन्हें पूरी उम्मीद है कि थिएटर्स की तरह ओटीटी पर भी लोग इसे बहुत पसंद करेंगे. इसके अलावा, बोकाडिया की अगली फिल्म ‘तेरी मेहरबानियां 2’ इसी साल अगस्त 2026 में सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है. सिर्फ फिल्में ही नहीं, वे छोटे पर्दे पर भी तहलका मचाने आ रहे हैं. उनका नया टीवी सीरियल ‘संस्कार’ भी बहुत जल्द टीवी पर शुरू होने वाला है.