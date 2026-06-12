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75 साल की वो अदाकारा... जो 52 साल के करियर में पहली बार बनेंगी विलेन! ‘आवारापन 2’ में इमरान हाशमी से लेंगी टक्कर

Emraan Hashmi Awarapan 2: इमरान हाशमी की सुपरहिट फिल्म ‘आवारापन’ के सीक्वल को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है. इस बार फिल्म में 75 साल की हिंदी सिनेमा की वो अदाकारा एक खौफनाक विलेन का रोल प्ले करने जा रही हैं, जिन्होंने दर्जनों हिट फिल्मों में बतौर लीड एक्ट्रेस काम किया. चलिए बताते हैं आखिर कौन है ये अदाकारा?

Written ByVandana Saini
Published: Jun 12, 2026, 10:10 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:10 AM IST
75 साल की वो अदाकारा... जो 52 साल के करियर में पहली बार बनेंगी विलेन! ‘आवारापन 2’ में इमरान हाशमी से लेंगी टक्कर
Image Credit: Emraan Hashmi Awarapan 2 Villain

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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