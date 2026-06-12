Emraan Hashmi Awarapan 2 Villain: साल 2007 में आई इमरान हाशमी की सुपरहिट फिल्म ‘आवारापन’ को भला कौन भूल सकता है. इस फिल्म की कहानी और इसके गानों ने लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई थी. अब इस कल्ट क्लासिक फिल्म के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है. मेकर्स अब इस फिल्म का सीक्वल यानी ‘आवारापन 2’ लेकर आ रहे हैं. इस बार फिल्म की स्टारकास्ट में एक बड़ा बदलाव हुआ है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है.
दरअसल, इमरान हाशमी इस सीक्वल ‘आवारापन 2’ में 75 साल की बॉलीवुड की बेहद सीनियर और दमदार एक्ट्रेस शबाना आजमी की एंट्री हो गई है. खास बात ये है कि इस बार वे किसी सीधे-साधे रोल में नहीं, बल्कि एक खतरनाक विलेन के किरदार में नजर आने वाली हैं. वे पर्दे पर एक ऐसा लेडी डॉन का किरदार निभाएंगी, जो ऑडियंस के पसीने छुड़ा देगा. फिल्म में लीड एक्टर इमरान हाशमी और दिशा पाटनी के साथ शबाना आजमी का नाम जुड़ने से फैंस काफी एक्साइटेड हैं.
खास बात ये है कि फिल्म के राइटर बिलाल सिद्दीकी ने शुरुआत में विलेन के किरदार को एक मेल के तौर पर लिखा था. वो अंडरवर्ल्ड का एक ऐसा शांत लेकिन बेहद ताकतवर विलेन था, जो हीरो शिवम यानी इमरान हाशमी की जिंदगी में तबाही मचा देता. बिलाल ने इस किरदार का पूरा खाका तो तैयार कर लिया था, लेकिन मेकर्स को लग रहा था कि इसमें कुछ नयापन होना चाहिए. तब फिल्म के प्रोड्यूसर विशेष भट्ट ने कहानी को पूरी तरह बदलने का एक कमाल का आइडिया दिया.
विशेष भट्ट ने अपना आइडिया देते हुए बताया कि क्यों न इस बार डार्क और क्राइम की दुनिया में एक फीमेल विलेन को लाया जाए. उनका ये आइडिया राइटर को बहुत पसंद आया और उन्होंने इस किरदार को एक फीमेल के किरदार में नए सिरे से लिखा. इस नए विलेन वाले किरदार का नाम ‘नफीसा’ रखा गया है. प्रोड्यूसर का मानना है कि नफीसा के इस भारी-भरकम और दमदार रोल को शबाना आजमी से बेहतर कोई और एक्ट्रेस नहीं निभा सकती थी, जो बॉक्स ऑफिस हिलाकर रख देंगी.
इतना ही नहीं, हिंदी सिनेमा की दमदार एक्ट्रेस शबाना आजमी का इस फिल्म की टीम के साथ जुड़ना मेकर्स के लिए किसी बड़े तोहफे जैसा था. वे पिछले साल 18 सितंबर 2025 को अपने जन्मदिन के मौके पर ऑफिशियल तौर पर इस फिल्म का हिस्सा बनीं. इस कास्टिंग के पीछे एक इमोशनल वजह भी है. शबाना आजमी और भट्ट परिवार का रिश्ता दशकों पुराना है. विशेष भट्ट ने बताया कि जैसे ही शबाना जी ने इस रोल के लिए हां कहा, फिल्म की पूरी कहानी एकदम परफेक्ट हो गई.
नितिन कक्कड़ के निर्देशन में बन रही इस नई फिल्म की कहानी बिलाल सिद्दीकी ने लिखी है. वहीं, विशेष भट्ट इसके निर्माता हैं. मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है. ये फिल्म इसी साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 14 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. हालांकि, फिल्म में दिशा पाटनी का किरदार कैसा होगा और इमरान हाशमी के साथ उनकी केमिस्ट्री कैसी जमेगी, इस बात को मेकर्स ने अभी तक पूरी तरह से गुप्त रखा है. अब फैंस को इसकी रिलीज का इंतजार है.