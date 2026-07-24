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Dulhaniya Le Aaeegi Review: समाज की सोच पर चोट करती है खुशाली कुमार की कॉमेडी फिल्म, पूरे परिवार के साथ उठाए इसका लुत्फ

Dulhaniya Le Aaeegi Review: आज शुक्रवार को दुनियाभर के सिनेमाघरों में कई फिल्में रिलीज हुई, जिनमें एक्शन-थ्रिलर के साथ-साथ कॉमेडी-ड्रामा भी शामिल है. इसी बीच खुशाली कुमार, महेश मांजरेकर और पीयूष मिश्रा की फुल ऑन कॉमेडी फिल्म ‘दुल्हनिया ले आएगी’ भी शामिल है, जो लोगों को हंसाने के साथ-साथ समाज की सोच पर चोट का काम भी करती है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 24, 2026, 10:05 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 12:30 PM IST
Dulhaniya Le Aaeegi Review: समाज की सोच पर चोट करती है खुशाली कुमार की कॉमेडी फिल्म, पूरे परिवार के साथ उठाए इसका लुत्फ
Image Credit: Dulhaniya Le Aaeegi Review

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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