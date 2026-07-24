Dulhaniya Le Aaeegi Review: समाज की सोच पर चोट करती है खुशाली कुमार की कॉमेडी फिल्म, पूरे परिवार के साथ उठाए इसका लुत्फ

फिल्म: दुल्हनिया ले आएगी
निर्देशक: आकाशादित्य लामा
स्टार कास्ट: खुशाली कुमार, महेश मांजरेकर, पीयूष मिश्रा, स्नेहल दीक्षित मेहरा
अवधि: 2 घंटे 8 मिनट
रेटिंग: 3
Dulhaniya Le Aaeegi Film Review: आज शुक्रवार 24 जुलाई को सिनेमाघरों में कई फिल्में रिलीज हुई हैं. इनमें एक्शन, थ्रिलर और कॉमेडी-ड्रामा जैसे हर तरह के ऑप्शन मौजूद हैं. इसी बीच ‘दुल्हनिया ले आएगी’ फिल्म भी रिलीज हो चुकी है. इस फुल ऑन कॉमेडी फिल्म में खुशाली कुमार, महेश मांजरेकर, पीयूष मिश्रा और स्नेहल दीक्षित मेहरा जैसे शानदार कलाकार लीड रोल में नजर आ रहे है. ये फिल्म लोगों को हंसाने के साथ-साथ समाज की पुरानी सोच पर भी करारा वार करती है. अगर आप इस वीकेंड कुछ हल्का-फुल्का और मजेदार देखना चाहते हैं, तो ये फिल्म एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है.
एक अच्छी फैमिली फिल्म की पहचान यही होती है कि वो आपको बिना ज्यादा दिमाग लगाए एंटरटेन करे. 2 घंटे 8 मिनट की ये फिल्म ‘दुल्हनिया ले आएगी’ बिल्कुल ऐसा ही एक्सपीरियंस देती है. फिल्म कहीं भी खुद को जरूरत से ज्यादा सीरियस नहीं बनाती. इसकी सबसे बड़ी ताकत इसके किरदार, हल्की-फुल्की कॉमेडी और रिश्तों में छिपे इमोशंस हैं. यही वजह है कि फिल्म शुरुआत से लेकर क्लाइमैक्स तक अपना एंटरटेनमेंट वाला स्टाइल बनाए रखती है. चलिए आपको बताते है ये मूवी कैसी है. ये एक ऐसी फिल्म है, जिसे आप पूरे परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं और इसका भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं.
फिल्म की कहानी नव्या (खुशाली कुमार) के इर्द-गिर्द घूमती है. 32 साल की नव्या के लिए उसके परिवार की सबसे बड़ी चिंता उसकी शादी है. जब आखिरकार रिश्ता तय होने की उम्मीद बनती है, तभी कहानी ऐसा मोड़ लेती है कि एक नहीं, बल्कि कई दूल्हे सामने आ जाते हैं. इसके बाद फिल्म में शुरू होता है गलतफहमियों, कॉमेडी और रिश्तों का सिलसिला. आखिर नव्या का असली दूल्हा कौन है और इस पूरे खेल के पीछे की सच्चाई क्या है? यही फिल्म की सबसे बड़ी हुक लाइन है.
अच्छी बात ये है कि मेकर्स इस सस्पेंस को आखिरी तक बनाए रखते हैं. फिल्म की सबसे बड़ी जान हैं खुशाली कुमार. खुशाली ने कॉमेडी से लेकर चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे दिए हैं जो उनकी बीती फिल्मों से ज्यादा असरदार है. फिल्म में महेश मांजरेकर अपने एक्सपीरियंस का असर हर सीन में छोड़ते हैं. पीयूष मिश्रा अपने खास अंदाज से किरदार में जान डालते हैं और उनके डायलॉग्स कई जगह मुस्कुराने पर मजबूर करते हैं. बाकी सितारों ने भी ठीक-ठाक काम किया है.
फिल्म की कहानी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती है और ऑडियंस को किरदारों के साथ जुड़ने का मौका देती है. हालांकि, फिल्म का स्क्रीनप्ले पूरी तरह से नया नहीं है, क्योंकि कहानी में कई मोड़ ऐसे भी आते हैं, जिनका अंदाजा पहले ही लगाया जा सकता है. दूसरे हाफ में कहानी थोड़ी धीमी भी पड़ती है. लेकिन इन कमियों के बावजूद फिल्म बोर नहीं करती. अगर आप इस वीकेंड ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं और साथ ही अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं तो इस फिल्म को सिनेमाघरों में एंजॉय कर सकते हैं, जो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है.