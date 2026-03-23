Advertisement
trendingNow13150799
Hindi Newsबॉलीवुडधुरंधर 2 में रणवीर सिंह के बदले को देख शॉक्ड रह गईं जया प्रदा, बुराई करने वालों को दिया मुंहतोड़ जवाब, बोलीं- जिस तरह से उन लोगों ने...

'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह के बदले को देख शॉक्ड रह गईं जया प्रदा, बुराई करने वालों को दिया मुंहतोड़ जवाब, बोलीं- जिस तरह से उन लोगों ने...

Aditya Dhar की फिल्म Durandhar 2 ने बॉक्स ऑफिस को महज 4 दिनों में ही मालामाल कर दिया है. इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 691.32 कलेक्शन कर लिया है. ऐसे में जया प्रदा ने फिल्म की बुराई करने वालों को तगड़ा जवाब दिया है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 23, 2026, 01:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जया प्रदा और धुरंधर 2
जया प्रदा और धुरंधर 2

Jaya Prada on Durandhar 2: आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कहर बरपाया है कि चार दिनों में ही मेकर्स को मालामाल कर दिया. इस मूवी ने भारत में महज चार दिन में 411.12 करोड़ का कलेक्शन किया और वर्ल्डवाइड 691.32 कलेक्शन कर लिया है. 'धुरंधर 2' की सेलेब्स के लेकर फैंस हर कोई तारीफ कर रहा है. लेकिन, एक तबका ऐसा भी है जो इस मूवी के नैरेटिव से खुश नहीं है और बुराई कर रहा है. ऐसे में वेटरन एक्ट्रेस जया प्रदा ने इस मूवी का बचाव करते हुए ऐसी बात कह दी कि उनका बयान वायरल हो रहा है.

बुराई करना सबसे आसान

ANI से बात करते हुए जया प्रदा ने कहा- 'ये एक शानदार फिल्म है जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि कई साल बाद इतनी धमाकेदार मूवी देखी है. मुझे इस फिल्म को देखकर प्राउड फील हुआ. किसी भी फिल्म की बुराई करना सबसे आसान बात है. लेकिन, जिस तरह से उन लोगों ने काम किया है...जिस तरह से कहानी लिखी है और जिस तरह से बाकी सितारों ने काम किया है वो इस फिल्म की सक्सेस की सबसे बड़ी बात है. मैं सबसे ये गुजारिश करना चाहती हूं कि वो जाएं और इस मूवी को देखें और इसे अप्रीशिएट करें.'

Add Zee News as a Preferred Source

कई सितारों ने की तारीफ

जया प्रदा से पहले बॉलीवुड और साउथ के कई सितारों ने इसकी जमकर तारीफ की. जिसमें महेश बाबू, अल्लू अर्जुन, विजय देवरकोंडा और जूनियर एनटीआर का नाम शामिल है. इन सभी ने एक्स पर मूवी की सराहना की. इन्होंने ना केवल आदित्य धर के विजन की तारीफ की बल्कि रणवीर सिंह को भी अप्रीशिएट किया. वहीं, बॉलीवुड में अनन्या पांडे,सिद्धार्थ मल्होत्रा और मधुर भंडारकर ने 'धुरंधर 2' को बेहतरीन मूवी बताया.

 

229 मिनट की वो फिल्म…जिसने रिलीज होते ही की ताबड़तोड़ कमाई, पहले भाग ने तोड़े कई रिकॉर्ड, तो दूसरा इतिहास रचने को तैयार, जानें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 

सबसे तेज कमाई करने वाली फिल्म बनीं 'धुरंधर 2'
रणवीर सिंह की इस फिल्म का नाम सबसे तेज कमाई करने वाली मूवी का ताज सज गया है. इस मूवी ने भारत में सबसे तेज 400 करोड़ की कमाई कर नया बेंचमार्क सेट किया है. यहां तक कि इसने अल्लू अर्जुन की ‘पुष्पा 2’ के हिंदी कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया और इस बार भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनिंग दी. आपको बता दें, इस फिल्म का बजट करीबन 350 करोड़ है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Jaya PradaDurandhar 2Ranveer Singh

Trending news

नकली सांप और तंत्र-मंत्र का जाल… ‘बाबा’ बनकर कैसे औरतों की जिंदगी लूटता था ये दरिंदा
Captain Baba
नकली सांप और तंत्र-मंत्र का जाल… ‘बाबा’ बनकर कैसे औरतों की जिंदगी लूटता था ये दरिंदा
LIVE: ठीक 2 बजे पीएम मोदी का संबोधन, सांसद ने कहा, 'संकट की घड़ी, परमाणु युद्ध...'
West Asia crisis
LIVE: ठीक 2 बजे पीएम मोदी का संबोधन, सांसद ने कहा, 'संकट की घड़ी, परमाणु युद्ध...'
बंगाल में AJUP ने जारी की एक और लिस्ट; ममता-सुवेंदु के खिलाफ किसको मैदान में उतारा?
West Bengal Election 2026
बंगाल में AJUP ने जारी की एक और लिस्ट; ममता-सुवेंदु के खिलाफ किसको मैदान में उतारा?
लाल किला ब्लास्ट को लेकर एक्शन में NIA, कश्मीर के कुलगाम-कुपवाड़ा में छापेमारी
NIA
लाल किला ब्लास्ट को लेकर एक्शन में NIA, कश्मीर के कुलगाम-कुपवाड़ा में छापेमारी
देखो भाई का काफिला... गोली मारकर डेडबॉडी चेक की, 'धुरंधर' के असली अतीक अहमद की कहानी
Dhurandhar 2
देखो भाई का काफिला... गोली मारकर डेडबॉडी चेक की, 'धुरंधर' के असली अतीक अहमद की कहानी
फांसी से 20 दिन पहले भगत सिंह का आखिरी खत: भाई को दिया साहस और देशभक्ति का संदेश
bhagat singh
फांसी से 20 दिन पहले भगत सिंह का आखिरी खत: भाई को दिया साहस और देशभक्ति का संदेश
'हम वेनेजुएला या...' RSS-RAW पर उंगली उठाने वाली US रिपोर्ट पर फूटा भारत का गुस्सा
india
'हम वेनेजुएला या...' RSS-RAW पर उंगली उठाने वाली US रिपोर्ट पर फूटा भारत का गुस्सा
क्या है ट्रांसजेंडर संशोधन विधेयक 2026? समझिए सरकार क्यों पहचान पर बढ़ा रही पहरा
Transgender Persons Amendment Bill 2026
क्या है ट्रांसजेंडर संशोधन विधेयक 2026? समझिए सरकार क्यों पहचान पर बढ़ा रही पहरा
असम में गेम पलटा? वोटिंग से पहले हिमंता की पावर मिनिस्टर ने भाजपा को दिया झटका
assam election 2026
असम में गेम पलटा? वोटिंग से पहले हिमंता की पावर मिनिस्टर ने भाजपा को दिया झटका
तमिलनाडु में आएगी DMK की सुनामी? 223 सीटों का गणित बता रहा कैसे मीलों पीछे है विपक्ष
DMK
तमिलनाडु में आएगी DMK की सुनामी? 223 सीटों का गणित बता रहा कैसे मीलों पीछे है विपक्ष