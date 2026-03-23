'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह के बदले को देख शॉक्ड रह गईं जया प्रदा, बुराई करने वालों को दिया मुंहतोड़ जवाब, बोलीं- जिस तरह से उन लोगों ने...

Jaya Prada on Durandhar 2: आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कहर बरपाया है कि चार दिनों में ही मेकर्स को मालामाल कर दिया. इस मूवी ने भारत में महज चार दिन में 411.12 करोड़ का कलेक्शन किया और वर्ल्डवाइड 691.32 कलेक्शन कर लिया है. 'धुरंधर 2' की सेलेब्स के लेकर फैंस हर कोई तारीफ कर रहा है. लेकिन, एक तबका ऐसा भी है जो इस मूवी के नैरेटिव से खुश नहीं है और बुराई कर रहा है. ऐसे में वेटरन एक्ट्रेस जया प्रदा ने इस मूवी का बचाव करते हुए ऐसी बात कह दी कि उनका बयान वायरल हो रहा है.

बुराई करना सबसे आसान

ANI से बात करते हुए जया प्रदा ने कहा- 'ये एक शानदार फिल्म है जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि कई साल बाद इतनी धमाकेदार मूवी देखी है. मुझे इस फिल्म को देखकर प्राउड फील हुआ. किसी भी फिल्म की बुराई करना सबसे आसान बात है. लेकिन, जिस तरह से उन लोगों ने काम किया है...जिस तरह से कहानी लिखी है और जिस तरह से बाकी सितारों ने काम किया है वो इस फिल्म की सक्सेस की सबसे बड़ी बात है. मैं सबसे ये गुजारिश करना चाहती हूं कि वो जाएं और इस मूवी को देखें और इसे अप्रीशिएट करें.'

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कई सितारों ने की तारीफ

जया प्रदा से पहले बॉलीवुड और साउथ के कई सितारों ने इसकी जमकर तारीफ की. जिसमें महेश बाबू, अल्लू अर्जुन, विजय देवरकोंडा और जूनियर एनटीआर का नाम शामिल है. इन सभी ने एक्स पर मूवी की सराहना की. इन्होंने ना केवल आदित्य धर के विजन की तारीफ की बल्कि रणवीर सिंह को भी अप्रीशिएट किया. वहीं, बॉलीवुड में अनन्या पांडे,सिद्धार्थ मल्होत्रा और मधुर भंडारकर ने 'धुरंधर 2' को बेहतरीन मूवी बताया.

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सबसे तेज कमाई करने वाली फिल्म बनीं 'धुरंधर 2'

रणवीर सिंह की इस फिल्म का नाम सबसे तेज कमाई करने वाली मूवी का ताज सज गया है. इस मूवी ने भारत में सबसे तेज 400 करोड़ की कमाई कर नया बेंचमार्क सेट किया है. यहां तक कि इसने अल्लू अर्जुन की ‘पुष्पा 2’ के हिंदी कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया और इस बार भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनिंग दी. आपको बता दें, इस फिल्म का बजट करीबन 350 करोड़ है.