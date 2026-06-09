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FIFA World Cup 2026 के मंच पर नोरा फतेही ने फिर रचा इतिहास! नए इंटरनेशनल गाने ‘सीर सीर’ में दिखा जबरदस्त देसी अंदाज

Nora Fatehi FIFA Song: नोरा फतेही का नया इंटरनेशनल गाना ‘सीर सीर’ फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ऑफिशियल एल्बम के साथ रिलीज हो गया है. फ्रेंच सिंगर और इंडियन टीम के साथ बना ये गाना नोरा को दुनिया के सबसे बड़े मंच पर ले आया है. जानिए इस गाने का खास इंडिया कनेक्शन, जिसने रिलीज होते ही तहलका मचा दिया.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 09, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 11:03 AM IST
FIFA World Cup 2026 के मंच पर नोरा फतेही ने फिर रचा इतिहास! नए इंटरनेशनल गाने ‘सीर सीर’ में दिखा जबरदस्त देसी अंदाज
Image Credit: Nora Fatehi FIFA World Cup 2026 Song

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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