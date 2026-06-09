/FIFA World Cup 2026 के मंच पर नोरा फतेही ने फिर रचा इतिहास! नए इंटरनेशनल गाने ‘सीर सीर’ में दिखा जबरदस्त देसी अंदाज

Nora Fatehi FIFA World Cup 2026 Song: नोरा फतेही का नया गाना ‘सीर सीर’ (Siir Siir) रिलीज हो गया है और इसने आते ही इंटरनेट पर धूम मचा दी है. ये गाना कोई आम ट्रैक नहीं है, बल्कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ऑफिशियल एल्बम का हिस्सा है. नोरा ने इस गाने को जाने-माने म्यूजिक प्रोड्यूसर संजॉय और मशहूर फ्रेंच सिंगर वेजीड्रीप के साथ मिलकर तैयार किया है. इस बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट से जुड़ना नोरा के करियर के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी माना जा रहा है. पूरी दुनिया के फुटबॉल फैंस अब इस गाने की धुन पर थिरकने के लिए तैयार हैं.
बॉलीवुड की मशहूर डांसर और एक्ट्रेस नोरा फतेही ने अपने नए गाने को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की है. नोरा का कहना है कि ये गाना उनके दिल के बहुत करीब है. इस गाने के जरिए उन्होंने दुनिया के अलग-अलग देशों की संस्कृति और सभ्यता को एक साथ जोड़ने की कोशिश की है. नोरा ने आगे बताया कि वे इस वीडियो में अपनी जिंदगी और पहचान के हर एक हिस्से को फैंस के सामने रखना चाहती थीं. इस खास गाने में उनके मोरक्को और कनाडा के जुड़ाव के साथ-साथ भारत से मिले ढेर सारे प्यार की झलक भी साफ दिखाई देती है.
भारत के इस प्यार ने उनके अब तक के सफर में एक बेहद खास भूमिका निभाई है. नोरा ने आगे बताया कि इस गाने की सबसे खूबसूरत बात ये है कि इसे बनाने में पर्दे के पीछे बहुत सारे इंडियन आर्टिस्ट ने काम किया है. गाने की कोरियोग्राफी से लेकर, बैकग्राउंड डांसर्स और स्टाइलिंग टीम तक, हर जगह भारतीयों का जलवा देखने को मिल रहा है. नोरा के मुताबिक, इतने बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपनी पूरी भारतीय टीम के साथ काम करना किसी सपने के सच होने जैसा है. उन्हें खुशी है कि वे इस गाने के जरिए ईस्टन म्यूजिक को पूरी दुनिया तक पहुंचा पा रही हैं.
नोरा एक बार फिर फीफा वर्ल्ड कप में अपना जलवा बिखेरने के लिए तैयार हैं. वैसे ये पहली बार नहीं है जब वे इस बड़े मंच से जुड़ी हैं, बल्कि वे पिछले 4 साल से फीफा के साथ काम कर रही हैं. इससे पहले साल 2022 के कतर वर्ल्ड कप में भी उन्होंने ऑफिशियल एंथम ‘लाइट द स्काई’ पर एक शानदार परफॉर्मेंस दी थी. अब 2026 के वर्ल्ड कप में ‘सीर सीर’ गाने के साथ-साथ उनका एक और नया एंथम स्टाइल गाना ‘वी आर द फाइटर्स’ (वन वर्ल्ड) भी धमाल मचाने आ रहा है. इस तरह नोरा ने एक बार फिर दुनिया के सबसे बड़े खेल मंच पर अपनी खास जगह पक्की कर ली है.
नोरा फतेही ने अपने डांस के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में एक खास मुकाम हासिल किया है. अगर उनके पुराने सफर को देखें, तो उन्होंने बॉलीवुड को कई बेहतरीन और सुपरहिट गाने दिए हैं. ‘दिलबर’, ‘ओ साकी साकी’, ‘पेपेटा’, ‘नाच मेरी रानी’, ‘कुसु कुसु’, ‘मणिके’ और ‘जेधा नशा’ जैसे गानों ने उन्हें हर दिल अजीज बना दिया है. इन शानदार गानों की वजह से ही आज नोरा को दुनिया भर में एक बड़ी और नई पहचान मिली है. उनके चाहने वाले सिर्फ भारत में ही नहीं हैं, बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद हैं. लोग उनके लाजवाब डांस स्टेप्स और अनोखे अंदाज के दीवाने हैं.
इस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के बाद नोरा की पहचान दुनिया भर के म्यूजिक लवर्स के बीच काफी मजबूत हो गई है. FIFA World Cup 2026 जैसे बड़े और ऐतिहासिक खेल आयोजन के ऑफिशियल एंथम का हिस्सा बनना वाकई किसी भी आर्टिस्ट के लिए एक बहुत बड़े सम्मान की बात है. इस पूरे गाने की सबसे खास बात इसका गहरा भारतीय कनेक्शन है, जिसने भारत के फैंस को गर्व करने का एक शानदार मौका दिया है. नोरा फतेही का ये नया और इंटरनेशनल सफर आने वाले समय में उन्हें कामयाबी के एक बिल्कुल नए मुकाम पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहा है.