Hindi Newsबॉलीवुड36 दिन में ‘बॉर्डर 2’ ने कमाए 447 करोड़, लेकिन सुनील शेट्टी ने अब तक नहीं देखी ये फिल्म, वजह जानकर आप भी कहेंगे- ‘अरे अन्ना...’

36 दिन में ‘बॉर्डर 2’ ने कमाए 447 करोड़, लेकिन सुनील शेट्टी ने अब तक नहीं देखी ये फिल्म, वजह जानकर आप भी कहेंगे- ‘अरे अन्ना...’

Suniel Shetty on Border 2​: सुनील शेट्टी ने अपने बेटे अहान की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ अब तक नहीं देखी है, जबकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की. इतना ही नहीं, दामाद केएल राहुल के मैच भी वे लाइव नहीं देखते. आखिर क्यों? चलिए बताते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 28, 2026, 01:25 PM IST
Suniel Shetty on Ahan Shetty Border 2: बॉलीवुड के अन्ना कहे जाना वाले सुनील शेट्टी इन दिनों अपने बेटे अहान शेट्टी की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ की सक्सेस से बेहद खुश हैं. फिल्म में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन भी लीड रोल में नजर आए. रिलीज के बाद से ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया और 2026 की पहली सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई. हालांकि, इतनी बड़ी सफलता के बावजूद सुनील शेट्टी ने अब तक ये फिल्म नहीं देखी. 

जिसके पीछे की वजह सुनकर आप भी हैरान रह जाएगा, जो उन्होंने खुद बताई. दरअसल, सुनील शेट्टी ने पहले ही तय कर लिया था कि वे ‘बॉर्डर 2’ तब तक नहीं देखेंगे जब तक फिल्म 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार नहीं कर लेगी. जनवरी 2026 में रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है. दर्शकों को फिल्म की कहानी और कलाकारों की परफॉर्मेंस काफी पसंद आई. लेकिन सुनील अपने फैसले पर कायम हैं और अभी तक उन्होंने ये फिल्म नहीं देखी. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500 करोड़ कमाने के बाद देखेंगे फिल्म

हाल ही में एक मीडिया पोर्टल से बात करते हुए सुनील शेट्टी ने इस बारे में खुलकर बात की. उन्होंने कहा, ‘मैंने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि क्योंकि ये एक देशभक्ति फिल्म है, इसलिए इसे 500 करोड़ जरूर पार करने चाहिए. मैंने मन में ठान लिया था कि मैं इसे तभी देखूंगा’. उन्होंने साफ कहा कि ये सिर्फ एक भावना थी, लेकिन वे अपने वादे पर अडिग हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने अब तक दुनियाभर में करीब 447 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. 

बीवी को धोखा दे रहे थलपति विजय? 51 की उम्र में इस 42 साल की हसीना को कर रहे डेट, धड़ाधड़ वायरल हो रही तस्वीरें, देख फैंस के उड़े तोते

बेटे और दामाद को लेकर हैं इमोशनल

इस पर सुनील ने कहा, ‘मुझे लगता है एक पिता के प्यार के लिए भगवान जरूर 500 करोड़ का आंकड़ा पार कराएंगे. ये बस एक भावना थी और मैं उसी पर टिका हूं. और सच कहूं तो मैंने फिल्म का एक भी सीन अभी तक नहीं देखा है’. बता दें, सुनील शेट्टी 1997 में आई ‘बॉर्डर’ का हिस्सा रह चुके हैं. इसी बातचीत में सुनील शेट्टी ने अपने दामाद और क्रिकेटर केएल राहुल को लेकर भी बात कही. उन्होंने बताया कि वे राहुल का मैच लाइव देखना पसंद नहीं करते. 

लाइव मैच से रखते हैं दूरी

उन्होंने कहा कि वे क्रिकेट के बड़े फैन हैं, लेकिन लाइव मैच उन्होंने टेंशन दे देता है. इसलिए वे लाइव मैच से दूरी बना लेते हैं. सुनील ने बताया, ‘मैं मैच नहीं देखता, यहां तक कि कमेंट्री भी नहीं सुनता. मुझे अगल कमरे से अपनी पत्नी की आवाज से अंदाजा हो जाता है कि क्या चल रहा है. बाद में हाइलाइट्स देख लेता हूं, क्योंकि तब तक सब शांत हो चुका होता है. हमारे ऊपर की गई बातों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चों के बारे में कही गई बातें दिल पर लगती हैं’.

