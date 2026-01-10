Advertisement
3 घंटा 10 मिनट की वो फिल्म...जिससे धुरंधर को चैलेंज कर अब पछता रहे राजा साब, नहीं चल पाया प्रभास का चार्म; बन पाएगी 2026 की पहली ब्लॉकबस्टर?

The Raja Saab Box Office Day 2: प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया. फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ वर्ल्डवाइड 100 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली, जिससे पता चलता है कि प्रभास की स्टार पावर पहले दिन काम आई.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jan 10, 2026, 11:01 PM IST
प्रभास की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' 9 जनवरी 2026 को रिलीज हुई. मारुति द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने रिलीज से पहले जबरदस्त बज क्रिएट कर दिया था. वहीं क्रिटिक्स से ज्यादातर निगेटिव रिव्यू मिलने के बावजूद, फिल्म को पहले दिन देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक सिनेमाघरों में पहुंचे. वहीं एडवांस बुकिंग अच्छे प्रमोशन की बदौलत, 'द राजा साहब' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है. हालांकि यह प्रभास की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक नहीं बन पाई. वहीं, अब दूसरे दिन का भी अर्ली कलेक्शन सामने आया है. चलिए यहां जानते हैं 'द राजा साब' का दूसरे दिन का कलेक्शन कितना रहा है?

'द राजा साब' ने दूसरे दिन कितनी कमाई की

सैकनिल्क के अनुसार, पहले दिन (फ्राइडे) फिल्म ने भारत में 45 करोड़ नेट कमाए, जबकि पेड प्रीव्यू (8 जनवरी) से 9.15 करोड़ जोड़कर कुल 54.15 करोड़ नेट हो गया. वर्ल्डवाइड ग्रॉस लगभग 90-100 करोड़ तक पहुंच गया. फिल्म ने धुरंधर के हाल के डेली कलेक्शन (36वें दिन 3.5 करोड़) को पीछे छोड़कर टॉप स्पॉट लिया, लेकिन प्रभास की पिछली ब्लॉकबस्टर्स (सालार 90 करोड़, कल्कि 95 करोड़) से कम है. रिव्यू मिक्स्ड हैं, कुछ फैंस ने वीएफएक्स और स्टोरी को कमजोर बताया, जबकि प्रभास का स्टार पावर मजबूत रहा.

फिल्म ने विश्व स्तर पर बॉक्स ऑफिस पर ट्रिपल डिजिट की ओपनिंग की और पहले ही दिन 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. वहीं घरेलू बॉक्स ऑफिस पर भी इसके अंक कम नहीं थे. एडवांस बुकिंग और सबका कलेक्शन मिलाकर फिल्म ने 53 करोड़ रुपये की बॉक्स ऑफिस ओपनिंग ली. वहीं अब दूसरे दिन के अर्ली ट्रेंड्स भी सामने आ गए हैं. फिल्म ने दूसरे दिन 21.02 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. इस हिसाब से फिल्म का कुल कलेक्शन 83.92 करोड़ रुपये है. इस हिसाब से ऐसा नजर आ रहा है कि पहले दिन तो प्रभास की स्टार पावर काम कर गई लेकिन दूसरे दिन मूवी लुढ़कती सी नजर आई.

'द राजा साब' ने कितने करोड़ से की ओपनिंग?

अपनी रिलीज के पहले दिन सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 'द राजा साहब' ने बॉक्स ऑफिस पर  54.15 करोड़ रुपये कमाए हैं. वहीं इसके प्री-रिलीज का कलेक्शन 9.15 करोड़ है.  जिसके बाद इसकी कुल मिलाकर ओपनिंग डे की कमाई 63.3 करोड़ रुपये हो गई है. इसमें फिल्म ने तेलुगु में 56.55 करोड़, हिंदी में 6.15 करोड़, तमिल में 0.4 करोड़, कन्नड़ में 0.1 करोड़ और मलयालम में 0.1 करोड़ का कलेक्शन किया है. हॉरर-कॉमेडी फिल्म के लिए ये ओपनिंग आंकड़े काफी दमदार माने जा रहे हैं और ये प्रभास की बॉक्स ऑफिस पर, खासकर तेलुगु भाषी क्षेत्रों में, पॉपुलैरिटी को दिखाते हैं.

धुरंधर ने द राजा साब के शोर में की इतनी कमाई

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के आंकड़ों के अनुसार, धुरंधर का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 36वें दिन 3.5 करोड़ रहा. वहीं भारत में फिल्म की कमाई 793.75 करोड़ हो गई. जबकि वर्ल्डवाइड कमाई 1240 करोड़ तक रही है. बता दें, बॉक्स ऑफिस पर भले ही द राजा साब की अच्छी ओपनिंग देखने को मिली है. लेकिन सोशल मीडिया पर फिल्म का रिव्यू खास नहीं था. फिल्म को एक्स यूजर ने बकवास फिल्म बताया है, जिसके चलते द राजा साब को मिक्स रिव्यू मिल रहे हैं.

