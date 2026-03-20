बैन के बावजूद पाकिस्तान में लीक हो गई 'धुरंधर 2', सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं लोग; धड़ल्ले से देखी जा रही है रणवीर सिंह की फिल्म

'धुरंधर: द रिवेंज' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और अपनी पिछली फिल्म की तरह ही, इस फिल्म की कास्टिंग को भी दर्शकों से काफी तारीफ मिल रही है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. फिल्म पाकिस्तान के साथ 6 गल्फ कंट्री में बैन है. इन देशों में संयुक्त अरब अमीरात (UAE), सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान, और बहरीन शामिल हैं. लेकिन खबर है कि रिलीज के कुछ घंटों बाद ही फिल्म की पायरेटेड वर्जन पाकिस्तान में लीक हो गई.

पाकिस्तान में लीक हुई धुरंधर 2

दरअसल, एक्स पर कुछ अकाउंट्स पर पाकिस्तान में फिल्म देखे जाने की तस्वीरें वायरल हो रही हैं. यह खुलासा खुद एक पाकिस्तानी पत्रकार ने सोशल मीडिया पर फिल्म देखने की तस्वीर साझा कर किया, जिसके बाद फिल्म से जुड़े लोगों ने इस पर नाराजगी जता रहे हैं. दरअसल, पाकिस्तानी पत्रकार खालिद महमूद खालिद ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक तस्वीर साझा की, जिसमें वह घर पर फिल्म देखते नजर आ रहे थे. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'लाहौर में धुरंधर 2 देख रहा हूं.' इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी, क्योंकि यह साफ हो गया कि फिल्म का पायरेटेड वर्जन पाकिस्तान तक पहुंच चुका है.

धुरंधर' पर रिसर्च कंसल्टेंट के तौर काम करने वाले एक पत्रकार आदित्य राज कौल ने एक पाकिस्तानी पत्रकार की पोस्ट को रीशेयर करते हुए लिखा है, "दुख की बात है कि 'धुरंधर – द रिवेंज' का पायरेटेड वर्जन आज ही पाकिस्तान पहुंच गया है." उन्होंने यह भी कहा, “नीचे एक पाकिस्तानी पत्रकार हैं जो इसी बात की पुष्टि कर रहे हैं और अपनी होम स्क्रीन पर इस फ़िल्म को एंजॉय कर रहे हैं. पाकिस्तानी लोग भारतीय सिनेमा के बिना नहीं रह सकते, भले ही वह पाकिस्तानी आतंकवाद को कुचलने के बारे में ही क्यों न हो!”

Add Zee News as a Preferred Source

4 मिनट 52 सेकेंड का वो दर्दभरा गाना...जो दिल टूटे आशिकों का बना सहारा, 41 साल बाद भी अकेले में सुनकर भर आती हैं आंखें; सीना कर देगा छलनी

आदित्य धर ने की थी ये अपील

पायरेसी की खबर आने से पहले, दुनिया भर के कई सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फिल्म के वीडियो क्लिप और तस्वीरें भी शेयर की गई थीं. वहीं, रिलीज से पहले ही आदित्य धर ने फैंस से अपील की थी कि वे ऑनलाइन स्पॉइलर लीक न करें. उन्होंने दर्शकों से यह भी दिली अपील की कि वे स्पॉइलर से बचकर थिएटर में इसे एक्सपीरियंस करें और इस बात पर ज़ोर दिया कि फिल्म के ट्विस्ट और भावनाओं को सिनेमाघरों में खुद देखना कितना ज़रूरी है. डायरेक्टर ने दर्शकों से यह भी कहा कि जब तक फिल्म के क्रेडिट्स (नामों की लिस्ट) खत्म न हो जाएं, तब तक वे अपनी सीटों से न उठें, शायद वे 'धुरंधर 3' की ओर इशारा कर रहे थे.

'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर सुनामी बन चुकी है. फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में ही यश की ब्लॉकबस्टर ‘KGF: Chapter 2' के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. जहां केजीएफ 2 ने पहले वीकेंड में करीब 264 करोड़ रुपये कमाए थे, वहीं धुरंधर 2 ने इससे आगे निकलते हुए नया रिकॉर्ड बना दिया है. फिल्म ने पहले दिन ही करीब 240 करोड़ रुपये की कमाई (पेड प्रीव्यू समेत) कर सबको चौंका दिया था.