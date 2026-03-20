Advertisement
trendingNow13147130
Hindi Newsबॉलीवुडपॉपकॉर्न बिकते रहे, लेकिन फिल्म रुकी रही! नोएडा के थिएटर में धुरंधर 2 को लेकर हुआ हाई-वोल्टेज ड्रामा, बुलानी पड़ी पुलिस

पॉपकॉर्न बिकते रहे, लेकिन फिल्म रुकी रही! नोएडा के थिएटर में 'धुरंधर 2' को लेकर हुआ हाई-वोल्टेज ड्रामा, बुलानी पड़ी पुलिस

Dhurandhar 2: ‘धुरंधर 2’ इस वक्त सिनेमाघरों में गदर मचा रही है. इसी बीच नोएडा प्रीव्यू शो में एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया. जहां पुलिस को बीच में आना पड़ा. गुस्साए दर्शक ने नारेबाजी की और आखिरकार शो कैंसिल करना पड़ा. आखिर ऐसी क्या गड़बड़ी हुई कि पूरा मामला बिगड़ गया? चलिए बताते हैं.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Mar 20, 2026, 06:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dhurandhar 2 Noida Theatre Incident
Dhurandhar 2 Noida Theatre Incident

Dhurandhar 2 Noida Theatre Incident: ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, लेकिन उससे एक दिन पहले 18 मार्च को कुछ थिएटर्स में इसके पेड प्रीव्यू शो रखे गए थे. ‘धुरंधर 2’ के इस खास प्रीव्यू को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट था, लेकिन नोएडा के DLF मॉल ऑफ इंडिया स्थित PVR सुपरप्लेक्स में ये एक्सपीरियंस पूरी तरह बिगड़ गया. यहां फिल्म का शो देखने पहुंचे दर्शकों को अचानक परेशानी का सामना करना पड़ा, जिससे माहौल टेंशन से भर गया. 

बताया जा रहा है कि 18 मार्च को शाम 5:45 बजे शुरू हुए शो के दौरान इंटरवल हुआ, जो आमतौर पर 10 मिनट का होता है. लेकिन इस बार इंटरवल खत्म ही नहीं हुआ. काफी देर इंतजार के बाद भी फिल्म दोबारा शुरू नहीं हुई. थिएटर स्टाफ की तरफ से सिर्फ ‘टेक्निकल गड़बड़ी’ का हवाला दिया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि शो कब तक फिर से चालू होगा. इससे दर्शकों में बेचैनी और गुस्सा दोनों बढ़ने लगा. जैसे-जैसे समय बीतता गया, लोगों का सब्र जवाब देने लगा और उनका गुस्सा फूट पड़ा. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ranveer Singh (@ranveersingh)

Add Zee News as a Preferred Source

दर्शकों का बढ़ा गुस्सा, थिएटर में खूब हुआ हंगामा

कई दर्शकों ने थिएटर मैनेजमेंट पर लापरवाही और सही जानकारी न देने का आरोप लगाया. कुछ लोगों ने नारेबाजी भी शुरू कर दी और फिल्म को तुरंत शुरू करने की मांग की. माहौल धीरे-धीरे इतना गरम हो गया कि सिचुएशन संभालना मुश्किल हो गया. लोग अपने पैसे और समय को लेकर नाराज दिखे और जवाब मांगने लगे. मामला तब और बिगड़ गया, जब खबर मिली कि उसी थिएटर में रात 10 बजे का शो दूसरे ऑडिटोरियम में शुरू करने की तैयारी चल रही है, जबकि पहले शो के लोग अभी भी इंतजार कर रहे थे. 

2026 की सबसे बड़ी ओपनर बनी ‘धुरंधर 2’, ‘बॉर्डर 2’ को चटाई धूल, बॉक्स ऑफिस पर रचा नया इतिहास, पहले ही दिन तोड़े कई रिकॉर्ड

आखिर में बुलानी पड़ी UP पुलिस

इससे दर्शकों का गुस्सा और बढ़ गया. सिचुएशन को काबू में रखने के लिए थिएटर मैनेजमेंट को पुलिस बुलानी पड़ी. आखिरकार सभी शोज को कैंसिल कर दिया गया, जिससे लोग काफी निराश होकर लौटेफ. अपनी पत्नी के साथ फिल्म देखने पहुंचे एक दर्शक ने बताया, ‘8 बजे से हम इंतजार कर रहे हैं. ऑडी 1 का शो रोक दिया, लेकिन बाकी स्क्रीन पर फिल्म चल रही थी’. वहीं, उनकी पत्नी ने बताया, ‘हर बार हमें 5 मिनट और इंतजार करने को कहा गया. इस दौरान उन्होंने पॉपकॉर्न और पेप्सी बेचते रहे’. 

हंगामें के बाद रद्द हुआ शो, वापस मिला रिफंड

उन्होंने आगे कहा, ‘हमने करीब 2000 रुपये और खर्च कर दिए, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला’. एक और दर्शक ने बताया, ‘मैंने देखा कि फिल्म का दूसरा हिस्सा किसी और ऑडी में चल रहा था. जब मैंने सवाल किया तो मुझे पुलिस बुलाने की धमकी दी गई’. एक और ने बताया, ‘हमें बस घर जाने के लिए कह दिया गया. किसी ने बताया कि सर्टिफिकेशन की दिक्कत है. अब कुछ भी काम नहीं कर रहा था, तो फिर शो रखने का क्या मतलब’. बाद में सभी दर्शकों को रिफंड दे दिया गया, जबकि थिएटर स्टाफ ने डिस्ट्रीब्यूटर को जिम्मेदार ठहराया.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Dhurandhar 2Ranveer SinghAditya Dhar

Trending news

PM मोदी ने कतर के अमीर को लगाया फोन, ईद की बधाई देकर जंग के हालातों पर भी की बात
india qatar relations
PM मोदी ने कतर के अमीर को लगाया फोन, ईद की बधाई देकर जंग के हालातों पर भी की बात
दोगुने दाम पर तेल खरीद रहा भारत… क्या अब आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है सीधा असर?
DNA
दोगुने दाम पर तेल खरीद रहा भारत… क्या अब आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है सीधा असर?
20 या 21 मार्च किस दिन मनाई जाएगी 'ईद-उल-फितर'... कैसे चुनी जाती है तारीख?
Eid ul Fitr 2026
20 या 21 मार्च किस दिन मनाई जाएगी 'ईद-उल-फितर'... कैसे चुनी जाती है तारीख?
'केस में हो सकती है राजनीतिक चाल', अपने 6 नागरिकों की अरेस्टिंग से तिलमिलाया यूक्रेन
India Ukraine News in Hindi
'केस में हो सकती है राजनीतिक चाल', अपने 6 नागरिकों की अरेस्टिंग से तिलमिलाया यूक्रेन
गुंडा से माफिया, माफिया से नेता… अतीक अहमद कैसे बना था ISI का प्यादा?
Dhurandhar 2 Movie
गुंडा से माफिया, माफिया से नेता… अतीक अहमद कैसे बना था ISI का प्यादा?
पश्चिम एशिया के हालात पर भारत चिंतित, MEA ने कहा- दुनिया भर में ऊर्जा संकक की आशंका
MEA
पश्चिम एशिया के हालात पर भारत चिंतित, MEA ने कहा- दुनिया भर में ऊर्जा संकक की आशंका
JK में मौसम बना आफत, 20 मार्च तक बर्फबारी का अलर्ट, पीर की गली में एवलांच का खतरा
Kashmir Weather
JK में मौसम बना आफत, 20 मार्च तक बर्फबारी का अलर्ट, पीर की गली में एवलांच का खतरा
पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए BJP की दूसरी लिस्ट जारी, 111 उम्मीदवारों के नाम शामिल
West Bengal elections 2026
पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए BJP की दूसरी लिस्ट जारी, 111 उम्मीदवारों के नाम शामिल
माफिया दाऊद का मिटने वाला है नामोंनिशान! मोदी सरकार ने नीलाम कर दीं 4 पैतृक संपत्ति
Dawood Ibrahim Kaskar
माफिया दाऊद का मिटने वाला है नामोंनिशान! मोदी सरकार ने नीलाम कर दीं 4 पैतृक संपत्ति
कॉल सेंटर से चलता था करोड़ों का फ्रॉड, इंटरनेशनल साइबर रैकेट का पर्दाफाश
Cyber crime
कॉल सेंटर से चलता था करोड़ों का फ्रॉड, इंटरनेशनल साइबर रैकेट का पर्दाफाश