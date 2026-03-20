पॉपकॉर्न बिकते रहे, लेकिन फिल्म रुकी रही! नोएडा के थिएटर में 'धुरंधर 2' को लेकर हुआ हाई-वोल्टेज ड्रामा, बुलानी पड़ी पुलिस

Dhurandhar 2: ‘धुरंधर 2’ इस वक्त सिनेमाघरों में गदर मचा रही है. इसी बीच नोएडा प्रीव्यू शो में एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया. जहां पुलिस को बीच में आना पड़ा. गुस्साए दर्शक ने नारेबाजी की और आखिरकार शो कैंसिल करना पड़ा. आखिर ऐसी क्या गड़बड़ी हुई कि पूरा मामला बिगड़ गया? चलिए बताते हैं.
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Dhurandhar 2 Noida Theatre Incident: ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, लेकिन उससे एक दिन पहले 18 मार्च को कुछ थिएटर्स में इसके पेड प्रीव्यू शो रखे गए थे. ‘धुरंधर 2’ के इस खास प्रीव्यू को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट था, लेकिन नोएडा के DLF मॉल ऑफ इंडिया स्थित PVR सुपरप्लेक्स में ये एक्सपीरियंस पूरी तरह बिगड़ गया. यहां फिल्म का शो देखने पहुंचे दर्शकों को अचानक परेशानी का सामना करना पड़ा, जिससे माहौल टेंशन से भर गया.
बताया जा रहा है कि 18 मार्च को शाम 5:45 बजे शुरू हुए शो के दौरान इंटरवल हुआ, जो आमतौर पर 10 मिनट का होता है. लेकिन इस बार इंटरवल खत्म ही नहीं हुआ. काफी देर इंतजार के बाद भी फिल्म दोबारा शुरू नहीं हुई. थिएटर स्टाफ की तरफ से सिर्फ ‘टेक्निकल गड़बड़ी’ का हवाला दिया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि शो कब तक फिर से चालू होगा. इससे दर्शकों में बेचैनी और गुस्सा दोनों बढ़ने लगा. जैसे-जैसे समय बीतता गया, लोगों का सब्र जवाब देने लगा और उनका गुस्सा फूट पड़ा.
दर्शकों का बढ़ा गुस्सा, थिएटर में खूब हुआ हंगामा
कई दर्शकों ने थिएटर मैनेजमेंट पर लापरवाही और सही जानकारी न देने का आरोप लगाया. कुछ लोगों ने नारेबाजी भी शुरू कर दी और फिल्म को तुरंत शुरू करने की मांग की. माहौल धीरे-धीरे इतना गरम हो गया कि सिचुएशन संभालना मुश्किल हो गया. लोग अपने पैसे और समय को लेकर नाराज दिखे और जवाब मांगने लगे. मामला तब और बिगड़ गया, जब खबर मिली कि उसी थिएटर में रात 10 बजे का शो दूसरे ऑडिटोरियम में शुरू करने की तैयारी चल रही है, जबकि पहले शो के लोग अभी भी इंतजार कर रहे थे.
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आखिर में बुलानी पड़ी UP पुलिस
इससे दर्शकों का गुस्सा और बढ़ गया. सिचुएशन को काबू में रखने के लिए थिएटर मैनेजमेंट को पुलिस बुलानी पड़ी. आखिरकार सभी शोज को कैंसिल कर दिया गया, जिससे लोग काफी निराश होकर लौटेफ. अपनी पत्नी के साथ फिल्म देखने पहुंचे एक दर्शक ने बताया, ‘8 बजे से हम इंतजार कर रहे हैं. ऑडी 1 का शो रोक दिया, लेकिन बाकी स्क्रीन पर फिल्म चल रही थी’. वहीं, उनकी पत्नी ने बताया, ‘हर बार हमें 5 मिनट और इंतजार करने को कहा गया. इस दौरान उन्होंने पॉपकॉर्न और पेप्सी बेचते रहे’.
हंगामें के बाद रद्द हुआ शो, वापस मिला रिफंड
उन्होंने आगे कहा, ‘हमने करीब 2000 रुपये और खर्च कर दिए, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला’. एक और दर्शक ने बताया, ‘मैंने देखा कि फिल्म का दूसरा हिस्सा किसी और ऑडी में चल रहा था. जब मैंने सवाल किया तो मुझे पुलिस बुलाने की धमकी दी गई’. एक और ने बताया, ‘हमें बस घर जाने के लिए कह दिया गया. किसी ने बताया कि सर्टिफिकेशन की दिक्कत है. अब कुछ भी काम नहीं कर रहा था, तो फिर शो रखने का क्या मतलब’. बाद में सभी दर्शकों को रिफंड दे दिया गया, जबकि थिएटर स्टाफ ने डिस्ट्रीब्यूटर को जिम्मेदार ठहराया.
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