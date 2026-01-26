बॉक्स ऑफिस पर 'बॉर्डर 2' का सैलाब, रिपब्लिक डे पर 200 करोड़ के होगी पार! 'दंगल', 'धुरंधर' को भी छोड़ा पीछे

Trending Photos
Border 2 Box Office Collection: सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' ने रिलीज के पहले दिन से ही रफ्तार पकड़ी हुई है. सिर्फ तीन दिनों में फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन 121 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है.
देशभक्ति, जज्बे और बड़े सितारों की दमदार मौजूदगी ने इस फिल्म को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है, जहां हर तरफ सिर्फ इसी की चर्चा है. इस फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही हैं.
बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों पर नजर डालें तो 'बॉर्डर 2' ने बेहद शानदार शुरुआत की. पहले दिन फिल्म ने करीब 30 करोड़ रुपए की कमाई की. दूसरे दिन इसमें और तेजी आई और कलेक्शन बढ़कर 36.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गया. असली धमाका तीसरे दिन देखने को मिला, जब इस वॉर ड्रामा ने करीब 54.5 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली. वहीं, रिपब्लिक डे वाले दिन फिल्म और भी रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में है. सैकनिल्क के 1.30 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने 13.27 करोड़ कमा लिए हैं. शाम तक फिल्म के आंकड़ों में जबरदस्त तेजी की उम्मीद है और हो सकता है कि ये संडे की कमाई को भी पार कर जाए.
200 करोड़ क्लब में कर सकती है एंट्री
‘बॉर्डर 2’ ने दोपहर 1 बजे तक की 13 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. शाम और रात के शोज में दर्शकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है. ऐसे में ये फिल्म हो सकता है कि आज 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाए. फिलहाल हर किसी की निगाहें बॉक्स ऑफिस पर जमी हैं.
इन आंकड़ों के साथ 'बॉर्डर 2' ने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं. यह महज तीन दिनों में सनी देओल के करियर की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है. इसने 'जाट' और 'गदर: एक प्रेम कथा' जैसी फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है.
'दंगल', 'धुरंधर' और 'सिकंदर' को भी पीछे छोड़ा
साल 2025 की फिल्मों की बात करें तो 'बॉर्डर 2' ने ओपनिंग वीकेंड पर कई बड़ी फिल्मों को मात दे दी है. इसने 'धुरंधर', 'थामा', 'हाउसफुल 5', 'सिकंदर' और 'सैयारा' जैसी फिल्मों के शुरुआती वीकेंड कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया. तीसरे दिन की कमाई के मामले में भी 'बॉर्डर 2' ने इतिहास रच दिया. इसने 'दंगल', 'बाहुबली 2', 'आरआरआर', 'केजीएफ 2' और 'गदर 2' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के तीसरे दिन के कलेक्शन रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है.
फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे कलाकार हैं. इसके निर्माता गुलशन कुमार और टी-सीरीज हैं. फिल्म के निर्देशक अनुराग सिंह हैं, जबकि भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जेपी दत्ता और निधि दत्ता इसके निर्माण में शामिल हैं. 'बॉर्डर 2' 1997 में आई जे.पी. दत्ता की क्लासिक फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल है, जो 1971 के भारत-पाक युद्ध पर आधारित थी. नई फिल्म भी उसी युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है, लेकिन इसे नए दौर की कहानी और भावनाओं के साथ पेश किया गया है.
