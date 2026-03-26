वायरल हुआ ‘धुरंधर 2’ के कास्टिंग डायरेक्टर का पोस्ट, आदित्य धर के लिए लिखा कुछ ऐसा, देखते ही देखते इंटरनेट पर छाया

Dhurandhar 2 Casting Director: ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’ से इंडस्ट्री और लोगों के बीच अपनी जबरदस्त पहचान बनाने वाले डायरेक्टर आदित्य धर की नई स्पाई एक्शन-थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ भी बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच रही है. फिल्म को रिलीज हुए 7 दिन हो चुके हैं और फिल्म दुनियाभर में 1000 करोड़ की कमाई करने के बहुत करीब पहुंच चुकी है. वहीं, भारत में भी फिल्म ने 700 करोड़ का आंकड़ा पार करने के बहुत करीब है. इसी बीच फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर ने फिल्म की सक्सेस की खुशी बयां की.

उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बेहद इमोशनल पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर यानी आदित्य धर के लिए कुछ ऐसा लिखा जो देखते ही देखते वायरल हो गया. फिल्म की कहानी के साथ-साथ इसकी कास्टिंग की भी खूब तारीफ हो रही है, जिसकी पूरी जिम्मेदार मुकेश छाबड़ा ने बखूबी निभाई. फिल्म में रणवीर सिंह के साथ अर्जुन रामपाल, आर माधवन, संजय दत्त और सारा अर्जुन जैसे बड़े कलाकार नजर आ रहे हैं. वहीं सपोर्टिंग कास्ट ने भी अपने दमदार अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया है.

I honestly don’t even know what to say…

Non-stop calls, messages, tags so much love coming from everywhere. I’m truly, truly grateful. Thank you to each and every one of you for your constant love and support.A very special thank you to my brother Aditya Dhar for believing in… Add Zee News as a Preferred Source — Mukesh Chhabra CSA (@CastingChhabra) March 25, 2026

सोशल मीडिया पर छाया मुकेश छाबड़ा का पोस्ट

मुकेश छाबड़ा ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया. उन्होंने लिखा कि उन्हें इतना प्यार मिल रहा है कि वो शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे हैं. उन्होंने सभी फैंस का दिल से धन्यवाद किया और कहा कि उन्हें लगातार कॉल, मैसेज और टैग मिल रहे हैं. उन्होंने ये भी कहा कि वो इस प्यार के लिए हमेशा आभारी रहेंगे और आगे भी अच्छा काम करने की पूरी कोशिश करेंगे. उन्होंने खास तौर पर फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर को अपना भाई बताते हुए धन्यवाद कहा.

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आदित्य धर को बताया ‘भाई’

उन्होंने लिखा कि आदित्य ने पूरी कास्टिंग टीम पर भरोसा किया और हर कदम पर साथ खड़े रहे. मुकेश ने कहा कि ये सफर उनके लिए बहुत खास है और वो इसे कभी नहीं भूलेंगे. उन्होंने भरोसा दिलाया कि आगे भी ऐसे ही बेहतरीन प्रोजेक्ट्स लाते रहेंगे ताकि दर्शकों को अच्छा कंटेंट मिलता रहे. फिल्म में सपोर्टिंग एक्टर्स ने भी जबरदस्त काम किया है. गौरव गेरा ने मोहम्मद आलम का किरदार निभाया है, जो एक खुफिया एजेंट होते हुए जूस वाले के रूप में छिपा रहता है. वहीं हिरव मेहता ने एक बलोच गैंग मेंबर का रोल किया है.

सपोर्टिंग एक्टर्स ने फिल्म में जान डाल दी

जो फिल्म में बड़ा ट्विस्ट लेकर आता है. इसके अलावा मुस्तफा अहमद, मानव गोहिल और उदयबीर संधू ने भी शानदार एक्टिंग की है. फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहला पार्ट खत्म हुआ था. लियारी में रहमान डकैत की मौत के बाद की घटनाएं दिखाई गई हैं. कहानी देश की सुरक्षा, अंडरकवर मिशन और दुश्मनों के बड़े नेटवर्क के इर्द-गिर्द घूमती है. रणवीर सिंह का किरदार हमजा जैसे-जैसे मिशन में आगे बढ़ता है, वैसे-वैसे उसे कई चौंकाने वाले सच पता चलते हैं और खतरनाक दुश्मनों का सामना करना पड़ता है.

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बॉक्स ऑफिस पर फिल्म तोड़ रही रिकॉर्ड

फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार प्रदर्शन कर रही है. ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ ने पहले हफ्ते में भारत में 623.42 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर हर किसी को हैरान कर दिया. वहीं, वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म 994.58 करोड़ तक पहुंच चुकी है. इतना ही नहीं, इंडस्ट्री के लोग भी इस फिल्म के कायल हो चुके हैं. कंगना रनौत, विक्की कौशल, विवेक ओबेरॉय, आलिया भट्ट, शिल्पा शेट्टी, रजनीकांत, सिद्धार्थ मल्होत्रा, अल्लू अर्जुन, महेश बाबू और राम चरण जैसे सितारों ने इसकी जमकर तारीफ की है.