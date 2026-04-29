12 दिन और पूरे पैसे वसूल... 2 घंटे 53 मिनट की ‘भूत बंगला’ पर हो रही नोटों की बारिश, बनी 2026 की पहली हिट हॉरर-कॉमेडी फिल्म

Bhooth Bangla Collection: अक्षय कुमार और राजपाल यादव की हॉरर-कॉमेडी ‘भूत बंगला’ इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई करने में लगी है. फिल्म ने शुरुआत से ही ठीक पकड़ बनाई, बीच में उतार-चढ़ाव भी आए, लेकिन अब फिर रफ्तार पकड़ती दिख रही है. क्या ये फिल्म लंबी रेस में टिक पाएगी और कितना कमाल करेगी, जानने के लिए पूरी खबर जरूर पढ़ें.
Trending Photos
Bhooth Bangla Box Office Collection: हॉरर-कॉमेडी फिल्मों का अपना अलग ही मजा होता है और जब इसमें अक्षय कुमार, राजपाल यादव, परेश रावल और असरानी जैसे कलाकार हों, तो ये और भी ज्यादा मजेदार हो जाती है. ‘भूत बंगला’ भी कुछ ऐसी ही फिल्म है, जो डर और हंसी का मजेदार कॉम्बिनेशन लेकर आई है. फिल्म की रिलीज के साथ ही इसे लेकर दर्शकों के बीच अच्छा खासा क्रेज देखने को मिला. खास बात ये है कि फैमिली ऑडियंस भी इस तरह की फिल्मों को काफी पसंद कर रही है.
जिससे इसका माहौल और भी पॉजिटिव बना हुआ है. फिल्म की कहानी एक पुराने और रहस्यमयी बंगले के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां अजीब घटनाएं होती रहती हैं. बताया जाता है कि इस बंगले में एक राक्षक का साया है और जो भी वहां जाता है, उसे कुछ न कुछ अजीब अनुभव जरूर होता है. कहानी में ट्विस्ट तब आता है, जब अक्षय कुमार वहां अपनी बहन की शादी के लिए जाते हैं और इस बंगले में रहने लगता है. इसके बाद जो होता है, उसमें डर और हंसी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जो बांधे रखता है.
फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी शुरुआत ठीक-ठाक तरीके से की. पेड प्रीव्यू के साथ इसने करीब 16 करोड़ रुपये की ओपनिंग की, जो इस तरह की फिल्म के हिसाब से अच्छी मानी जा रही है. रिलीज के शुरुआती दिनों में इसे दर्शकों का बढ़िया रिस्पॉन्स मिला और सिनेमाघरों में भी अच्छी-खासी भीड़ देखने को मिली. खासतौर पर वीकेंड पर फिल्म ने शानदार कमाई की, जिससे साफ हो गया कि लोगों को इसका कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है और वे इसे देखने के लिए उत्साहित भी हैं. यही वजह है कि फिल्म की पकड़ लगातार मजबूत बनी हुई है.
‘धुरंधर’ के ब्लॉकबस्टर होते ही रणवीर-आदित्य ने फिर मिलाया हाथ! नई फिल्म पर चल रही बात, क्या होगी इस बार कहानी?
पहले हफ्ते में फिल्म की कमाई में उतार-चढ़ाव जरूर देखने को मिला, लेकिन वीकेंड आते ही इसने शानदार उछाल पकड़ ली. दूसरे और तीसरे दिन फिल्म ने अच्छी ग्रोथ दिखाई और कलेक्शन तेजी से बढ़ा. इससे मेकर्स को उम्मीद जगी कि फिल्म आगे भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है. वीकडेज में थोड़ी गिरावट जरूर आई, जो आम बात मानी जाती है. फिर भी फिल्म ने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी और दर्शकों का ध्यान बनाए रखा. कुल मिलाकर देखेत जाए तो 12 दिनों के अंदर फिल्म ने भरात में और दुनियाभर में अपना बजट निकाल लिया है.
मंगलवार को फिल्म की कमाई में थोड़ा सुधार देखने को मिला. सैकनिल्क की रिपोर्ट्स के मुताबिक, 12वें दिन फिल्म ने करीब 4.35 करोड़ रुपये की कमाई की, जिसके बाद अब तक फिल्म का नेट इंडिया कलेक्शन करीब 121.42 करोड़ रुपये पहुंच चुका है, जबकि ग्रॉस कलेक्शन लगभग 144.28 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं, दुनियाभर में फिल्म ने 200 करोड़ की कमाई कर ली है. प्रियदर्शन की इस फिल्म में अक्षय कुमार, परेश रावल, राजपाल यादव के अलावा तब्बू, जिशु सेनगुप्ता और वामिका गब्बी जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.