6 दिनों में ‘भूत बंगला’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, कमाई ने पकड़ी रफ्तार… अक्षय कुमार ने तोड़ा अपनी ही इन 5 बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड

Bhooth Bangla Box Office Day 6: अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी ‘भूत बंगला’ रिलीज के बाद से ही बड़े पर्दे पर लोगों का ध्यान खींच रही है. फिल्म ने शुरुआत से काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है. इतना ही नहीं, कुछ ही दिन में ये फिल्म वर्ल्डवाइड अपना बजट निकाल सरती है, जो मेकर्स के लिए काफी खुशी की बात है. यानी एक बार फिर बड़े पर्दे पर अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी ने अपना कमाल दिखा दिया है.
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