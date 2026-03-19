Dhurandhar 2 Twitter Review: किसी ने कहा मास्टरपीस तो किसी ने कहा प्योर फायर, रणवीर सिंह 'धुरंधर 2' रिव्यू

Aditya Dhar की फिल्म 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया है. इस मूवी के रिव्यू से सोशल मीडिया भरा पड़ा है और हर कोई अपने हिसाब से इसका रिव्यू दे रहा है. अगर आप भी ये मूवी देखने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार ट्विटर रिव्यू जरूर पढ़ लें.
Trending Photos
Dhurandhar 2 Twitter Review: 'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस पर ऐसा सैलाब आया है कि मेकर्स खुद ही हैरान है. फिल्म ने पेड प्रिव्यूज से तगड़ा पैसा कमाया और थिएटर के अंदर और बाहर दर्शकों की दीवानगी भी देखने लायक है. 18 मार्च के पेड प्रिव्यूज के बाद ये फिल्म 19 मार्च को वर्ल्डवाइड रिलीज हो रही है. सोशल मीडिया पर इस फिल्म को लेकर लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं और अपना रिएक्शन दे रहे हैं. तो अगर आप भी आदित्य धर की 'धुरंधर 2' को देखने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार ट्विटर रिएक्शन पर जरूर नजर डालिए.
'धुरंधर 2' फिल्म की 18 मार्च को बाकी सितारों के लिए स्क्रीनिंग और पब्लिक के लिए कुछ पेड प्रिव्यूज रखे गए. सितारों ने तो इस फिल्म को मास्टर पीस बताया तो वहीं पेड प्रिव्यूज देखने के बाद पब्लिक के रिव्यूज से सोशल मीडिया भरा पड़ा है. एक यूजर ने लिखा- 'धुरंधर 2 भले भी स्लोली स्टार्स हुई है. लेकिन, फिल्म की ग्रिप अच्छी है. फाइनल ट्विस्ट बेहतरीन है. ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई एक्टिंग कर रहा है.'
#Dhurandhar2 starts slow, but the second half is gripping. The final twists land really well, and the characters feel almost lifted from real life especially the Nawaz Sharif portrayal, it didn’t feel like acting at all.#Dhurandhartherevenge pic.twitter.com/M0v3VgAp3Z
— Tarannum Mohan (@iamtarannum) March 18, 2026
दूसरे यूजर ने फिल्म के कुछ वीडियो शेयर किए है. इसे शेयर करते हुए लिखा- 'इस बार एक्स्ट्रा वॉयलेंस के साथ मैडनेस है. रणवीर सिंह तो सबसे धमाकेदार हैं. एक्शन नंबर 1 है. आदित्य धर की ये क्लासिक फिल्म है. अर्जुन राम पाल ने अच्छा काम किया है लेकिन राकेश बेदी उन पर हावी हो गए हैं. म्यूजिक भी बेहतरीन है.'
#Dhurandhar2 Review
Just Madness Loaded With Extra Voilence . iTs Out And Out #Ranveersingh Show . Action Is Top Notch. Direction From #AdityaDhar Is Classic. #Arjunrampal Shines But Rakesh Bedi Stole The Show.The Music Is Good.
A Must Watch For Everyone.
5/5 pic.twitter.com/0tjqYcXPGA
— SANDEEP X (@SANDEEPMH07) March 18, 2026
तीसरे यूजर ने इस फिल्म को एक्टिंग और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रेटिंग दी है. यूजर ने लिखा- 'पहला पार्ट- टोटल डॉमिनेशन. रणवीर सिंह एंट्री- प्योर फायर. आदित्य धर इन बेस्ट मूड और इंटरवेल तो goosebumps देगा.'
#Dhurandhar2Review (Interval): 4/5
First Half >>> Part 1 — TOTAL DOMINATION
RanveerSingh ENTRY = PURE FIRE
AdityaDhar in beast mode — top-tier execution
INTERVAL BLOCK = GOOSEBUMPS
Full Review OUT
Second half Watching...pic.twitter.com/pjQ3JylX0w
— KING (@VikramPraj39672) March 18, 2026
चौथे यूजर ने लिखा बिना स्पॉइलर के रिव्यू दे रहा हूं- 'धुरंधर पार्ट 2 जैसा कि उम्मीद थी ये शानदार मूवी है. पहले पार्ट के बाद दूसरा पार्ट इससे भी ज्यादा धमाकेदार है.
Saw paid preview of #Dhurandhar2 today. Here is my review of #Dhurandhar2TheRevenge - no spoilers.
Dhurandhar Part 2, as expected, serves as the conclusion to the story. So if Part 1 felt like the first half, this one clearly plays out as the second half and brings the narrative… pic.twitter.com/TOAwHUPOzU
— पहाड़ी_(@pahadi_mando) March 18, 2026
पांचवें यूजर ने लिखा- 'धुरंधर 2 एक सॉलिड एंटरटेनर फिल्म है. जिसमें रणवीर की स्ट्रॉग स्क्रीन प्रजेंस दिख रही है. स्टाइलिस्ट विजुअल्स और बैकग्राउंड स्कोर रेलिवेंट है. ये वैसी ही है जैसा कि इससे फैंस उम्मीद कर रहे थे. ये शानदार फिल्म है.'
#Dhurandhar2 is a solid entertainer with high energy action and strong screen presence from the lead.
Stylish visuals and a powerful background score elevate the film impact.
It delivers what fans expect. Movie contains bjp propaganda but can be ignored because movie is good. pic.twitter.com/UsRhqOtaBc
— razi. (@iamrazi18) March 18, 2026
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.