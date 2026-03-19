Hindi NewsबॉलीवुडDhurandhar 2 Twitter Review: किसी ने कहा मास्टरपीस तो किसी ने कहा प्योर फायर, रणवीर सिंह धुरंधर 2 रिव्यू

Dhurandhar 2 Twitter Review: किसी ने कहा मास्टरपीस तो किसी ने कहा प्योर फायर, रणवीर सिंह 'धुरंधर 2' रिव्यू

Aditya Dhar की फिल्म 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया है. इस मूवी के रिव्यू से सोशल मीडिया भरा पड़ा है और हर कोई अपने हिसाब से इसका रिव्यू दे रहा है. अगर आप भी ये मूवी देखने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार ट्विटर रिव्यू जरूर पढ़ लें.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 19, 2026, 07:15 AM IST
धुरंधर 2 मूवी रिव्यू
Dhurandhar 2 Twitter Review: 'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस पर ऐसा सैलाब आया है कि मेकर्स खुद ही हैरान है. फिल्म ने पेड प्रिव्यूज से तगड़ा पैसा कमाया और थिएटर के अंदर और बाहर दर्शकों की दीवानगी भी देखने लायक है. 18 मार्च के पेड प्रिव्यूज के बाद ये फिल्म 19 मार्च को वर्ल्डवाइड रिलीज हो रही है. सोशल मीडिया पर इस फिल्म को लेकर लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं और अपना रिएक्शन दे रहे हैं. तो अगर आप भी आदित्य धर की 'धुरंधर 2' को देखने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार ट्विटर रिएक्शन पर जरूर नजर डालिए.

'धुरंधर 2' फिल्म की 18 मार्च को बाकी सितारों के लिए स्क्रीनिंग और पब्लिक के लिए कुछ पेड प्रिव्यूज रखे गए. सितारों ने तो इस फिल्म को मास्टर पीस बताया तो वहीं पेड प्रिव्यूज देखने के बाद पब्लिक के रिव्यूज से सोशल मीडिया भरा पड़ा है. एक यूजर ने लिखा- 'धुरंधर 2 भले भी स्लोली स्टार्स हुई है. लेकिन, फिल्म की ग्रिप अच्छी है. फाइनल ट्विस्ट बेहतरीन है. ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई एक्टिंग कर रहा है.'

 

दूसरे यूजर ने फिल्म के कुछ वीडियो शेयर किए है. इसे शेयर करते हुए लिखा- 'इस बार एक्स्ट्रा वॉयलेंस के साथ मैडनेस है. रणवीर सिंह तो सबसे धमाकेदार हैं. एक्शन नंबर 1 है. आदित्य धर की ये क्लासिक फिल्म है. अर्जुन राम पाल ने अच्छा काम किया है लेकिन राकेश बेदी उन पर हावी हो गए हैं. म्यूजिक भी बेहतरीन है.'

 

 

तीसरे यूजर ने इस फिल्म को एक्टिंग और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रेटिंग दी है. यूजर ने लिखा- 'पहला पार्ट- टोटल डॉमिनेशन. रणवीर सिंह एंट्री- प्योर फायर. आदित्य धर इन बेस्ट मूड और इंटरवेल तो goosebumps देगा.'

 

 

चौथे यूजर ने लिखा बिना स्पॉइलर के रिव्यू दे रहा हूं- 'धुरंधर पार्ट 2 जैसा कि उम्मीद थी ये शानदार मूवी है. पहले पार्ट के बाद दूसरा पार्ट इससे भी ज्यादा धमाकेदार है.

 

 

पांचवें यूजर ने लिखा- 'धुरंधर 2 एक सॉलिड एंटरटेनर फिल्म है. जिसमें रणवीर की स्ट्रॉग स्क्रीन प्रजेंस दिख रही है. स्टाइलिस्ट विजुअल्स और बैकग्राउंड स्कोर रेलिवेंट है. ये वैसी ही है जैसा कि इससे फैंस उम्मीद कर रहे थे. ये शानदार फिल्म है.'

पहले दिन ही 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, बनी नंबर 1 फिल्म, इन दो मूवीज के तोड़े रिकॉर्ड, कमाई छप्परफाड़

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

Dhurandhar 2Ranveer SinghAditya Dhar

Trending news

दिनभर चाय पीते हैं, फिर भी सुस्ती नहीं जाती? वजह आपकी रातों में छुपी है, जानें कैसे
DNA
दिनभर चाय पीते हैं, फिर भी सुस्ती नहीं जाती? वजह आपकी रातों में छुपी है, जानें कैसे
असम में सीट शेयरिंग, केरल में 100 सीटें, बंगाल में क्लीन स्वीप! BJP का जीत का प्लान
Assembly Elections 2026
असम में सीट शेयरिंग, केरल में 100 सीटें, बंगाल में क्लीन स्वीप! BJP का जीत का प्लान
US का नागरिक गिरफ्तार, अमेरिकी मैथ्यू वॉनडाइक का क्या है आतंक से कनेक्शन?
DNA
US का नागरिक गिरफ्तार, अमेरिकी मैथ्यू वॉनडाइक का क्या है आतंक से कनेक्शन?
'हर-हर महादेव जपते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की पार', नाविक ने बताई खौफनाक दास्तां
Strait of Hormuz Video
'हर-हर महादेव जपते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की पार', नाविक ने बताई खौफनाक दास्तां
'सम्मान को पहुंचा ठेस'बोरदोलोई ने बताया 51 साल बाद क्यों छोड़ा कांग्रेस का साथ
Assam assembly election 2026
'सम्मान को पहुंचा ठेस'बोरदोलोई ने बताया 51 साल बाद क्यों छोड़ा कांग्रेस का साथ
होर्मुज पर बंद होगी ईरान की दादागिरी? अमेरिका ने खेला 'ट्रंप कार्ड', जमकर मचाई तबाही
DNA
होर्मुज पर बंद होगी ईरान की दादागिरी? अमेरिका ने खेला 'ट्रंप कार्ड', जमकर मचाई तबाही
सूरत में अचानक फिर से क्यों होने लगा पलायन? UP-बिहार की ट्रेनों से घर लौट रहे मजदूर
Surat News
सूरत में अचानक फिर से क्यों होने लगा पलायन? UP-बिहार की ट्रेनों से घर लौट रहे मजदूर
कहीं धूल भरी आंधी के बाद झमाझम बारिश, तो कहीं बर्फबारी; कैसा है मौसम का ये उलटफेर?
delhi rain
कहीं धूल भरी आंधी के बाद झमाझम बारिश, तो कहीं बर्फबारी; कैसा है मौसम का ये उलटफेर?
केजरीवाल ने कैडर के साथ देखी AAP नेताओं को फर्जी केस में जेल में डालने पर बनी फिल्म
Aam Aadmi Party
केजरीवाल ने कैडर के साथ देखी AAP नेताओं को फर्जी केस में जेल में डालने पर बनी फिल्म
भगवंत मान सरकार की बड़ी उपलब्धि, 4 साल में भाखड़ा नहर के बराबर पानी खेतों तक पहुंचा
Punjab CM
भगवंत मान सरकार की बड़ी उपलब्धि, 4 साल में भाखड़ा नहर के बराबर पानी खेतों तक पहुंचा