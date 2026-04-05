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Hindi Newsबॉलीवुडआखिर कौन है जिसने धुरंधर को बना दिया ब्लॉकबस्टर? आदित्य धर ने इस शख्स को बताया फिल्म की आत्मा, शेयर की BTS फोटो

आखिर कौन है जिसने 'धुरंधर' को बना दिया ब्लॉकबस्टर? आदित्य धर ने इस शख्स को बताया फिल्म की 'आत्मा', शेयर की BTS फोटो

Aditya Dhar Paises Dhurandhar Cinematographer: ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. इसी बीच फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने सिनेमैटोग्राफर विकास नौलखा की जमकर तारीफ की और उनके लिए लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 05, 2026, 03:39 PM IST
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धुरंधर का असली हीरो कौन?
धुरंधर का असली हीरो कौन?

Aditya Dhar Paises Dhurandhar Cinematographer: फिल्म 'धुरंधर 2' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म आए दिन कमाई के नए-नए रिकॉर्ड बना रही है. फिल्म की सफलता के बीच आदित्य धर ने एक ऐसे शख्स के लिए धन्यवाद पोस्ट शेयर किया है, जिन्होंने फिल्म को शेप देने का काम किया है. 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' में पर्दे पर नजर आने वाले सितारों के साथ-साथ पर्दे के पीछे काम करने वाली टीम ने भी पूरी शिद्दत से काम किया है. इस फिल्म से जुड़े सिनेमैटोग्राफर विकास नौलखा ने अपने काम से चार चांद लगा दिए हैं. आज रविवार को आदित्य धर ने उनकी जमकर तारीफ की और सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है.

आदित्य धर ने शेयर की फिल्म की BTS तस्वीरें

आदित्य धर ने इंस्टाग्राम पर फिल्म की कुछ BTS तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें विकास अपनी क्रिएटिविटी दिखाते नजर आ रहे हैं. इन तस्वीरों के साथ कैप्शन में आदित्य धर ने लिखा, 'यह विकास नौलखा के नाम है. धुरंधर के पीछे की नजर, सहज-ज्ञान और आत्मा. वह धुरंधर टीम में शामिल होने वाले आखिरी HOD थे, जो हमारे काम शुरू करने से कुछ ही दिन पहले हमसे मिले थे. यह जानते हुए कि वह कितने सोच-समझकर चुनाव करते हैं, उनका उस समय आना बहुत मायने रखता था. यह किसी सिनेमैटोग्राफर को टीम में शामिल करने जैसा कम और किस्मत के सही समय पर चुपचाप दखल देने जैसा ज्यादा लगा. मुझे आज भी याद है कि स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उन्होंने तुरंत कहा था कि मैंने ऐसी फिल्म करने के लिए 30 साल इंतजार किया है. मैं इसके लिए अपनी जान लगा दूंगा और उन्होंने अपने कहे हर शब्द को सच कर दिखाया.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'फिल्म का पूरा बोझ अपने कंधों पर उठाया'

उन्होंने आगे लिखा, 'इसके बाद जो हुआ, वह सिर्फ काम नहीं था, वह एक साधना थी. असंभव शेड्यूल के बीच, अक्सर बेकाबू लगने वाली अफरा-तफरी के बीच और एक फिल्म के समय और बजट में असल में दो फिल्में शूट करने के दौरान, विकास इन सबके केंद्र में चट्टान की तरह मजबूती और लगन के साथ खड़े रहे. फिल्म का पूरा बोझ सचमुच अपने कंधों पर उठाते हुए, अमृतसर की झुलसा देने वाली गर्मी और लेह की कड़ाके की ठंड का सामना करते हुए, उन्होंने एक बार भी फिल्म के विजन को कमजोर नहीं पड़ने दिया. लेकिन जो बात विकास को सचमुच सबसे अलग बनाती है, वह सिर्फ उनकी सहनशक्ति नहीं है, बल्कि उनकी नजर में बसी आत्मा है.'

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'विकास की बारीकियों पर पैनी नजर'

आदित्य धर ने आगे लिखा, 'विकास बारीकियों पर पैनी नजर, कैमरे के पीछे उनकी भावनात्मक समझ और किसी दृश्य को सिर्फ देखने भर की नहीं, बल्कि उसे महसूस करने की उनकी अद्भुत क्षमता रखते हैं. यह सभी प्रतिभाएं उनमें छिपी हैं. धुरंधर का हर फ्रेम सांस लेता हुआ महसूस होता है, क्योंकि विकास ने ही उसे यह जीवन दिया है. उन्होंने सिर्फ पलों को कैमरे में कैद नहीं किया, बल्कि उन्हें जीवित कर दिया. सेट पर उनके सुझाव कभी शोर-शराबे वाले नहीं होते थे, बल्कि हमेशा एकदम सटीक होते थे. हमेशा सच के करीब और हमेशा फिल्म को एक नया आयाम देने वाले होते हैं. बहुत से लोग फिल्में बनाते हैं, लेकिन विकास ने इस फिल्म को जिया है और ऐसा करके उन्होंने धुरंधर को कुछ ऐसा दिया है, जिसे बनाया नहीं जा सकता, एक 'आत्मा'. एक कलाकार के तौर पर और एक इंसान के तौर पर इस सफर में उन्होंने जो साथ दिया है, उसके लिए मेरे दिल में उनके प्रति असीम कृतज्ञता, सम्मान और स्नेह है. इस फिल्म पर उनकी छाप हमेशा-हमेशा के लिए बनी रहेगी और मुझे पूरा यकीन है कि यह तो अभी बस शुरुआत है. यहां से आगे हम मिलकर जो कहानियां कहेंगे, वे और भी दूर तक जाएंगी, और भी ज्यादा चमकेंगी और सचमुच कुछ ऐसा रचेंगी जो समय की सीमाओं से परे सदाबहार होगा.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कई फिल्मों में की सिनेमैटोग्राफी

बता दें कि सिनेमैटोग्राफर विकास नौलखा इंडस्ट्री के जाने-माने सिनेमैटोग्राफर हैं. उन्होंने लापता लेडीज, रॉकेट सिंह: सेल्समैन ऑफ द ईयर, ब्रह्मास्त्र पार्ट वन: शिव और हाल ही में धुरंधर और धुरंधर: द रिवेंज जैसी जबरदस्त फिल्मों में सिनेमैटोग्राफर के तौर पर काम किया है.

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About the Author
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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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