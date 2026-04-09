‘धुरंधर 2’ पर जमकर भड़कीं एसपी असलम की पत्नी नौरीन, अब आदित्य धर पर करेंगी केस! बोलीं- ‘25 करोड़ मुआवजा मांगूंगी...’

Dhurandhar 2 SP Aslam: 21 दिनों के अंदर भारत में 1000 करोड़ और दुनिया भर में 1600 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर इतिहास रचने वाली 2026 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ किसी न किसी वजह से विवादों में फंसती जा रही है. अब फिल्म को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. इस स्पाई थ्रिलर फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया था, जिसमें संजय दत्त ने पाकिस्तानी पुलिस अधिकारी चौधरी असलम का रोल निभाया है, जिसको लेकर असल जिंदगी में चौधरी असलम की पत्नी नौरीन असलम ने अपनी नाराजगी जाहिर की.

दरअसल, पहले तो उन्होंने फिल्म में दिखाए गए किरदार की जमकर तारीफ की थी. लेकिन अब उन्होंने कुछ बातों पर नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि फिल्म में कई चीजें सही दिखाई गई हैं, लेकिन कुछ हिस्सों को जरूरत से ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है. नौरीन ने एक इंटरव्यू में बताया, ‘फिल्म के कुछ सीन देखकर ऐसा लगा जैसे असलम मेरे सामने खड़े हैं’. उन्होंने संजय दत्त की एक्टिंग की जमकर तारीफ की. लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि एक सीन ऐसा था जिसे देखकर वो आगे फिल्म नहीं देख पाईं. उन्होंने कहा, ‘जब बम ब्लास्ट वाला सीन आया, तो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी’.

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फिल्म के सीन पर नौरीन ने उठाए सवाल

इसके अलावा उन्होंने एक खास सीन पर आपत्ति जताई जिसमें दिखाया गया कि असलम बलूच बच्चों को पीटते हैं. उनके मुताबिक असल जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ. नौरीन का साफ कहना है, ‘मेरे पति कभी बलूचों के खिलाफ नहीं थे’. उन्होंने बताया कि असलम सिर्फ अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते थे, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों. उन्होंने कभी मासूम लोगों या बच्चों के साथ गलत व्यवहार नहीं किया. फिल्म में इस तरह का सीन दिखाना उनके किरदार को गलत तरीके से पेश करता है. नौरीन ने कहा कि असलम एक सख्त लेकिन इंसाफ पसंद अफसर थे.

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किए असलम की बहादुरी और सच्चाई के दावे

वे कानून के लिए काम करते थे, किसी जाति या समुदाय के खिलाफ नहीं. असलम की बहादुरी के बारे में बात करते हुए नौरीन ने कई किस्से बताए. उन्होंने कहा, ‘वो हमेशा कहते थे कि मेरी मौत गोली से नहीं, बम ब्लास्ट से होगी और आखिर में वही हुआ’. उन्होंने बताया कि असलम ने तहरीक-ए-तालिबान के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशन किए थे. एक बार उन्हें फोन पर धमकी भी मिली थी कि वे रास्ते से हट जाएं. लेकिन असलम ने डरने की बजाय उन लोगों को करीब 20 मिनट तक खूब सुनाया था. वे किसी भी हाल में झुकने वाले इंसान नहीं थे.

खतरे से भी नहीं डरे थे असलम - नौरीन

नौरीन ने ये भी बताया, ‘मेरे पति कभी रहमान डकैत से नहीं डरे’. उनका कहना है कि अगर वे डर जाते तो आज उनकी जिंदगी कहीं और होती. उन्होंने कहा, ‘अगर वो डरते तो मैं आज अमेरिका या इंग्लैंड में रह रही होती, लेकिन हम पाकिस्तान में ही रहे’. इससे साफ होता है कि असलम अपने काम और जिम्मेदारी को लेकर कितने मजबूत थे. उन्होंने हमेशा खतरे के बीच रहकर भी अपने कर्तव्य को निभाया और पीछे हटना कभी नहीं सीखा. फिल्म को लेकर नौरीन की नाराजगी सिर्फ सीन तक ही सीमित नहीं है. उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म बनाने से पहले उनसे या उनके परिवार से कोई इजाजत नहीं ली गई.

फिल्म से नाराज, अब करेंगी कानूनी कार्रवाई

उन्होंने बताया, ‘हमें तो टीजर आने के बाद पता चला कि ऐसी कोई फिल्म बन रही है’. उन्होंने इस बात पर भी हैरानी जताई कि फिल्म में एक एंट्री सीन पर लाखों रुपये खर्च किए गए. अब उन्होंने फैसला लिया है कि वे इस मामले में कानूनी कार्रवाई करेंगी और निर्देशक को नोटिस भेजेंगी. नौरीन ने कहा, ‘मैं 25 करोड़ रुपये मुआवजा मांगूंगी’. उनका मानना है कि अगर फिल्म ने इतनी बड़ी कमाई की है तो ये रकम ज्यादा नहीं है. उन्होंने ये भी कहा कि अगर बात आपसी समझ से नहीं बनी तो वो कोर्ट जाएंगी. अब देखना ये है कि इस पूरे मामले में क्या नया मोड़ आता है.