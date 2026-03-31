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Hindi Newsबॉलीवुड12वें दिन भी नहीं थमी रफ्तार! 900 करोड़ के करीब पहुंची ‘धुरंधर 2’, ‘पुष्पा 2’ के बाद इस रिकॉर्ड-ब्रेकर फिल्म को भी छोड़ा पीछे

12वें दिन भी नहीं थमी रफ्तार! 900 करोड़ के करीब पहुंची ‘धुरंधर 2’, ‘पुष्पा 2’ के बाद इस रिकॉर्ड-ब्रेकर फिल्म को भी छोड़ा पीछे

Dhurandhar 2 Collection: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ बॉक्स ऑफिस पर लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है और 900 करोड़ क्लब के बेहद करीब पहुंच चुकी है. आदित्य धर की इस स्पाई थ्रिलर ने दूसरे हफ्ते में भी दमदार कमाई जारी रखी है. कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ने के बाद अब सबकी नजर इसके अगले बड़े रिकॉर्ड पर टिकी है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Mar 31, 2026, 09:25 AM IST
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Dhurandhar 2 12th Day Box Office Collection
Dhurandhar 2 12th Day Box Office Collection

Dhurandhar 2 Box Office Collection: रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर 2’ इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाल मचा रही है. दर्शकों को ये फिल्म खूब पसंद आ रही है और हर दिन इसका कलेक्शन शानदार बना हुआ है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी यह स्पाई थ्रिलर शुरुआत से ही मजबूत पकड़ बनाए हुए है. खास बात ये है कि रिलीज के पहले दिन से ही फिल्म लगातार डबल डिजिट में कमाई कर रही है. हालांकि, 12वें दिन कमाई में थोड़ी गिरावट जरूर आई है, लेकिन बावजूद इसके रफ्तार धीमी नहीं पड़ी. 

फिल्म ने पहले हफ्ते में ही 674.17 करोड़ की बड़ी कमाई करके अपना दम दिखा दिया था. इसके बाद दूसरे हफ्ते में भी इसका परफॉर्मेंस मजबूत बना रहा. 9वें दिन फिल्म ने 41.75 करोड़ कमाए, वहीं 10वें दिन 62.85 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया. 11वें दिन तो फिल्म ने 68.10 करोड़ तक की कमाई कर डाली. इससे साफ है कि दर्शकों का क्रेज अभी भी बना हुआ है और लोग बड़ी संख्या में सिनेमाघरों तक पहुंच रहे हैं. अगर 12वें दिन की बात करें तो शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने 25.30 करोड़ की कमाई की.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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‘धुरंधर 2’ की कमाई की रफ्तार जारी

भले ही ये पहले के मुकाबले थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी ये आंकड़ा काफी अच्छा माना जा रहा है. आम तौर पर दूसरे हफ्ते में फिल्मों की कमाई तेजी से गिरती है, लेकिन ‘धुरंधर 2’ के साथ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा. यही वजह है कि फिल्म तेजी से बड़े रिकॉर्ड्स की तरफ बढ़ रही है. अब तक फिल्म का टोटल इंडियन कलेक्शन 872.17 करोड़ तक पहुंच चुका है. इस कमाई के साथ ‘धुरंधर 2’ ने कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है, जिनमें ‘केजीएफ चैप्टर 2’, ‘आरआरआर’ और ‘कल्कि 2898 एडी’ का लाइफटाइम कलेक्शन शामिल है. 

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हिंदी बेल्ट में भी जबरदस्त कमाई

ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट मानी जा रही है और फिल्म की सक्सेस को दिखाती है. हिंदी बेल्ट में भी फिल्म का जलवा देखने को मिल रहा है. यहां पर भी ‘धुरंधर 2’ ने शानदार कमाई करते हुए ‘पुष्पा 2’ जैसी बड़ी फिल्म को पीछे छोड़ दिया है. दूसरे वीकेंड में भी फिल्म का परफॉर्म काफी मजबूत रहा. जहां पहली फिल्म ने दूसरे वीकेंड में 141.5 करोड़ कमाए थे, वहीं इस बार सीक्वल उससे बेहतर करता नजर आया है. इससे साफ है कि दर्शकों में फिल्म को लेकर उत्साह बना हुआ है. हालांकि, अभी भी फिल्म के सामने कुछ बड़े रिकॉर्ड बाकी हैं. 

900 करोड़ के बेहद करीब पहुंची ‘धुरंधर 2’

इसे ‘धुरंधर’ के पहले पार्ट के 895 करोड़ के आंकड़े को पार करना है. साथ ही फिल्म 900 करोड़ के भी काफी करीब पहुंच चुकी है. दुनियाभर में इस फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है. वर्ल्डवाइड भी फिल्म धांसू कमाई कर रही है. 12 दिनों में फिल्म ने दुनियाभर में 1234.10 करोड़ की कमाई कर ली है. अगर कहानी की बात करें तो ये एक अंडरकवर भारतीय एजेंट की कहानी है, जिसे रणवीर सिंह ने निभाया है. पहले पार्ट में उसकी जासूसी और एक्शन को खूब पसंद किया गया था. वहीं, दूसरे पार्ट में उसकी नई पहचान और मिशन को दिखाया गया है.

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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