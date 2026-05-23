Advertisement
trendingNow13226276
Hindi Newsबॉलीवुडदोबारा रिलीज हुई रणवीर सिंह की धुरंधर: रॉ एंड अनकट’ में नया क्या? नेटफ्लिक्स ने किए चौंकाने वाले नए ऐड-ऑन्स

दोबारा रिलीज हुई रणवीर सिंह की 'धुरंधर: रॉ एंड अनकट’ में नया क्या? नेटफ्लिक्स ने किए चौंकाने वाले नए ऐड-ऑन्स

Dhurandhar 2 Raw & Uncut: रणवीर सिंह और आदित्य धर की स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर 2’ अपने हालिया ‘रॉ एंड अनकट’ वर्जन को लेकर सुर्खियो में है, जिसको मेकर्स ने हाल ही में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया है. इस नए वर्जन में कई नए सीन और एक्स्ट्रा कंटेंट जोड़ा गया है. खास बात ये है कि रणवीर सिंह के किरदार को इस बार पहले से ज्यादा डिटेल में दिखाया गया है. फैंस इसे ज्यादा दमदार और मजेदार एक्सपीरियंस बता रहे हैं.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 23, 2026, 07:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Netflix Dhurandhar 2 Raw & Uncut
Netflix Dhurandhar 2 Raw & Uncut

Netflix Dhurandhar 2 Raw & Uncut: रणवीर सिंह और आदित्य धर की स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर 2’ को ‘रॉ एंड अनकट’ वर्जन में दोबार रिलीज किया गया है और वो भी नेटफ्लिक्स पर. इस बार मेकर्स ने सिर्फ पुराने सीन दोबारा डाले, बल्कि उनमें कई नए बदलाव भी किए हैं. अपडेटेड वर्जन में कुछ ऐसे सीन जोड़े गए हैं जो पहले दर्शकों को देखने को नहीं मिले थे. इन नए हिस्सों की वजह से कहानी पहले से ज्यादा समझ आने लगी है. कई किरदारों के फैसलों और उनके इमोशन्स को इस बार ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाया गया है. 

इस नए वर्जन में कहानी को ज्यादा गहराई देने की कोशिश साफ नजर आती है. पहले जो चीजें अधूरी या जल्दी खत्म होती लगी थीं, अब उन्हें डिटेल से दिखाया गया है. खासकर फिल्म के लीड रोल्ड के बैकग्राउंड पर ज्यादा फोकस किया गया है. इससे दर्शकों को सिर्फ घटनाएं ही नहीं, बल्कि उनके पीछे की वजह भी समझ आती है. कई फैंस सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि अब कहानी ज्यादा मजबूत और इमोशनल लग रही है. यहीव वजह है कि पुरानी ऑडियंस भी इसे दोबारा देख रहे हैं और नए लोग भी इस सीरीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

Add Zee News as a Preferred Source

नए सीन ने बढ़ाई ऑडियंस की एक्साइटमेंट 

इस बार जो एक्स्ट्रा सीन जोड़े गए हैं, उन्होंने पूरी कहानी को पहले से ज्यादा दमदार बना दिया है. कई ऐसे पल, जो पहले बहुत जल्दी खत्म हो जाते थे, अब उन्हें डिलेट से दिखाया गया है. इससे किरदारों की सोच, उनके दर्द और स्ट्रगल को बेहतर तरीके से समझने का मौका मिलता है. ये नए सीन सिर्फ रनटाइम बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि कहानी को और मजबूत बनाने के लिए डाले गए हैं. यही वजह है कि ऑडियंस को ये नया वर्जन पहले से ज्यादा इंटेंस और इमोशनल लग रहा है. सोशल मीडिया पर भी लोग इन नए हिस्सों की जमकर चर्चा कर रहे हैं.

मौत के सालों बाद खुलेंगे ‘किंग ऑफ पॉप’ के डार्क सीक्रेट! नेटफ्लिक्स की इस डॉक्यूमेंट्री से हिल जाएगी पूरी दुनिया, जानें कब होगी स्ट्रीम

विजुअल क्वालिटी में दिखा बड़ा बदलाव

साथ ही फिल्म में विजुअल्स और टेक्निकल क्वालिटी में भी काफी बड़ा बदलाव किया गया है. रंगों को ज्यादा शार्प और सिनेमैटिक बनाया गया है, जिससे हर सीन स्क्रीन पर शानदार नजर आए. एक्शन और थ्रिल से भरपूर सीन्स अब ज्यादा दमदार और असरदार लगते हैं. एडिटिंग और कैमरा वर्क में भी बेहतरीन सुधार किया गया है, जो देखने के एक्सपीरियंस को और खास बना देता है. दर्शकों को इसे देखते वक्त बड़े बजट की फिल्म जैसी फीलिंग आ रही है. मोबाइल या टीवी पर घर बैठे देखने के बावजूद इसमें थिएटर जैसा फील मिल रहा है, जिसे लोग खुश हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

रणवीर सिंह के किरदार को मिला नया अंदाज

सबसे खास बात ये है कि इस अपडेटेड वर्जन में रणवीर सिंह के किरदार को पहले से ज्यादा गहराई के साथ दिखाया गया है. नए जोड़े गए सीन उनके डर, सोच और अंदर चल रहे स्ट्रगल को बेहतर तरीके से सामने लाते हैं. पहले उनका रोल सिर्फ एक एजेंट तक सीमित महसूस होता था, लेकिन अब उसमें इंसानी भावनाएं भी साफ नजर आती हैं. दर्शक ये समझ पाते हैं कि उनका किरदार किन मुश्किल हालात से गुजर रहा है. यही वजह है कि इस बार लोग उनके रोल से ज्यादा इमोशनली जुड़ रहे हैं और उनकी दमदार एक्टिंग की भी खूब तारीफ कर रहे हैं.

एक्स्ट्रा कंटेंट ने बढ़ाया दर्शकों का कनेक्शन

मेकर्स ने इस बार सीरीज में कुछ बिहाइंड-द-सीन्स फुटेज और एक्सटेंडेड सीक्वेंस भी शामिल किए हैं. इससे दर्शकों को ये जानने का मौका मिलता है कि शो को किस तरह तैयार किया गया और किन सीन पर सबसे ज्यादा मेहनत की गई. ऐसे एक्स्ट्रा कंटेंट उन लोगों को काफी पसंद आते हैं जो सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि उसके मेकिंग प्रोसेस को भी करीब से देखना चाहते हैं. यही वजह है कि दर्शकों का जुड़ाव अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है. कई लोग इस सीरीज को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि एक शानदार एक्सपीरिंस बता रहे हैं और बार-बार देख रहे हैं.

सोशल मीडिया पर बढ़ा जबरदस्त बज

नई रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर ‘धुरंधर: रॉ एंड अनकट’ को लेकर जबरदस्त बज देखने को मिल रहा है. फैंस लगातार इसके नए सीन और बेहतर प्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं. कई दर्शकों का कहना है कि अब कहानी ज्यादा साफ और रोमांचक लगती है. यही वजह है कि शो को लेकर फिर से बज बन गया है. नेटफ्लिक्स का ये कदम ये भी दिखाता है कि अब प्लेटफॉर्म दर्शकों के फीडबैक को गंभीरता से लेने लगे हैं. कुल मिलाकर ये नया वर्जन पुराने और नए दोनों तरह के दर्शकों को पसंद आ रहा है और सीरीज को फिर से ट्रेंड में ले आया है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Dhurandhar 2Ranveer SinghAditya Dhar

Trending news

तेल, रक्षा और क्वाड… भारत दौरे में क्या बड़ा एजेंडा लेकर आ रहे मार्को रुबियो?
India US News in Hindi
तेल, रक्षा और क्वाड… भारत दौरे में क्या बड़ा एजेंडा लेकर आ रहे मार्को रुबियो?
क्या भारत ‘Climate Emergency’ की तरफ बढ़ रहा? बीते 10 सालों में कितना बढ़ गया तापमान
weather update
क्या भारत ‘Climate Emergency’ की तरफ बढ़ रहा? बीते 10 सालों में कितना बढ़ गया तापमान
क्या IMEC बनेगा तुर्किये का तोड़? साइप्रस से दोस्ती क्यों मजबूत कर रहा भारत
India Cyprus News in Hindi
क्या IMEC बनेगा तुर्किये का तोड़? साइप्रस से दोस्ती क्यों मजबूत कर रहा भारत
क्या भारतीय युवाओं को ‘कॉकरोच’ बताकर नया एजेंडा चलाया जा रहा है?
DNA
क्या भारतीय युवाओं को ‘कॉकरोच’ बताकर नया एजेंडा चलाया जा रहा है?
दिल्ली में झील सूखी, कश्मीर में 'लू' चली... ये गर्मी जंग से ज्यादा खतरनाक कैसे है?
Heat wave
दिल्ली में झील सूखी, कश्मीर में 'लू' चली... ये गर्मी जंग से ज्यादा खतरनाक कैसे है?
RG Kar के पूर्व प्रिंसिपल घोष की बढ़ी मुश्किल, घर पर चलेगा बुलडोजर; नगर निगम का आदेश
kolkata
RG Kar के पूर्व प्रिंसिपल घोष की बढ़ी मुश्किल, घर पर चलेगा बुलडोजर; नगर निगम का आदेश
अब घुसपैठिया बंगाल में घुस नहीं पाएगा, बांग्लादेश बॉर्डर पर 'तारबंदी' से क्या बदलेगा
DNA
अब घुसपैठिया बंगाल में घुस नहीं पाएगा, बांग्लादेश बॉर्डर पर 'तारबंदी' से क्या बदलेगा
अच्छी शिक्षा-नौकरी पा चुके परिवारों के बच्चों को आरक्षण क्यों मिले? SC ने उठाया सवाल
Supreme Court
अच्छी शिक्षा-नौकरी पा चुके परिवारों के बच्चों को आरक्षण क्यों मिले? SC ने उठाया सवाल
शपथ ग्रहण में राहुल-प्रियंका के सामने जो हुआ... उस पर कांग्रेस में क्यों मचा घमासान?
DNA
शपथ ग्रहण में राहुल-प्रियंका के सामने जो हुआ... उस पर कांग्रेस में क्यों मचा घमासान?
खीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्वीट लवर्स को भी नहीं पता होगा सही जवाब
India popular dish
खीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्वीट लवर्स को भी नहीं पता होगा सही जवाब