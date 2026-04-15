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Hindi Newsबॉलीवुड28 दिनों में ‘धुरंधर 2’ ने लगाई नए रिकॉर्ड्स की लाइन! 3000 करोड़ कमाकर बनी बॉलीवुड की सबसे अमीर फिल्म, दर्ज की ऐतिहासिक जीत

28 दिनों में ‘धुरंधर 2’ ने लगाई नए रिकॉर्ड्स की लाइन! 3000 करोड़ कमाकर बनी बॉलीवुड की सबसे अमीर फिल्म, दर्ज की ऐतिहासिक जीत

Dhurandhar 2: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ बॉक्स ऑफिस पर तूफान बनी हुई है. आदित्य धर की इस फिल्म ने कमाई के कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और 3000 करोड़ क्लब में पहुंचकर इतिहास रच दिया. ‘दंगल’, ‘बजरंगी भाईजान’ और ‘पुष्पा 2’ जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए ये अब सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है. आखिर इसमें ऐसा क्या खास है?

 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 15, 2026, 08:09 AM IST
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Dhurandhar 2 8 Big Records
Dhurandhar 2 8 Big Records

Dhurandhar 2 8 Big Records: पिछले साल 2025 दिसंबर में रिलीज हुई रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ का दूसरा पार्ट ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ 19 मार्च को रिलीज हुआ था, जिसने आते ही बॉक्स ऑफिस हिलाकर रख दिया. फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला. 28 दिनों बाद भी सिनेमाघरों में इस फिल्म को देखने के लिए अच्छी-खासी भीड़ उमड़ रही है और सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब बातें हो रही हैं. खास बात ये है कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. 

डायरेक्टर आदित्य धर की इस फिल्म ने कमाई के मामले में नए इतिहास रच दिए हैं और अब इसे देश की सबसे बड़ी फिल्म माना जा रहा है. इतना ही नहीं, 28 दिनों के अंदर इस फिल्म में रिकॉर्ड्स की लाइन लगा दी. साथ ही आमिर खान से लेकर समलान खान जैसे बड़े सितारों की फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है. चलिए आपको बताते हैं ‘धुरंधर 2’ के वो 8 नए रिकॉर्ड जिन्होंने उसे बना दिया 2026 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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1. दुनिया भर में की सबसे ज्यादा कमाई

इस फिल्म की सबसे बड़ी अचीवमेंट इसकी वर्ल्डवाइड कमाई है. ‘धुरंधर’ और ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ दोनों फिल्मों को मिलाकर कुल कमाई 3000 करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुकी है. ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय फिल्म सीरीज बन गई है. इससे पहले कोई भी फिल्म या फ्रेंचाइजी इस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई थी. इस रिकॉर्ड के बाद फिल्म इंडस्ट्री में इसे एक बड़ी अचीवमेंट के तौर पर देखा जा रहा है और हर कोई इसकी सक्सेस की बात कर रहा है.

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2. सबसे बड़ा पेड प्रीव्यू

इतना ही नहीं, इस फिल्म ने अपनी रिलीज से पहले ही एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया था. पेड प्रीव्यू के दौरान इसने 44 करोड़ रुपये की कमाई की, जो अब तक किसी भी भारतीय फिल्म के लिए सबसे ज्यादा है. आमतौर पर प्रीव्यू शोज में इतनी बड़ी कमाई देखने को नहीं मिलती, लेकिन इस फिल्म ने शुरुआत से ही अपनी ताकत दिखा दी थी. इससे साफ हो गया था कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ बड़ा करने वाली है और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही.

3. अब तक का सबसे बड़ा ओपनिंग डे (हिंदी)

ओपनिंग डे पर भी फिल्म ने इतिहास रच दिया. भारत में पहले दिन ‘धुरंधर 2’ ने 145 करोड़ रुपये कमाए और सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बन गई. इसने ‘स्त्री 2’, ‘पठान’, ‘एनिमल’ और ‘जवान’ जैसी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए. इतने बड़े आंकड़े के साथ फिल्म ने ये साबित कर दिया कि दर्शकों का प्यार इसे कितना मिल रहा है. पहले ही दिन से फिल्म ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी. 

4. ग्लोबली सबसे तेज 500 करोड़ की कमाई 

फिल्म ने कमाई की रफ्तार भी बहुत तेज रखी. सिर्फ तीन दिनों में ही इसने दुनिया भर में 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया. इतनी जल्दी इतनी बड़ी कमाई करना अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है. आमतौर पर फिल्मों को इस आंकड़े तक पहुंचने में काफी समय लग जाता है, लेकिन ‘धुरंधर 2’ ने ये काम बहुत कम समय में कर दिखाया. इससे इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है.

5. हाईएस्ट ओपनिंग वीकेंड

पहले वीकेंड में भी फिल्म ने धमाल मचा दिया. भारत में तीन दिनों के अंदर इसने 384 करोड़ रुपये कमा लिए. इससे पहले शाहरुख खान की ‘पठान’ ने करीब 317 करोड़ और ‘पुष्पा 2’ ने लगभग 360 करोड़ की कमाई की थी. लेकिन ‘धुरंधर 2’ ने इन दोनों को पीछे छोड़ दिया. वीकेंड पर इतनी बड़ी कमाई करना इस बात का संकेत है कि फिल्म हर वर्ग के दर्शकों को पसंद आ रही है.

6. 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म

साल 2026 की बात करें तो ये फिल्म अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है. भारत में ही इसका कलेक्शन 1700 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है. इसके बाद वरुण धवन की ‘बॉर्डर 2’ का नाम आता है, जिसने करीब 464.50 करोड़ रुपये कमाए हैं. इस हिसाब से ‘धुरंधर 2’ काफी आगे निकल चुकी है और बाकी फिल्मों के लिए इस तक पहुंचना मुश्किल लग रहा है.

7. आमिर खान को भी छोड़ा पीछे 

अगर आमिर खान की बात करें तो उनकी फिल्म ‘दंगल’ अब तक उनकी सबसे बड़ी हिट मानी जाती थी. इसने दुनियाभर में 2070 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. लेकिन ‘धुरंधर 2’ ने सिर्फ पहले वीकेंड में ही भारत में ‘दंगल’ की लाइफटाइम कमाई को पीछे छोड़ दिया. ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और दिखाता है कि फिल्म किस लेवल पर परफॉर्म कर रही है.

8. सलमान खान को भी पीछे छोड़ दिया

सलमान खान की फिल्म ‘बजरंगी भाईजान’ भी उनकी सबसे सफल फिल्मों में गिनी जाती है, जिसने करीब 922 करोड़ रुपये की वर्ल्डवाइड कमाई की थी. भारत में इसका कलेक्शन 320 करोड़ रुपये के आसपास था. लेकिन ‘धुरंधर 2’ ने इन आंकड़ों को भी पार कर लिया है. अब सभी की नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में ये फिल्म और कौन-कौन से रिकॉर्ड तोड़ती है और कितनी दूर तक जाती है.

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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