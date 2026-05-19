350 करोड़ की 'पेद्दी' का ट्रेलर रिलीज... लेकिन OTT पर पहले फोकस क्यों? मेकर्स की स्ट्रैटेजी पर उठे सवाल

Ram Charan Film Peddi OTT Streaming: राम चरण की ‘पेद्दी’ का ट्रेलर रिलीज होते ही फिल्म से ज्यादा इसकी OTT डील चर्चा में आ गई है. 350 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म को लेकर कहा जा रहा है कि मेकर्स पहले ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से बड़ा सौदा कर चुके हैं. इससे साफ है कि अब फिल्मों की कमाई सिर्फ थिएटर नहीं, बल्कि OTT और ग्लोबल ऑडियंस पर भी टिकी हुई है.
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Ram Charan Film Peddi OTT Streaming: राम चरण की फिल्म ‘पेद्दी’ का ट्रेलर सामने आते ही सोशल मीडिया पर इसकी जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई है. करीब 350 करोड़ के बजट में बन रही इस फिल्म में देसी अंदाज, भारी एक्शन और रॉ लुक देखने को मिला है. ट्रेलर देखकर साफ लगता है कि फिल्म को बड़े लेवल पर तैयार किया गया है और इसे पैन इंडिया दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. लेकिन ट्रेलर से ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि फिल्म की OTT डील पहले ही फाइनल बताई जा रही है. इसी वजह से लोग फिल्म की रिलीज स्ट्रैटेजी पर भी बात कर रहे हैं.
आज के समय में फिल्मों की कमाई का तरीका पहले जैसा नहीं रहा. अब मेकर्स के लिए सिर्फ थिएटर की कमाई करना पर निर्भर रहना आसान नहीं हैं. बड़े बजट की फिल्मों में रिस्क भी ज्यादा होता है, इसलिए निर्माता पहले से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ डील करने लगे हैं. ‘पेद्दी’ के मामले में भी यही देखने को मिल रहा है. फिल्म रिलीज से पहले ही OTT राइट्स बिकने की खबरों ने लोगों का ध्यान खींच लिया है. इससे मेकर्स को पहले ही बड़ी रकम मिल जाती है और फिल्म पर लगा पैसा काफी हद तक सिक्योर हो जाता है. ऐसा केवल ‘पेद्दी’ के साथ कई फिल्मों के साथ देखने को मिला.
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