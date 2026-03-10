वाराणसी फिल्म को लेकर राजामौली की तगड़ी प्लानिंग, हिट करने के अपना रहे सारे पैतरे

निर्देशक एस. एस. राजामौली की पॉपुलर फिल्म 'वाराणसी' को लेकर एक बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की अनाउंसमेंट की गई है. इस समझौते के तहत स्काई ब्लू सिनेमैटिक्स को फिल्म के लिए वर्ल्ड वाइड ब्रांड इंटीग्रेशन के एक्सक्लूसिव राइट्स दिए गए हैं. ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बड़े बजट की फिल्मों में ब्रांड्स को शामिल करने के तरीके को बदल सकती है. आमतौर पर फिल्मों में ब्रांड्स को केवल प्रोडक्ट प्लेसमेंट के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में उन्हें कहानी का हिस्सा बनाने की योजना है.

इस पूरे प्रोजेक्ट में स्काई ब्लू सिनेमैटिक्स की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है. कंपनी को फिल्म के लिए दुनिया भर के ब्रांड्स के साथ साझेदारी करने और उन्हें फिल्म की कहानी के साथ जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है. कंपनी का कहना है कि वे पारंपरिक प्रोडक्ट प्लेसमेंट से आगे बढ़कर 'ऑथेंटिक नैरेटिव वीव्स' का इस्तेमाल करेंगे. ब्रांड्स को इस तरह से कहानी में शामिल किया जाएगा कि वो फिल्म की दुनिया का स्वाभाविक हिस्सा लगें.

राजामौली ने साझेदारी पर दी प्रतिक्रिया

इस साझेदारी पर प्रतिक्रिया देते हुए निर्देशक एस. एस. राजामौली ने कहा, ‘वाराणसी बड़े पैमाने पर बनाई जा रही फिल्म है और इसमें होने वाली हर साझेदारी फिल्म को अधिक दर्शकों तक पहुंचाने में मदद करेगी. मुझे उम्मीद है कि स्काई ब्लू सिनेमैटिक्स के साथ मिलकर वैश्विक ब्रांड्स को फिल्म की कहानी में सम्मानजनक और स्वाभाविक तरीके से जोड़ा जाएगा.’

न्यू सिनेमैटिक स्पेक्टेकल

अब राजामौली अपनी नई फिल्म 'वाराणसी' के साथ एक और बड़ा प्रयोग करने जा रहे हैं. फिल्म इंडस्ट्री के कई विशेषज्ञ इसे उनका अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट मान रहे हैं. ग्लोबल ऑडियंस के लिए फिल्म को टेक्निकल और नैरेटिव स्केल पर डिजाइन किया जा रहा है. 'वाराणसी' एक हाई-ऑक्टेन एक्शन-एडवेंचर फिल्म है, जिसमें प्राचीन भारतीय कथाओं और आधुनिक समय की कहानी को जोड़ा जाएगा. फिल्म की कहानी अलग-अलग देशों और स्थानों में घूमती हुई दिखाई दे देगी, इसलिए इस फिल्म को ग्लोबल सिनेमैटिक स्पेक्टेकल कहा जा रहा है.

स्टारकास्ट

ये पहली भारतीय फिल्म होगी जिसे 1.43:1 आईमैक्स फॉर्मेट में शूट किया जाएगा. ये फॉर्मेट दर्शकों को बेहद विशाल और वास्तविक सिनेमाई अनुभव देता है, जिससे फिल्म देखने का अनुभव और भी प्रभावशाली बन जाता है. इस फिल्म में सुपरस्टार महेश बाबू मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. उनके साथ ग्लोबल स्टार एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जोनस भी अहम भूमिका निभाएंगी. इसके अलावा, प्रतिभाशाली अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन भी फिल्म का हिस्सा होंगे. फिल्म के संगीत को भी बेहद खास बनाने की योजना है. इसका मूल संगीत ऑस्कर विजेता संगीतकार एम.एम. कीरवानी तैयार करेंगे.