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‘आवारापन 2’ के आगे ‘बंटवारा 1947’ ने टेके घुटने? एडवांस बुकिंग ने बढ़ाई मेकर्स की टेंशन; आखिर 15 अगस्त को कौन मारेगा बाजी

Awarapan 2 Vs Batwara 1947 Advance Booking: 11 अगस्त की एडवांस बुकिंग में इमरान हाशमी की फिल्म ‘आवारापन 2’ ने ‘बंटवारा 1947’ को पछाड़ दिया है. नेशनल थिएटर्स में फिल्म की 20,000 से ज्यादा टिकटें बिक चुकी हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि इस स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर बॉक्स ऑफिस पर ‘आवारापन 2’ बाजी मार सकती है.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 12, 2026, 06:50 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 08:02 AM IST
‘आवारापन 2’ के आगे ‘बंटवारा 1947’ ने टेके घुटने? एडवांस बुकिंग ने बढ़ाई मेकर्स की टेंशन; आखिर 15 अगस्त को कौन मारेगा बाजी
Image Credit: Awarapan 2 Vs Batwara 1947 Advance Booking

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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