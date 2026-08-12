/‘आवारापन 2’ के आगे ‘बंटवारा 1947’ ने टेके घुटने? एडवांस बुकिंग ने बढ़ाई मेकर्स की टेंशन; आखिर 15 अगस्त को कौन मारेगा बाजी

स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर सिनेमाघरों में इस बार जबरदस्त जंग देखने को मिलेगी. 15 अगस्त के लंबे वीकेंड पर दो बड़े स्टार्स की फिल्में आपस में टकराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. एक तरफ इमरान हाशमी अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म के सीक्वल ‘आवारापन 2’ के साथ आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ सनी देओल अपनी मोस्ट अवटेडे पीरियड ड्रामा ‘बंटवारा 1947’ लेकर आ रहे हैं. करीब 19 साल बाद दोनों स्टार्स एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर आमने-सामने खड़े हैं. हाल ही में एडवांस बुकिंग के आंकड़े सामने आए हैं, जो बता रहे हैं कि इस बार लोगों की पहली पसंद कौन सी फिल्म है?
साल 2007 में जब सनी देओल की फिल्म ‘अपने’ और इमरान हाशमी की ‘आवारापन’ एक साथ रिलीज हुई थीं, तब सनी देओल की फिल्म ने बाजी मार ली थी. लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा है. ‘आवारापन’ के लीड कैरेक्टर शिवम पंडित को चाहने वाले फैंस की एक बहुत बड़ी फौज मैदान में उतर चुकी है. इमरान हाशमी की फिल्म को लेकर लोगों में गजब का क्रेज देखने को मिल रहा है. एडवांस बुकिंग के शुरुआती ट्रेंड्स में ‘आवारापन 2’ ने सनी देओल की फिल्म पर बड़ी बढ़त बना ली है. देश भर के सिनेमाघरों में टिकटों की बिक्री बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है.
सैकनिल्क की रिपोर्ट्स के मुताबिक, देश की सबसे बड़ी नेशनल सिनेमा चेन्स पीवीआर, आइनॉक्स और सिनेपोलिस में इमरान हाशमी की फिल्म काफी आगे चल रही है. शाम 8 बजे तक के अपडेट के मुताबिक ‘आवारापन 2’ ने लगभग 20,300 टिकट बेच लिए. इससे फिल्म ने 1,140 से ज्यादा शोज से करीब 86 लाख रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया. इसमें अकेले पीवीआर ने 10,000 टिकटों की बिक्री करके 46 लाख रुपये का योगदान दिया. आइनॉक्स में 6,500 टिकटों से 26 लाख और सिनेपोलिस में 3,800 टिकटों से 14 लाख रुपये आए. ये आंकड़े दिखाते हैं कि मल्टीप्लेक्स लोगों के बीच इमरान की फिल्म को लेकर कितने एक्साइटेड हैं.
दूसरी तरफ सनी देओल की फिल्म ‘बंटवारा 1947’ को शुरुआती दौर में वैसी रफ्तार नहीं मिल पाई है, जैसी उम्मीद की जा रही थी. सैकनिल्क की रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने अब तक करीब 4,900 टिकट बेचे हैं, जिससे इसका कुल ग्रॉस लगभग 20 लाख रुपये ही हो पाया है. अगर नेशनल चेन्स की बात करें तो पीवीआर ने 3,000 टिकटों के साथ 13 लाख रुपये, आइनॉक्स ने 1,600 टिकटों से 6 लाख रुपये और सिनेपोलिस ने सिर्फ 400 टिकटों से 1 लाख रुपये जुटाए हैं. खास बात ये है कि दोनों ही फिल्मों के पास करीब 1,120 शोज हैं, फिर भी सनी देओल की फिल्म में थिएटर्स के अंदर दर्शकों की भीड़ काफी कम दिख रही है.
पूरे भारत की कुल एडवांस बुकिंग की बात करें तो ‘आवारापन 2’ ने 2,700 शोज से 21,160 टिकट बेचकर 70 लाख रुपये का नेट कलेक्शन दर्ज कर लिया है. अगर ब्लॉक सीट्स को भी जोड़ लें तो ये आंकड़ा 1.9 करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है. वहीं ‘बंटवारा 1947’ 2,500 शोज में सिर्फ 7,000 टिकट और 24 लाख रुपये का कलेक्शन ही कर सकी है. इस बढ़त की सबसे बड़ी वजह ‘आवारापन 2’ को मिला 'यू/ए' सर्टिफिकेट और 2 घंटे 20 मिनट का सीमित रनटाइम है. परिवार के साथ देखने के लिए ये फिल्म ज्यादा आसान ऑप्शन साबित हो रही है, जबकि ‘बंटवारा 1947’ एक गंभीर और 'ए' रेटेड फिल्म है.
बुकमायशो जैसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी इमरान हाशमी का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है. ‘आवारापन 2’ को अब तक 2,98,000 से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं, जबकि ‘बंटवारा 1947’ सिर्फ 1,31,000 लाइक्स पर ही सिमटी हुई है. टिकटों की बुकिंग के मामले में 10 अगस्त को ही ‘आवारापन 2’ ने 7,020 से ज्यादा टिकट बेच दिए थे. 11 अगस्त को हर घंटे हजारों की संख्या में टिकट बिक रहे हैं. भले ही स्पाइडर-मैन जैसी हॉलीवुड फिल्में अभी भी कुछ प्रीमियम स्क्रीन घेरे हुए हैं, लेकिन ‘आवारापन 2’ अपनी रफ्तार को लगातार बनाए हुए है और लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है.
फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच भी सिंगल स्क्रीन थिएटर्स पर कब्जा जमाने की होड़ मची हुई है. लेकिन एडवांस बुकिंग के ये आंकड़े देखकर थिएटर मालिक ‘आवारापन 2’ को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं. अगर शुक्रवार तक यही माहौल बना रहता है, तो ‘आवारापन 2’ पहले ही दिन 14 से 17 करोड़ रुपये की धमाकेदार ओपनिंग ले सकती है. वहीं, आमिर खान प्रोडक्शंस और राजकुमार संतोषी जैसे बड़े नामों से जुड़ी होने के बावजूद ‘बंटवारा 1947’ की शुरुआत 8 से 10 करोड़ रुपये के आसपास ही रह सकती है. अब देखना होगा कि वीकेंड में सनी देओल का जलवा चलता है या इमरान हाशमी बाजी मारते हैं.