/41 घंटे में बिकीं 43907 से ज्यादा टिकटें... क्या Dhamaal 4 अपनी ही फ्रेंचाइजी का तोड़ पाएगी रिकॉर्ड? 19 साल पहले शुरू हुआ था ये सफर

‘धमाल’ फ्रेंचाइजी की शुरुआत 19 साल पहले हुई थी, जिसने लोगों को खूब हंसाया है और आज तक हंसाती आ रही है. अब इस सीरीज की चौथी फिल्म ‘धमाल 4’ को लेकर हर तरफ जबरदस्त चर्चा बनी हुई है. ये फिल्म 10 जुलाई को बड़े पर्दे पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. साल 2007 में शुरू हुआ कॉमेडी का ये सफर अब साल 2026 तक पहुंच चुका है. फिल्म के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें वही पुरानी मासूमियत और मस्ती देखने को मिलेगी, जो कि पहली वाली धमाल फिल्म में ऑडियंस को पसंद आई थी.
इस वक्त सोशल मीडिया और सिनेमा प्रेमियों के बीच ‘धमाल 4’ की एडवांस बुकिंग को लेकर काफी बातचीत हो रही है. आपको बता दें कि इस फिल्म की एडवांस बुकिंग की शुरुआत मंगलवार 7 जुलाई की शाम 4:30 बजे से हो चुकी है. ताजा जानकारी के सामने आने तक इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग में अपना बेहतरीन जलवा दिखाना शुरू कर दिया है. टिकट खिड़की पर मिल रहे इस अच्छे रिस्पॉन्स को देखकर फिल्म पंडितों का मानना है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार ओपनिंग करने वाली है.
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