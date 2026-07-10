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41 घंटे में बिकीं 43907 से ज्यादा टिकटें... क्या Dhamaal 4 अपनी ही फ्रेंचाइजी का तोड़ पाएगी रिकॉर्ड? 19 साल पहले शुरू हुआ था ये सफर

Dhamaal 4 Advance Booking: हंसने-गुदगुदाने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज 10 जुलाई को ‘धमाल 4’ सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. फिल्म की एडवांस बुकिंग ने शुरू होते ही रिकॉर्ड बनान शुरू कर दिया. अजय देवगन और बड़ी स्टारकास्ट से सजी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने को तैयार है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 10, 2026, 06:09 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 06:09 AM IST
41 घंटे में बिकीं 43907 से ज्यादा टिकटें... क्या Dhamaal 4 अपनी ही फ्रेंचाइजी का तोड़ पाएगी रिकॉर्ड? 19 साल पहले शुरू हुआ था ये सफर
Image Credit: Dhamaal 4 Advance BookingSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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