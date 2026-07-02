/Toxic के टीजर में दिखा तारा-कियारा-यश का बोल्ड अवतार... जिसने इंटरनेट पर मचाया बवाल; देखते रह गए फैंस; ट्रोल्स भी हुए एक्टिव

Toxic Tara Sutaria Bold Scene Viral: इस साल ऐसी कई फिल्में रिलीज हुईं, जिनका लंबे समय से इंतजार था और कुछ फिल्में आने वाले दिनों में रिलीज होने वाली हैं. उन्हीं में से एक साउथ सुपरस्टार यश की एक्शन-ड्रामा फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ भी है. हाल ही में मेकर्स ने बुधवार को फिल्म का एक और नया टीजर जारी किय, जिसको ‘लेडीज एंड लेडीज’ नाम दिया गया. सोशल मीडिया पर आते ही ये टीजर तेजी से वायरल हो गया और हर तरफ बस इसी की बात हो रही है. टीजर में दिखाए गए सीन्स को देखकर फैंस काफी हैरान हैं.
इस नए टीजर ने लोगों की एक्साइटमेंट को दोगुना कर दिया है. हर कोई इस फिल्म के बारे में और जानने के लिए बेताब दिख रहा है. फिल्म का ये यूनिक अंदाज इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है. इस नए टीजर में साउथ के दमदार एक्टर यश के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी और तारा सुतारिया नजर आ रही हैं. वीडियो में इनके बीच कुछ बेहद बोल्ड और इंटीमेट सीन्स दिखाए गए हैं. इन सीन्स ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है. लोग यश के इस नए अवतार को देखकर काफी बातें कर रहे हैं. फैंस टीजर पर फिदा हुए जा रहे हैं.
टीजर के एक सीन ने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया. इस सीन में यश और तारा सुतारिया का बेहद बोल्ड अंदाज में नजर आ रहे हैं. दोनों बिना कपड़ों के सिर्फ एक कंबल लपेटे हुए खड़े नजर आ रहे हैं. इस खास सीन में यश पीछे से तारा को गले लगाए हुए हैं और दोनों के बीच की नजदीकियां साफ दिखाई दे रही हैं. जैसे ही ये क्लिप सामने आई, सोशल मीडिया पर यूजर्स के कमेंट्स की बाढ़ आ गई. लोग इस रोमांटिक और सिजलिंग केमिस्ट्री को देखकर दीवाने हो रहे हैं. फैंस लगातार इस वीडियो पर रिएक्ट कर रहे हैं और इसे बेहद ‘हॉट’ बता रहे हैं.
फिल्म के नए टीजर की शुरुआत एक बेहद दमदार और भारी आवाज से होती है. इसमें एक डायलॉग आता है, ‘प्यार औरतों को राक्षस बना देता है. अगर कोई इसके धोखे की गहराई को समझ जाए, तो ये सिर्फ एक खूबसूरत भ्रम है’. ये लाइन साफ इशारा करती है कि फिल्म में प्यार, ताकत और जूनून का एक खतरनाक खेल देखने को मिलेगा. सिर्फ यही नहीं, टीजर में दिखाई गईं बाकी सभी एक्ट्रेसेस का लुक भी बेहद कमाल का और अलग नजर आ रहा है. हर एक किरदार अपने आप में काफी दमदार लग रहा है, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया.
टीजर में नयनतारा बाइक दौड़ाती हुई बेहद खतरनाक अंदाज में नजर आ रही हैं. वहीं, रेड ड्रेस में कियारा आडवाणी का बोल्ड लुक देखने को मिल रहा है. हाथ में सिगरेट थामे तारा सुतारिया का रेट्रो स्टाइल भी काफी तारीफें बटोर रहा है. साथ ही हुमा कुरैशी और रुक्मिणी वसंत की भी एक छोटी सी झलक देखने को मिली. आखिरी सीन में जब बंदूक लिए ये हसीनाएं यश को चारों तरफ से घेर लेती हैं, तो यश बड़े ही कूल अंदाज में डायलॉग मारते हैं, ‘लेडीज एंड लेडीज. एक-एक करके आओगी या सब एक साथ’. यश का ये अंदाज और सभी हसीनाओं का ग्लैमरस लुक तहलका मचा रहा है.
गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बन रही ये एक बड़े बजट की शानदार फिल्म है. मूवी में नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत और हुमा कुरैशी जैसी बेहतरीन एक्ट्रेसेस लीड रोल में नजर आने वाली हैं. मेकर्स इस फिल्म को कन्नड़ और इंग्लिश भाषा में एक साथ शूट कर रहे हैं. इसके साथ ही, ऑडियंस की भारी डिमांड को देखते हुए इसे हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम भाषाओं में भी डब करके रिलीज किया जाएगा. ये मल्टीलिंगल फिल्म बुधवार, 26 अगस्त 2026 को पूरी दुनिया के सिनेमाघरों में एक साथ दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है.