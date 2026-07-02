Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /Toxic के टीजर में दिखा तारा-कियारा-यश का बोल्ड अवतार... जिसने इंटरनेट पर मचाया बवाल; देखते रह गए फैंस; ट्रोल्स भी हुए एक्टिव

Toxic के टीजर में दिखा तारा-कियारा-यश का बोल्ड अवतार... जिसने इंटरनेट पर मचाया बवाल; देखते रह गए फैंस; ट्रोल्स भी हुए एक्टिव

Toxic Tara Sutaria Bold Scene Viral: साउथ सुपरस्टार यश की मोस्ट अवेटेड एक्शन-ड्रामा फिल्म ‘टॉक्सिक’ का नया टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है. टीजर में कियारा आडवाणी और तारा सुतारिया के साथ यश के बेहद बोल्ड सीन्स ने इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है. लोग अब इस फिल्म को लेकर ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 02, 2026, 07:13 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 07:36 AM IST
Toxic के टीजर में दिखा तारा-कियारा-यश का बोल्ड अवतार... जिसने इंटरनेट पर मचाया बवाल; देखते रह गए फैंस; ट्रोल्स भी हुए एक्टिव
Image Credit: Toxic Tara Sutaria Bold Scene ViralSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सुबह 4 बजे आई मेल और 8000 कर्मचारी बेरोजगार, अब जुकरबर्ग बोले- डरने की जरूरत नहीं...
Mark Zuckerberg22 min ago
2
Empire State building28 min ago
3
US Navy30 min ago
4
japan37 min ago
5
toxic45 min ago