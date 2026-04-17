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Hindi Newsबॉलीवुडअक्षय कुमार की ‘भूत बंगला’ ने पहले ही दिन हिला डाला बॉक्स ऑफिस, पेड प्रीव्यू में धड़ाधड़ की कमाई, मेकर्स भी रह गए हैरान

अक्षय कुमार की ‘भूत बंगला’ ने पहले ही दिन हिला डाला बॉक्स ऑफिस, पेड प्रीव्यू में धड़ाधड़ की कमाई, मेकर्स भी रह गए हैरान

Bhooth Bangla Paid Preview Collection: अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड हॉरर कॉमेडी फिल्म ‘भूत बंगला’ अब सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. साथ ही सोशल मीडिया पर भी फिल्म को लेकर पब्लिक रिएक्शन आने शुरू हो चुके हैं. इसी बीच फिल्म का पेड प्रीव्यू कलेक्शन भी सामने आ चुके हैं, जिसने उम्मीद से ज्यादा अच्छी कमाई कर मेकर्स को हैरान कर दिया. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 17, 2026, 11:00 AM IST
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Bhooth Bangla Paid Preview Collection
Bhooth Bangla Paid Preview Collection

Bhooth Bangla Paid Preview Collection: बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में लौट आए हैं. उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘भूत बंगला’ ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की है. फिल्म के पेड प्रीव्यू (रिलीज से पहले के शो) को लेकर जो उम्मीदें लगाई जा रही थीं, फिल्म उससे कहीं आगे निकल गई है. अक्षय और प्रियदर्शन की जोड़ी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब ये साथ आते हैं, तो पर्दे पर जादू चलता है. दर्शकों का रिस्पॉन्स देखकर लग रहा है कि फिल्म लंबी रेस का घोड़ा साबित होगी.

बॉलीवुड में अब फिल्मों को हिट कराने का नया तरीका मिल गया है. ‘धुरंधर 2’ की सफलता के बाद अब मेकर्स अपनी फिल्मों के पेड प्रीव्यू पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं. ‘भूत बंगला’ ने भी इसी रास्ते को चुना और ये दांव बिल्कुल सही बैठा. इस स्ट्रैटेजी से फिल्म को लेकर मार्केट में एक अच्छा माहौल बन गया है. फिल्म की चर्चा हर तरफ हो रही है, जिससे इसके रेगुलर शोज को भी काफी फायदा मिलने की उम्मीद है. फिल्म की कमाई के शुरुआती आंकड़े चौंकाने वाले हैं. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘भूत बंगला’ अच्छी कमाई की. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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नया ट्रेंड बन रहा है पेड प्रीव्यू

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, ने बुधवार रात को हुए पेड प्रीव्यू से करीब 3.50 से 3.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. पहले बड़े-बड़े जानकार मान रहे थे कि ये आंकड़ा 2.50 से 3 करोड़ के आसपास रहेगा. लेकिन फिल्म ने इन सभी अनुमानों को पीछे छोड़ दिया है. बिना किसी छुट्टी या त्योहार के फिल्म का ऐसा प्रदर्शन करना वाकई काबिले तारीफ है. अक्षय कुमार ने पहले भी ‘भूल भुलैया’ जैसी फिल्मों से दिखा दिया है कि वे हॉरर-कॉमेडी के उस्ताद हैं. इस बार भी उन्होंने ‘भूत बंगला’ में वही कमाल दिखाते हुए दिल जीत लिया. 

Bhooth Bangla X Review: अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी ने फिर मचाया गदर, ‘भूत बंगला’ की डरावनी कॉमेडी देख पब्लिक हुई क्रेजी

शहरों में दिखा फिल्म का जलवा

‘भूत बंगला’ में डर के साथ जो कॉमेडी का तड़का लगाया गया है, वो लोगों को खूब पसंद आ रहा है. आमतौर पर इस तरह की फिल्में लोगों की जुबानी तारीफ यानी ‘माउथ पब्लिसिटी’ पर निर्भर करती हैं, और इस फिल्म को लेकर फिलहाल सोशल मीडिया और बाहर काफी पॉजिटिव बातें हो रही हैं. फिल्म की एडवांस बुकिंग तो अच्छी थी ही, लेकिन बड़े शहरों में जिस तरह से लोग अचानक टिकट खिड़की पर पहुंच रहे हैं, उसने सबको हैरान कर दिया है. शहरों के सिनेमाघरों में ‘स्पॉट बुकिंग’ का इतना अच्छा रिस्पॉन्स अक्सर प्रीव्यू शोज में नहीं देखा जाता. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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कमाई का आंकड़ा पहुंचेगा 15 करोड़ पार

इसका मतलब साफ है कि अक्षय के फैंस उन्हें स्क्रीन पर देखने के लिए बेताब थे. शुरुआती रुझान बताते हैं कि फिल्म ने दर्शकों के दिल पर अपनी छाप छोड़ दी है. शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि यह फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ की तरह 12.50 करोड़ रुपये के आसपास ओपनिंग करेगी. लेकिन प्रीव्यू के नतीजों ने पूरा खेल बदल दिया है. अब माना जा रहा है कि फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन (प्रीव्यू मिलाकर) 15 करोड़ रुपये के पार जा सकता है. अगर जनता का प्यार इसी तरह मिलता रहा, तो यह आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है. 

बॉक्स ऑफिस पर बड़ी जीत की तैयारी

अक्षय के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत और जीत की बात है. अगर आने वाले दिनों में आम दर्शकों का फीडबैक भी फिल्म क्रिटिक्स की तरह ही शानदार रहा, तो ‘भूत बंगला’ बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ सकती है. फिल्म को लेकर जो बज बना हुआ है, वे इसे एक हिट की कैटेगरी में ले जाने के लिए काफी है. अक्षय कुमार के करियर के लिए ये फिल्म गेम चेंजर साबित हो सकती है. अब देखना ये होगा कि वीकेंड तक ये फिल्म कितनी और कमाई कर पाती है. वैसे तो इस फिल्म को दर्शकों की ओर से मिक्स रिव्यू मिल रहे हैं. 

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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