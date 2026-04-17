Bhooth Bangla X Review: अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी ने फिर मचाया गदर, ‘भूत बंगला’ की डरावनी कॉमेडी देख पब्लिक हुई क्रेजी

Bhooth Bangla Twitter Review: अक्षय कुमार के फैंस का लंबा इंतजार अब खत्म हो गया है. उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘भूत बंगला’ आखिरकार सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. फिल्म के पेड प्रिव्यूज 16 अप्रैल की रात 9 बजे से ही शुरू हो गए थे. अक्षय कुमार और मशहूर डायरेक्टर प्रियदर्शन की जोड़ी को एक बार फिर साथ देखने के लिए लोगों में जबरदस्त क्रेज दिख रहा है. फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर पहले से ही काफी माहौल बना हुआ था और अब प्रिव्यू शो के बाद दर्शकों के शुरुआती रिएक्शन भी सामने आने लगे हैं.

जैसे ही फिल्म के पहले शो खत्म हुए, लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर अपनी राय देनी शुरू कर दी. दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. जहां कुछ लोग अक्षय की कॉमेडी की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ को फिल्म की कहानी थोड़ी कमजोर लगी. एक यूजर ने फिल्म के बारे में बात करते हुए लिखा, ‘‘भूत बंगला’ देख रहा हूं और आधे रास्ते में ही ऐसा लग रहा है कि ये हॉरर-कॉमेडी बनाने का गलत तरीका है. अक्षय की एंट्री भी उस स्क्रिप्ट को नहीं बचा पा रही है’.

Watching Bhoot Bangla—halfway through, and it already feels like a masterclass in how not to make a horror-comedy. Even Akshay Kumar’s presence can’t salvage a script that confuses noise for humour and chaos for storytelling.#BhootBangla #akshaykumar pic.twitter.com/aDTLTjV8TD Add Zee News as a Preferred Source — Chetveer (@chetveer59) April 16, 2026

अक्षय और प्रियदर्शन का जादू पुरानी यादें ताजा

अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी ने पास्ट में कई सुपरहिट कॉमेडी फिल्में दी हैं. यही वजह है कि इस फिल्म से दर्शकों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं. शुरुआती रिस्पॉन्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि फिल्म लोगों की उम्मीदों पर खरी उतर रही है. खासकर अक्षय कुमार का पुराने अंदाज वाला मजाक और प्रियदर्शन का अफरातफरी वाला स्टाइल दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है. फैंस का कहना है कि प्रियदर्शन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे कॉमेडी के उस्ताद क्यों कहे जाते हैं.

Bhooth Bangla Review Rating - Akshay Kumar the comedy king is back

A fun mix of horror and comedy!

Priyadarshan’s signature chaos + Akshay Kumar’s effortless humor makes Bhoot Bangla a complete entertainer..#Akshaykumar #Bhoothbangla pic.twitter.com/7A3tKYRU8C — Girish (@Girish__28) April 16, 2026

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परेश रावल और राजपाल यादव ने लूटी महफिल

फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्टार कास्ट मानी जा रही है. अक्षय कुमार के साथ परेश रावल और राजपाल यादव की तिकड़ी ने पर्दे पर फिर से वही पुराना जादू बिखेरा है. दर्शकों का कहना है कि परेश रावल और राजपाल यादव की कॉमिक टाइमिंग ने फिल्म में जान फूंक दी है. उनके बीच के सीन इतने मजेदार हैं कि लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, ‘अक्षय कुमार, जो कॉमेडी के किंग हैं, वो वापस आ गए हैं. फिल्म में हॉरर और कॉमेडी का बहुत ही जबरदस्त मेल है’.

दमदार सपोर्टिंग कास्ट और ट्विस्ट का तड़का

इस फिल्म में केवल अक्षय, परेश और राजपाल ही नहीं, बल्कि एक पूरी लंबी-चौड़ी फौज नजर आ रही है. फिल्म में तब्बू, वामिका गब्बी, मिथिला पालकर और राजेश शर्मा जैसे कलाकार भी अहम रोल में हैं. हर एक्टर ने फिल्म की कहानी में अपना एक अलग फ्लेवर जोड़ा है, जिससे फिल्म की कहानी काफी मजेदार और अनप्रिडिक्टेबल बन गई है. एक रिव्यू में कहा गया कि फिल्म के पहले हिस्से में हंसी का तड़का ज्यादा है, जबकि दूसरे हिस्से में कई रोमांचक मोड़ आते हैं, हालांकि फिल्म की रफ्तार बीच में थोड़ी कम जरूर होती है.

थिएटर में रिलीज और बॉक्स ऑफिस की उम्मीदें

‘भूत बंगला’ 17 अप्रैल 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. इस फिल्म को बालाजी मोशन पिक्चर्स और केप ऑफ गुड फिल्म्स ने मिलकर बनाया है. पेड प्रिव्यूज से मिली पॉजिटिव चर्चा को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि फिल्म अपने पहले वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई करेगी. अक्षय कुमार के साथ फिल्म में जिशू सेनगुप्ता, मनोज जोशी और दिवंगत एक्टर असरानी जैसे सितारे भी दिखाई देंगे. 14 साल बाद प्रियदर्शन के साथ अक्षय का ये रीयूनियन फिल्म जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है.

हॉरर और कॉमेडी का परफेक्ट मेल है ‘भूत बंगला’

कुल मिलाकर देखा जाए तो ‘भूत बंगला’ एक ऐसी फिल्म है जिसका लुत्फ आप पूरे परिवार के साथ उठा सकते हैं. फिल्म में जहां एक तरफ डराने वाले सीन्स हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रियदर्शन स्टाइल की कॉमेडी आपको पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर देती है. अक्षय कुमार की सहज कॉमेडी और हॉरर एलिमेंट्स का तालमेल इस फिल्म को साल 2026 की पहली बड़ी हॉरर-कॉमेडी फिल्म बनाता है. अगर आप अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की पुरानी फिल्मों के फैन हैं, तो ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए.