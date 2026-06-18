Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /रोंगटे खड़े कर देगा ‘बंटवारा 1947’ का 1 मिनट 5 सेकंड का टीजर! याद दिलाएगा वो 79 साल पुराना दर्द; भर आएंगी आंखें

रोंगटे खड़े कर देगा ‘बंटवारा 1947’ का 1 मिनट 5 सेकंड का टीजर! याद दिलाएगा वो 79 साल पुराना दर्द; भर आएंगी आंखें

Batwara 1947 Teaser: देश के बंटवारे के दर्द और हौसले को पर्दे पर उतारने आ रही है फिल्म ‘बंटवारा 1947’. आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है. सनी देओल और शबाना आजमी जैसे सितारों से सजी यह फिल्म आपका दिल छू लेगी.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 18, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 02:26 PM IST
रोंगटे खड़े कर देगा ‘बंटवारा 1947’ का 1 मिनट 5 सेकंड का टीजर! याद दिलाएगा वो 79 साल पुराना दर्द; भर आएंगी आंखें
Image Credit: Batwara 1947 Teaser OUT

About the Author

Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
करियर ज्योतिष: कौन से ग्रह और योग सफलता की और संकेत करते है ?
Career Astrology2 min ago
2
Rath Yatra 20263 min ago
3
SnapUp Groove Z Pro6 min ago
4
demystifying cybersecurity10 min ago
5
Suresh Gopi12 min ago