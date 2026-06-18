Batwara 1947 Teaser OUT: 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक ‘बंटवारा 1947’ को लेकर लोगों के बीच काफी बज बना हुआ है. हर कोई इस फिल्म के बड़े पर्दे पर आने का वेट कर रहे हैं. लगातार फिल्म के पोस्ट और किरदारों के बारे में मेकर्स जानकारी शेयर कर रहे हैं. इसी बीच फिल्म रोंगटे खड़े कर देने वाला टीजर भी जारी कर दिया गया है. ये फिल्म भारत के बंटवारे के उस दौर पर बनी है, जब चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल था. टीजर को काफी पसंद किया जा रहा है, जिसने एक्साइटमेंट को दोगुना कर दिया है.
फिल्म की कहानी उस मुश्किल दौर को दिखाती है, जब लोगों ने अपनी हिम्मत, त्याग और हौसले से हालातों का सामना किया. हाल ही में इस फिल्म का नया टीजर रिलीज हुआ है, जिसे देखकर फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि कहानी कितनी गंभीर और झकझोरने वाली होगी. टीजर में भारत की आजादी और देश के बंटवारे के उन काले दिनों को दोबारा पर्दे पर उतारा गया है, जिसने रातों-रात लाखों परिवारों की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया था. फिल्म में कमाल के विजुअल्स और दिल छू लेने वाले जबरदस्त डायलॉग्स सुनने को मिल रहे हैं.
ये टीजर लोगों को इमोशनल करने के साथ-साथ गुजरे जमाने के कड़वे सच से भी सामना करवाता है. फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक सीधा दिल को छू जाता है और ये कहानी भारी मुश्किलों के बीच भी जिंदादिली से जीने का हौसला देती है. फिल्म के लीड एक्टर सनी देओल डर और चुनौतियों के बीच अपने लिए एक नया रास्ता खोजते नजर आते हैं. इस बेहतरीन फिल्म में शबाना आजमी, सनी देओल, प्रीति जिंटा, करण देओल, अली फजल और अभिमन्यु सिंह जैसे कमाल के कलाकार लीड रोल में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरते नजर आ रहे हैं.
इस फिल्म को खुद नेशनल अवॉर्ड विनर राजकुमार संतोषी डायरेक्ट किया गै. खास बात ये है कि सनी देओल और राजकुमार संतोषी पूरे 30 साल बाद एक साथ काम कर रहे हैं. इस नई फिल्म को आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बन तैयार किया गया है. इसके साथ ही फिल्म में कमाल का म्यूजिक देने की जिम्मेदारी दमदार म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान ने संभाली है. इस दिग्गज तिकड़ी के साथ आने से फैंस के बीच फिल्म को लेकर काफी एक्साइटमेंट बनी हुई है. अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि इनकी बड़े पर्दे पर क्या नया धमाका करेगी?
साथ ही इस फिल्म के गानों के बोल हिंदी सिनेमा के मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने लिखे हैं. बता दें कि ये पूरी कहानी असगर वजाहत के मशहूर नाटक ‘जिस लाहौर नई वेख्या, ओ जम्या ही नहीं’ पर आधारित है. पहले इस फिल्म का नाम ‘लाहौर 1947’ रखा गया था, लेकिन मेकर्स ने बाद में इसे बदलकर ‘बंटवारा 1947’ कर दिया. शुरुआत में मेकर्स इस फिल्म को साल 2025 में ही रिलीज करने वाले थे, लेकिन पोस्ट-प्रोडक्शन और एडिटिंग के काम में देरी की वजह से इसे आगे बढ़ा दिया गया. अब ये फिल्म इंडिपेंडेंस डे यानी 14 अगस्त को रिलीज होगी.