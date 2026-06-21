Toxic Release Date OUT: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार यश के फैंस पिछले काफी समय से उनकी आने वाली फिल्म ‘टॉक्सिक’ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई चर्चा होती रहती है. मेकर्स ने पहले भी कई वजहों से फिल्म की रिलीज डेट में बदलाव किया था. लेकिन अब फिल्म ‘टॉक्सिकः ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ की टीम पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी है. डायरेक्टर गीतू मोहनदास की इस मच-अवेटेड एक्शन ड्रामा फिल्म की नई रिलीज डेट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है.
इस फिल्म की रिलीज पहल कई बार टल चुकी है. पहले ये फिल्म इसी साल 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली थी. लेकिन मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के चलते मेकर्स ने इसकी रिलीज को आगे बढ़ा दिया और नई डेट 4 जून तय की गई. हालांकि, बात यहां भी नहीं बनी और फिल्म की रिलीज को एक बार फिर टालना पड़ा. अब मेकर्स ने आखिरकार एक नई तारीख लॉक कर दी है, जो कि 26 अगस्त 2026 है. फैंस को उम्मीद है कि अब इस तारीख में कोई बदलाव नहीं होगा और फिल्म ठीक दो महीने बाद थिएटर्स में रिलीज हो जाएगी.
मेकर्स ने इस बार फिल्म को 26 अगस्त यानी बुधवार को रिलीज करने का बहुत ही समझदारी भरा फैसला लिया है. दरअसल, इस हफ्ते के आस-पास ‘वरमहालक्ष्मी’, ‘ओणम’, ‘ईद’ और ‘रक्षा बंधन’ जैसे कई बड़े त्योहार पड़ रहे हैं. ऐसे में फिल्म को लगातार मिलने वाली छुट्टियों का तगड़ा फायदा मिलेगा. वीकेंड का इंतजार करने के बजाय वर्किंग डे पर रिलीज होने से फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एक लंबा और शानदार ओपनिंग वीक मिल जाएगा. मेकर्स को पूरा भरोसा है कि इस फेस्टिव सीजन का बंपर फायदा देश के साथ-साथ विदेशों में भी देखने को मिलेगा.
त्योहारों से भरा ये हफ्ता किसी बड़े जश्न से कम नहीं होने वाला है. त्योहारों के इस खुशनुमा माहौल में हर तरह के लोग अपने दोस्तों, परिवार और भाई-बहनों के साथ सिनेमाघरों का रुख करना पसंद करते हैं, जिससे फिल्म को भारी फायदा मिलने की उम्मीद है. अलग-अलग भाषाओं और फील्ड के ऑडियंस के जुड़ने से फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल आएगा. एक्टर यश की इस आने वाली फिल्म को लेकर अभी से ही बाजार का माहौल गर्म है. फिल्म पंडितों और फैंस को पूरा भरोसा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफलता के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ देगी.
कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के रॉकिंग स्टार यश के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है. वे पूरे 4 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं. यश को आखिरी बार साल 2022 की सुपरहिट फिल्म 'केजीएफ चैप्टर 2' में देखा गया था. उनकी नई फिल्म 'टॉक्सिक' एक पीरियड गैंगस्टर ड्रामा है, जिसका डायरेक्शन गीतू मोहनदास ने किया है. इस फिल्म की कहानी और यश का बिल्कुल नया अंदाज ऑडियंस को सिनेमाघरों में एक नया और शानदार एक्सपीरियंस देने के लिए पूरी तरह तैयार है. फैंस अपने पसंदीदा स्टार को दोबारा पर्दे पर देखने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं.
इस फिल्म में सुपरस्टार यश के साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत जैसी बड़ी एक्ट्रेसेस अपना जलवा बिखेरेंगी. इनके अलावा अक्षय ओबेरॉय, सुदेव नायर, डैरेल डी'सिल्वा, बालाजी मनोहर, काइल पॉल, बेनेडिक्ट गैरेट, टेटियाना गैदार, अमित तिवारी और सुरजीत गोपीनाथ भी इस प्रोजेक्ट में अहम किरदारों में दिखाई देने वाले हैं. इस दमदार और बड़ी स्टार कास्ट की वजह से फैंस इस गैंगस्टर ड्रामा फिल्म को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं. सिनेमाघरों में सभी स्टार्स को साथ देखना लोगों के लिए वाकई काफी मजेदार होने वाला है.