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खत्म हुआ सस्पेंस! इस दिन थिएटर्स में मचेगा महा-गदर, आ गई ‘टॉक्सिक’ की फाइनल रिलीज डेट; डायरी में नोट कर लें ये तारीख

Toxic Release Date OUT: रॉकिंग स्टार यश के फैंस का इंतजार खत्म हुआ. उनका मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक’ की नई रिलीज डेट सामने आ गई है. मेकर्स ने इस बार त्योहारों के सीजन को भुनाने का पूरा प्लान बनाया है. करीब 4 साल बाद यश बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. चलिए बताते हैं कब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी?

Written ByVandana Saini
Published: Jun 21, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 01:28 PM IST
खत्म हुआ सस्पेंस! इस दिन थिएटर्स में मचेगा महा-गदर, आ गई ‘टॉक्सिक’ की फाइनल रिलीज डेट; डायरी में नोट कर लें ये तारीख
Image Credit: Yash Movie Toxic Release Date OUT

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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