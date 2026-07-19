/‘राम भगवान हैं या इंसान...?’, ‘रामायण’ के इवेंट में रणबीर कपूर ने पूछा ये सवाल; तो कुमार विश्वास बोले- ‘क्या तुम्हें तुम्हारे...’

नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही फिल्म ‘रामायण’ का दिल्ली में एक बहुत ही बड़ा और शानदार इवेंट रखा गया. इस खास मौके पर पहली बार फिल्म के सभी कलाकारों को एक साथ पब्लिक के सामने लाया गया. इवेंट में रणबीर कपूर और अरुण गोविल समेत फिल्म से जुड़े सभी लोग मौजूद थे. इस दौरान मेकर्स ने फिल्म के ट्रेलर की एक स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी, जिसके लिए वहां मौजूद सभी लोगों से अपने फोन बंद करने की गुजारिश की गई थी.
इस पूरे इवेंट को मशहूर कवि कुमार विश्वास होस्ट कर रहे थे. उन्होंने मंच पर फिल्म से जुड़ा एक बहुत ही प्यारा और दिलचस्प किस्सा सबके साथ शेयर किया. कुमार विश्वास ने बताया कि फिल्म में भगवान राम का रोल कर रहे रणबीर कपूर और माता सीता का किरदार निभा रहीं साई पल्लवी ने अपने-अपने रोल को बहुत ही मासूमियत और पूरी श्रद्धा के साथ समझने की कोशिश की है. शूटिंग के दौरान दोनों कलाकार अपने किरदारों में पूरी तरह डूब गए थे.
कुमार विश्वास ने बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान जब भी रणबीर किसी बात को लेकर परेशान होते थे, तो वे उन्हें फोन करते थे. इसके अलावा रणबीर अक्सर उनके वीडियो और लेक्चर भी सुना करते थे. मंच पर खुद रणबीर ने इस बात को माना. उन्होंने कहा, ‘जब भी मैं किसी उलझन या टेंशन में होता था, तो आपको कॉल कर लेता था. तब आप हमेशा मुझसे यही कहते थे कि यार, बिल्कुल फिक्र मत कर, बस राम जी पर भरोसा रख, सब अच्छा होगा’.
इसी बातचीत के दौरान कुमार विश्वास ने एक और मजेदार किस्सा शेयर किया. उन्होंने कहा कि एक दिन रणबीर कपूर ने उनसे फोन पर एक बहुत ही सीधा, लेकिन गहरा सवाल पूछा. रणबीर ने पूछा, ‘राम भगवान हैं या इंसान?’. कुमार विश्वास के मुताबिक, इस एक सवाल पर उन दोनों के बीच फोन पर करीब एक घंटे तक लंबी बातचीत हुई. जब बातचीत खत्म हुई तो कुमार विश्वास ने रणबीर कपूर से पूछा, ‘क्या तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया’.
कुमार विश्वास की इस बात का जवाब देते हुए रणबीर ने कहा, ‘अब मुझे सब कुछ अच्छे से समझ आ गया है. राम ही सब कुछ हैं और वही पूरी धरती हैं’. इस इवेंट के दौरान रणबीर ने पुरानी ‘रामायण’ टीवी शो में भगवान राम का रोल निभाने वाले अरुण गोविल को ढेर सारा सम्मान दिया. रणबीर ने आगे कहा, ‘उन्होंने जितने सालों तक भगवान राम के किरदार को पूरी ईमानदारी, मर्यादा और खूबसूरती के साथ जिया है, वो आज भी इंस्पायरिंग है’.
रणबीर ने आगे कहा, ‘बचपन से मैंने भगवान राम को हमेशा आपकी ही इमेज में देखा है. अगर मैं आपके निभाए गए किरदार का थोड़ा सा भी असर अपने रोल में ला पाया, तो मेरी मेहनत कामयाब हो जाएगी’. इस इवेंट में फिल्म के को-प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा और डायरेक्टर नितेश तिवारी ने पूरी स्टारकास्ट से सबको मिलवाया, जिसमें रणबीर कपूर (राम), साई पल्लवी (सीता), यश (रावण), सनी देओल (हनुमान), अरुण गोविल (दशरथ), रवि दुबे (लक्ष्मण), शोभना (कैकयी), रकुल प्रीत सिंह (शूर्पणखा), कुणाल कपूर (इंद्र) और अजिंक्य देव (विश्वामित्र) शामिल हैं.