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‘राम भगवान हैं या इंसान...?’, ‘रामायण’ के इवेंट में रणबीर कपूर ने पूछा ये सवाल; तो कुमार विश्वास बोले- ‘क्या तुम्हें तुम्हारे...’

Kumar Vishwas Ranbir Kapoor Ramayana: नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ के ग्रैंड इवेंट में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, सनी देओल और अरुण गोविल समेत पूरी स्टारकास्ट नजर आई. इस दौरान होस्ट कुमार विश्वास ने रणबीर कपूर से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा शेयर किया, जब एक्टर ने उनसे पूछा था, ‘राम भगवान हैं या इंसान...?’.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 19, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 04:46 PM IST
‘राम भगवान हैं या इंसान...?’, ‘रामायण’ के इवेंट में रणबीर कपूर ने पूछा ये सवाल; तो कुमार विश्वास बोले- ‘क्या तुम्हें तुम्हारे...’
Image Credit: Kumar Vishwas Ranbir Kapoor RamayanaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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