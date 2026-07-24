आज रिलीज नहीं होगा ‘रामायण’ का मोस्ट अवेटेड ट्रेलर, रणबीर कपूर के फैंस को करना होगा और इंतजार; ये है बड़ी वजह

बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर और डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ का फैंस काफी समय से इंतजार कर रहे हैं. इस बड़ी बजट वाली फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज होने वाला था, लेकिन इसे फिलहाल टाल दिया गया है. खबरों के मुताबिक, मेकर्स ने सोनी पिक्चर्स के साथ एक बहुत बड़ी ग्लोबल डील की है. इस पार्टनरशिप को और बड़े लेवल पर पेश करने के लिए ही ट्रेलर की रिलीज को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है. फिल्म की रिलीज डेट और सीबीएफसी (CBFC) से जुड़े नए अपडेट्स भी जल्द ही मेकर्स शेयर करेंगे.
टीम का मानना है कि इस ग्लोबल डील के बाद फिल्म को दुनियाभर के सिनेमाघरों में और भी बड़े पैमाने पर रिलीज किया जाएगा. ‘रामायण’ को मेकर्स एक इंटरनेशनल ब्रैंड की तरह पेश करना चाहते हैं, इसलिए इस बड़े बदलाव की वजह से फैंस को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा. फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने हाल ही में एक बड़ी खबर शेयर करते हुए बताया है कि फिल्म के ट्रेलर को अनिश्चितकाल तक के लिए टाल दिया गया है और इसकी रिलीज को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है. इस खबर ने फैंस को भी निराश कर दिया है.
इसकी वजह सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के साथ हुई एक बहुत बड़ी ग्लोबल पार्टनरशिप है. इस साझेदारी के बाद अब मेकर्स ट्रेलर को पूरी दुनिया में एक नए और बड़े स्तर पर लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं. इसी बीच नमित मल्होत्रा ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखा, जो तेजी से वायरर हो रहा है. उन्होंने लिखा, ‘आज हमारी ‘रामायण’ के लिए बहुत खास दिन है. ‘रामायण’ को पूरी दुनिया तक ले जाने का मेरा सपना अब सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के साथ सच हो रहा है. इसी वजह से हम अपना ग्लोबल ट्रेलर अब बाद में लॉन्च करेंगे’.
उन्होंने आगे लिखा, ‘भारतीय सिनेमा के 100 से ज्यादा सालों के इतिहास में ये बहुत गर्व की बात होगी, जब हमारी ‘रामायण’ को हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों की तरह पूरी दुनिया में दिखाया जाएगा’. हालांकि, इस खबर के सामने आते ही फैंस निराश हो गए, क्योंकि वे काफी समय के इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. साथ ही वे फिल्म के ट्रेलर को लेकर काफी एक्साइटेड थे. इस बीच सीबीएफसी (CBFC) यानी सेंसर बोर्ड की वेबसाइट से एक नया अपडेट सामने आया है. फिल्म के ट्रेलर को सेंसर बोर्ड से 'U' यानी यूनिवर्सल सर्टिफिकेट मिला है.
बोर्ड के रिकॉर्ड के मुताबिक मेकर्स के पास ट्रेलर के दो कट तैयार हैं. एक स्टैंडर्ड वर्जन है, जो 4 मिनट 15 सेकंड का है, वहीं दूसरा थिएटर्स के लिए बनाया गया वर्जन ठीक 4 मिनट का है. इससे पहले मेकर्स ने इस साल अप्रैल में हनुमान जयंती के दिन फिल्म का पहला इंट्रोडक्टरी टीजर ‘राम’ रिलीज किया था. 2 मिनट 38 सेकंड के उस टीजर में रणबीर कपूर की भगवान राम के किरदार की पहली झलक देखने को मिली थी. बता दें, ये फिल्म दो पार्ट्स में रिलीज होगी. पहला पार्ट दिवाली 2026 में, दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में रिलीज होगा.