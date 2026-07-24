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आज रिलीज नहीं होगा ‘रामायण’ का मोस्ट अवेटेड ट्रेलर, रणबीर कपूर के फैंस को करना होगा और इंतजार; ये है बड़ी वजह

Ramayana Trailer Release Postponed: रणबीर कपूर और नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड मेगा बजट फिल्म ‘रामायण’ का आज ट्रेलर रिलीज होना था, जिसको अब रोक दिया गया है. सोनी पिक्चर्स संग बड़ी ग्लोबल पार्टनरशिप के चलते ये फैसला लिया गया. जानिए कब रिलीज होगी फिल्म और क्या है CBFC का नया अपडेट.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 24, 2026, 07:56 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 08:16 AM IST
आज रिलीज नहीं होगा ‘रामायण’ का मोस्ट अवेटेड ट्रेलर, रणबीर कपूर के फैंस को करना होगा और इंतजार; ये है बड़ी वजह
Image Credit: Ramayana Trailer Release Postponed

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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