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श्रद्धा कपूर की ‘ईठा’ तोड़ेगी आलिया भट्टी की ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ का रिकॉर्ड? 28 अगस्त को सिनेमाघरों में इतिहास रचने की तैयारी

Shraddha Kapoor Film Eetha: श्रद्धा कपूर की नई फिल्म ‘ईठा’ को लेकर लोगों के बीत जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. ये फिल्म अगस्त में रिलीज होगी, लेकिन फिल्म के टीजर ने लोगों की नींद उड़ा दी. ऐसे मेंसबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या श्रद्धा की ये फिल्म 2022 में आई आलिया भट्ट की ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी?

Written ByVandana Saini
Published: Jun 24, 2026, 06:59 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 07:11 AM IST
श्रद्धा कपूर की ‘ईठा’ तोड़ेगी आलिया भट्टी की ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ का रिकॉर्ड? 28 अगस्त को सिनेमाघरों में इतिहास रचने की तैयारी
Image Credit: Eetha Vs Gangubai Kathiawadi

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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