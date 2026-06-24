Shraddha Kapoor Film Eetha: श्रद्धा कपूर की नई फिल्म ‘ईठा’ इन दिनों टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है. फिल्म को लेकर सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ इतना तगड़ा माहौल है कि रिलीज से पहले ही इसके सुपरहिट होने के कयास लगाए जा रहे हैं. ये फिल्म 28 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. फिल्म की एडवांस बुकिंग को लेकर ट्रेड एक्सपर्ट्स भी अपने-अपने प्रिडिक्शन बता रहे हैं. अब बस फैंस को फिल्म के ट्रेलर आने का इंतजार है. इतना ही नहीं, ‘ईठा’ को 2026 की सबसे बड़ी बायोपिक बताया जा रहा है, जिसका कंपेरिजन आलिया भट्टी की फिल्म ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ से किया जा रहा है.
‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ ने 2022 में कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. ‘ईठा’ की सबसे बड़ी क्वालिटी इसकी यूनिक कहना और श्रद्धा कपूर का एकदम अलग अंदाज बताया जा रहा है. फैंस काफी समय से श्रद्धा को एक दमदार और यूनिक किरदार में बड़े पर्दे पर देखना चाहते थे और ‘ईठा’ उनकी इस इच्छा को पूरा करती दिख रही है. फिल्म के पोस्टर और टीजर को लोगों ने खूब पसंद किया है, जिससे फिल्म के सपोर्ट में एक पॉजिटिव माहौल बन गया है. सोशल मीडिया पर भी आम जनता से लेकर क्रिटिक्स अब इस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं, जो 28 अगस्तन को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
‘ईठा’ का टीजर इतना दम है कि इसको देखने के बाद ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि ये फिल्म अपने ओपनिंग डे पर बंपर कमाई कर सकती है. साथ ही इसकी एडवांस बुकिंग भी कई बड़ी फिल्म के आंकड़ों को मात दे सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बेहद धमाकेदार शुरुआत कर सकती है. इतना ही नहीं, ‘स्त्री’ और ‘स्त्री 2’ की सक्सेस के बाद श्रद्धा कपूर एक नए अवतार में बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं, जिसको लेकर उनके फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. उनका साफ तौर से कहना है कि श्रद्धा के लुक के आगे आलिया भट्टी की ‘गंगूबाई’ लुक भी फीका पड़ सकता है.
साल 2022 में आई आलिया भट्ट की फिल्म ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ ने बॉक्स ऑफिस पर जोरदार कमाई की थी. संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन और आलिया की बेहतरीन एक्टिंग की वजह से ऑडियंस ने इस फिल्म को खूब पसंद किया था. अब श्रद्धा कपूर की आने वाली फिल्म ‘ईठा’ के सामने खुद को साबित करने की एक बहुत बड़ी चुनौती है. अगर श्रद्धा की इस फिल्म को लेकर भी ऑडियंस में ऐसा ही क्रेज और दीवानगी देखने को मिली, तो इसमें कोई दोराय नहीं कि ये फिल्म कमाई के मामले में आलिया भट्ट की फिल्म के कई बड़े रिकॉर्ड्स को आसानी से तोड़ देगी. फिलहाल हर किसी की नजरें ‘ईठा’ पर टिकी हुई हैं.
वैसे तो किसी भी फिल्म की असली सक्सेस सिर्फ पहले दिन की कमाई से तय नहीं होती. सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि फिल्म की कहानी कैसी है और ऑडियंस को वो कितनी पसंद आ रही है. अगर फिल्म ‘ईठा’ सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरी, तो ये लंबे समय तक थिएटर्स में टिकी रहेगी और शानदार कमाई करेगी. फिल्म इंडस्ट्री का एक सीधा नियम है कि यहां लोगों की आपसी राय यानी माउथ पब्लिसिटी सबसे ज्यादा मायने रखती है. अगर ऑडियंस को कहानी छू गई, तो वे खुद दूसरों को इसे देखने के लिए कहेंगे. इससे फिल्म का बिजनेस अपने आप बढ़ता चला जाएगा.
देखा जाए तो श्रद्धा कपूर की फिल्म ‘ईठा’ के पास बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड बनाने का बेहतरीन मौका है. फिल्म को मिली शानदार एडवांस बुकिंग, लोगों की तरफ से मिल रहे पॉजिटिव रिस्पॉन्स और श्रद्धा कपूर की तगड़ी फैन फॉलोइंग इस फिल्म को 2026 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बना सकते हैं. हालांकि, फिल्म की असली परीक्षा 28 अगस्त को इसके रिलीज होने के बाद शुरू होगी, जब आम ऑडियंस सिनेमाघरों में जाकर इस पर अपना अंतिम फैसला सुनाएंगे. अगर फिल्म की कहानी में वाकई दम हुआ, तो यह न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होगी, बल्कि आलिया भट्ट की फिल्म ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ देगी.