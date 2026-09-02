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‘रामायण’ के ट्रेलर में ‘राम’ दिखे, ‘रावण’ दिखा, पर नहीं दिखे ‘हनुमान’, आखिर क्या है इसके पीछे की रणनीति? Climax में खुलेंगे असली पत्ते

Why Hanuman Was Disappeared From Ramayana Trailer: नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ को लेकर लोगों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. हालांकि, जब से फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है लोगों के मन में एक ही सवाल उमड़ रहा है ट्रेलर में सभी किरदारों को दिखाया गया, लेकिन ‘राम भक्त’ हनुमान गायब दिखे. चलिए जानते हैं आखिर इसके पीछे की रणनीति क्या है?

Written ByVandana Saini
Published: Sep 02, 2026, 07:27 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 07:27 AM IST
‘रामायण’ के ट्रेलर में ‘राम’ दिखे, ‘रावण’ दिखा, पर नहीं दिखे ‘हनुमान’, आखिर क्या है इसके पीछे की रणनीति? Climax में खुलेंगे असली पत्ते
Image Credit: ‘रामायण’ के क्लाइमैक्स में होगा बड़ा ट्विस्ट (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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