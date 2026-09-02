/‘रामायण’ के ट्रेलर में ‘राम’ दिखे, ‘रावण’ दिखा, पर नहीं दिखे ‘हनुमान’, आखिर क्या है इसके पीछे की रणनीति? Climax में खुलेंगे असली पत्ते

नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही फिल्म ‘रामायण’ को लेकर चारों तरफ जबरदस्त माहौल बना हुआ है. जब से फिल्म की पहली झलक सामने आई है, तब से लोग इसे बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं. इस ग्रैंड प्रोजेक्ट के ट्रेलर में भगवान राम से लेकर रावण तक सभी किरदारों को की झलक दिखाई गई है. हालांकि, ट्रेलर देखने के बाद भी लोगों के मन में एक बात खटकती रही कि इसमें भगवान हनुमान का किरदार कहीं नजर नहीं आया. इसी वजह से अब फिल्म के पहले पार्ट के क्लाइमैक्स को लेकर एक बड़ी और दिलचस्प अपडेट सामने आई है.
फिल्म की रिलीज डेट को लेकर भी मेकर्स खास तैयारियों में लगे हैं, ताकि दुनिया भर में लोगों को सही समय पर ये सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिल सके. प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा के मुताबिक, विदेशों में ये फिल्म 6 नवंबर को रिलीज होगी, क्योंकि वहां शुक्रवार के हिसाब से रिलीज होगी. वहीं, भारत में ये फिल्म दो दिन बाद यानी 8 नवंबर को दिवाली के पावन मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फेस्टिव रिलीज से मेकर्स को उम्मीद है कि छुट्टियों के दौरान परिवार के साथ लोग भारी संख्या में सिनेमाघरों का रुख करेंगे और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाएगी.
फिल्म की पहली झलक देखने के बाद हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल था कि आखिर हनुमान के रोल में सनी देओल कहां गायब हैं? अब सामने आ रही खबरों और अपडेट्स के मुताबिक, ऐसा कहा जा रहा है कि मेकर्स ने जानबूझकर उनके लुक को छिपाकर रखा है, जिसे क्लाइमैक्स में दिखाया जाएगा. ये कोई चूक नहीं, बल्कि ऑडियंस को सरप्राइज देने के लिए बनाई गई एक सोची-समझी रणनीति है. सनी के भारी-भरकम और दमदार अंदाज को सीधे बड़े पर्दे पर पेश किए जाने की तैयारी चल रही है, ताकि जब लोग थिएटर में बैठें, तो उनके रोंगटे खड़े हो जाएं.
बॉलीवुड हंगामा से जुड़ी ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो ‘रामायण पार्ट 1’ का क्लाइमैक्स बेहद धमाकेदार मोड़ पर किया जाएगा. सूत्र बताते हैं कि फिल्म के आखिरी हिस्से या फिर क्रेडिट रोल खत्म होने के दौरान ‘श्री राम भक्त’ हनुमान की एंट्री कराई जाएगी. ये सीन या तो कहानी के आखिर में सीधे जुड़ेगा या फिर हॉलीवुड फिल्मों की तर्ज पर पोस्ट-क्रेडिट सीन के तौर पर दिखाया जाएगा. मेकर्स का पूरा भरोसा है कि जब थिएटर में पहले पार्ट के क्लाइमैक्स में सनी देओल की दहाड़ गूंजेगी, तो लोग तालियां बजाने पर मजबूर हो जाएंगे और दूसरे पार्ट की बेसब्री कई गुना बढ़ जाएगी.
इस बड़े रोल और फिल्म को लेकर जब एक बातचीत के दौरान जब सनी देओल से पूछा गया, तो उन्होंने बहुत ही नपे-तुले अंदाज में अपनी बात रखी. उन्होंने साफ कहा कि वे किसी भी फिल्म के आने से पहले हवा-हवाई दावे करने में यकीन नहीं रखते. एक्टर ने बताया कि उन्होंने अभी पूरी फिल्म नहीं देखी है, लेकिन जो सीन और विजुअल इफेक्ट्स तैयार हुए हैं, वे वाकई देखने लायक हैं. सनी को पूरा भरोसा है कि डायरेक्टर नितेश तिवारी बेहद सुलझे हुए इंसान हैं और वे इस पवित्र कहानी को बिना किसी फालतू तामझाम के बहुत ही सादगी और खूबसूरती से पेश करेंगे.
बातचीत के दौरान सनी देओल काफी इमोशनल भी नजर आए और उन्होंने इस ऐतिहासिक किरदार की गंभीरता को खुलकर स्वीकारा. उन्होंने गुजरे जमाने के दिग्गज अभिनेता दारा सिंह को याद करते हुए कहा कि पिछली बार पर्दे पर उन्होंने हनुमान के रूप में जो छाप छोड़ी थी, उसकी बराबरी करना आसान नहीं है. सनी ने कहा कि उस महान स्तर तक वे कितना पहुंच पाएंगे, ये तो ऑडियंस ही तय करेगी, लेकिन उनकी पूरी कोशिश इस किरदार को पूरी ईमानदारी से जीने की है. पूरी टीम बेहतरीन है और सभी लोग मिलकर एक सच्चा और दिल को छू लेने वाला सिनेमा बनाने की कोशिश में जुटे हैं.